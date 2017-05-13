ВпечатляющеПеревезенное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

Сегодня День биографов

А теперь новости:

Ученые назвали 6 причин чаще ходить голым

Нагота выражается не только в отсутствии одежды, но и в особом душевном состоянии, которое заставляет человека обнажаться. Проанализировав этот феномен, ученые составили ТОП-6 причин чаще избавляться от одежды.

На первом месте находится внутренняя гармония души и тела, многим людям свойственно чувствовать неловкость. Эксперты отмечают, что нужно относиться к своему телу с любовью и уважением и принимать его таким, какое оно есть. Второй причиной является ощущение близости, ведь только так достигается гармония между влюбленными и выбросу гормона счастья.

Также нагота обеспечивает здоровый и крепкий сон, так как снижение общей температуры тела способствует нормализации обменных процессов сжиганию накопившихся жиров.

На четвертой позиции поднятие самооценки и удовлетворенности жизнью. Также нагота предотвращает возникновения мастита и других воспалительных процессов в молочных железах. На шестом месте находится здоровье репродуктивной системы, ведь обнажая половые органы люди, минимизируют контакт деликатных участков с питательной средой для бактерий, которые появляются на нижнем белье.

Источник: https://svopi.ru/nauka/176085

Писатель, ненавидящий Photoshop, потратил 10 лет на рисунки для книги в Paint

Писатель, ненавидящий Photoshop, потратил 10 лет на рисунки для книги в Paint.

Несмотря на то что рисунки были созданы в стандартной программе, результат проделанной работы удивил многих пользователей Сети.

Пэт Хайнс никак не мог научиться пользоваться программой для обработки фотографий Photoshop и тогда последовал пословице "умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт". Удивительно, но благодаря своему нежеланию учиться чему-то новому Пэт достиг фантастических результатов.

Дело в том, что, когда Пэт написал свою первую электронную книгу, ему понадобились иллюстрации. Но мужчина умел пользоваться лишь стандартной программой Paint, поэтому решил далеко не ходить и использовать её.

Пришлось приложить немало усилий, чтобы проиллюстрировать роман про лагерь 1980-х годов, где обитают призраки и монстры. Пэт потратил около 10 лет на работу над рисунками. Мужчина кропотливо вырисовывал каждую деталь.

Источник: https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/1007218/v_kitaie_muzhchina_spas_dievushku_kotoraia_pytalas_brositsia_pod_poiezd_vidieo

Вопрос на сегодня:

О каком режиме дня вы мечтаете?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Наиболее впечатляющие примеры перевозки грузов

С тех самых пор, как человек начал создавать самые разные вещи, появилась нужда в их транспортировке. Мелкие вещи человек может успешно нести на себе. Вещи побольше могут поднять несколько достаточно сильных людей. Но что делать, когда объект имеет колоссальный размер и массу? В разные времена эти задачи решались по-разному, и с каждым веком успешно передвигаемые людьми предметы с места на места становились только больше.

1. Мюон г-2

В середине 2013 года была совершена сложнейшая транспортная операция. Перевозился электромагнит диаметром 15 метров под названием «Мюон г-2». Транспортировка магнита растянулась на 35 дней. Проехать команде транспортировщиков пришлось 5 150 км пути. Везли магнит, как по суше, так и по морю. Ценность магнита заключалась в том, что он был центральным элементом одноименного научного эксперимента, целью которого – изучение субатомных частиц. Эти частицы существуют всего в 0.0000002 секунды. По суше магнит везли на специально созданном грузовике с опорой весом в 45 тонн. Эта операция была не только сложной и деликатной, но еще и очень дорогой – только сама транспортировка обошлась в 25 млн долларов.

2. Индевор

Везли сначала самолетом.

А потом еще тягачом.

