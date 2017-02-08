Ты так божественно красива...

Ты так божественно красива, словно сон.

И мне, поверь, совсем не хочется проснуться.

Прости, но я давно в тебя влюблен,

В Любовь позволив, своим чувствам окунуться.



Не говори мне ничего, смотри в глаза.

Они расскажут, куда более, чем звуки.

Постой, да на моей щеке слеза?!

Вокруг так холодно, давай погрею руки.



Не говори мне, что все это просто сон,

Что, мол, проснешься и исчезнут в небе звезды.

Что не одна, и что подобных миллион...

Они не ты, они завянут, словно розы.



А ты красива и юна, как первый снег.

Как в марте дождь, как первое свиданье.

Любить тебя, обожествляя, не есть грех,

Но кара Божья- две минуты расставанья.



Дозволь быть рядом, как сейчас, рука в руке...

Глаза в глаза, на расстоянии дыхания.

Тону во взгляде и волос твоих реке,

Я виноват, но не услышишь оправдания.



Стоишь красива и юна, как первый снег.

Как в марте дождь, как первое свиданье.

Любить тебя, обожествляя, не есть грех,

Но кара Божья- две минуты расставанья.