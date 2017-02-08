Ты так божественно красива...
Ты так божественно красива, словно сон.
И мне, поверь, совсем не хочется проснуться.
Прости, но я давно в тебя влюблен,
В Любовь позволив, своим чувствам окунуться.
Не говори мне ничего, смотри в глаза.
Они расскажут, куда более, чем звуки.
Постой, да на моей щеке слеза?!
Вокруг так холодно, давай погрею руки.
Не говори мне, что все это просто сон,
Что, мол, проснешься и исчезнут в небе звезды.
Что не одна, и что подобных миллион...
Они не ты, они завянут, словно розы.
А ты красива и юна, как первый снег.
Как в марте дождь, как первое свиданье.
Любить тебя, обожествляя, не есть грех,
Но кара Божья- две минуты расставанья.
Дозволь быть рядом, как сейчас, рука в руке...
Глаза в глаза, на расстоянии дыхания.
Тону во взгляде и волос твоих реке,
Я виноват, но не услышишь оправдания.
Стоишь красива и юна, как первый снег.
Как в марте дождь, как первое свиданье.
Любить тебя, обожествляя, не есть грех,
Но кара Божья- две минуты расставанья.
Как необычно услышать от тебя!
Извини, некоторые ассоциации не понял, видать слишком личностное, но понравилось!
В Любовь позволив чувствам окунуться...
И неужели на моей щеке слеза?
Как не обычно все?! Что я боюсь проснуться!
Влюбился, что ли?
Влюбленность - боль, она же страсть,
Над разумом имеет власть!))
А что? Была бы интрига!