После почти 20 лет полетов, американский космический шаттл «Индевор» был списан на землю. По решению руководства проекта, корабль должен был стать музейным экспонатом, а для этого, его нужно было перевезти в Лос-Анжелес. В космосе этот шаттл прошёл более 185 млн км. На Земле же, его решили транспортировать весьма экзотическим способом – закрепить поверх борта Боинга 747, который специально готовился для такой операции. Из аэропорта, космический корабль везли по улицам города с невероятно низкой скоростью. Для этого в городе пришлось срубить более 400 деревьев, а также отключить огромное число линий электропередач. Весил сухопутный транспорт для шаттла – 78 тонн.

3. Зеркала для телескопа

Одна из самых масштабных операций по транспортировке линз для телескопа прошла в США. Из Университета Аризоны, который в городе Тусон, зеркала были доставлены на вершину Монтекристо, что в округе Эсмеральда. Поднять хрупкий груз пришлось на высоту в 3 200 метров. Планировалась и готовилась операций более 5 месяцев. В ходе операции перевозили 2 зеркала весом в 16 тонн каждое, а также стальной кейс, в котором они находились. Последний, к слову, весил 33 тонны. Ехать пришлось 196 км. Скорость конвоя при этом составляла всего 15 км\ч. Таким образом, поездка заняла два дня. Буксир, который вез зеркала для строящегося телескопа, имел 48 колес.

4. Турбина Гарриет

Газовая турбина Гарриет на сегодняшний день является самой крупной в мире. Ее вес сопоставим с весом Боинга 747 при полной загрузке – около 800 тонн. Одна лишь эта турбина, может питать электричеством более 600 тысяч домов во Франции. Создана она была во французском городе Бельфор. До места назначения, турбине пришлось проделать почти 330 км. Перевозить такую махину пришлось в несколько этапов. Размером она, к слову, с футбольное поле. Колона сопровождения растянулась на 110 метров в длину. Везли турбину на трех платформах, составленных из 14 осей.

5. Ядерный реактор

Реактор весом в 1 040 тонн перевезли в Саудовской Аравии на расстояние в 1 100 км. Важно то, что большая часть пути была очень извилиста, что создавало дополнительные трудности. Для перевозки были задействованы два специальных гидравлических прицепа с 10 осями. Тащили их в сцепке два грузовика. При этом в колонне всегда следовало еще четыре таких машины на смену. Менялись тягачи, после преодоления каждого сложного этапа пути, например – небольшого холма. Делалось это, для обеспечения максимальной безопасности.

6. Баггер 288

Что это такое? Все очень просто – это один из самых больших экскаваторов, горнодобывающих машин для работы на открытых месторождениях (под открытым небом). На сегодняшний день «Баггер 288» является самым большим автомобилем в мире. Его высота достигает почти 100 метров, а длина равняется двум футбольным полям! Горнодобывающая машина настолько огромная, что управлять ей может только 5 водителей сразу. В феврале 2001 года, Баггер полностью закончил работу на одной из шахт, а значит, его нужно было транспортировать на новое месторождение. Сначала машину хотели разобрать, перевезти и собрать на новом месте, однако этот план оказался астрономически дорогой авантюрой. При этом проехать нужно было всего 22 км. В результате, было решено, что Баггер 288 поедет своим «рабочим» ходом. Преодолевал каулер это расстояние 33 недели: он перешел через автостраду, железную дорогу и реку. Для улучшения сцепления с поверхностью, перед машиной специально высеивали траву, а на некоторых участках выравнивали гравий и грязь. Максимальная скорость движения составила 10 метров в минуту.

7. Тролль-А

Морская платформа Тролль-А – это самая высокая конструкция из когда-либо созданных человеком. Ее высота 472 метра, при этом большая часть установки находится под водой. Она также удерживает рекорд самого тяжелого объекта на воде. Весит платформа около 50 млн тонн! От места строительства, до места назначения платформу везли 80 км. Для транспортировки использовались гиганских размеров поплавки, которые удерживали станцию на воде, не давая ей тонуть. После доставки, платформу «утопили» и закопали ее основание в грунт. Когда придет время нового месторождения, Тролль-А перевезут таким же образом на новое место.

Нашла тут.

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам настроения на весь день!