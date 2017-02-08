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Ты так божественно красива...

Ты так божественно красива...

Ты так божественно красива, словно сон.
И мне, поверь, совсем не хочется проснуться.
Прости, но я давно в тебя влюблен,
В Любовь позволив, своим чувствам окунуться.

Не говори мне ничего, смотри в глаза.
Они расскажут, куда более, чем звуки.
Постой, да на моей щеке слеза?!
Вокруг так холодно, давай погрею руки.

Не говори мне, что все это просто сон,
Что, мол, проснешься и исчезнут в небе звезды.
Что не одна, и что подобных миллион...
Они не ты, они завянут, словно розы.

А ты красива и юна, как первый снег.
Как в марте дождь, как первое свиданье.
Любить тебя, обожествляя, не есть грех,
Но кара Божья- две минуты расставанья.

Дозволь быть рядом, как сейчас, рука в руке...
Глаза в глаза, на расстоянии дыхания.
Тону во взгляде и волос твоих реке,
Я виноват, но не услышишь оправдания.

Стоишь красива и юна, как первый снег.
Как в марте дождь, как первое свиданье.
Любить тебя, обожествляя, не есть грех,
Но кара Божья- две минуты расставанья.

Автор: Арктический Воин., сегодня, в 07:52 +11
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Комментарии
sasch
Написано сегодня, в 08:02
О! Ден! Романс!?
Как необычно услышать от тебя!
Извини, некоторые ассоциации не понял, видать слишком личностное, но понравилось!
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+6
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 08:14
sasch, Привет, Сань! Ну, вообще-то у меня их и раньше было
Спасибо
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+4
sasch
Написано сегодня, в 08:47
Арктический Воин., Вообще-то я помню. этот мне как-то по другому увиделся, поэтому и говорю.
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+4
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 11:40
sasch, Понял. Спасибо, Саш
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+4
Хронос
Написано сегодня, в 08:43
Ты не услышишь оправдания...
В Любовь позволив чувствам окунуться...
И неужели на моей щеке слеза?
Как не обычно все?! Что я боюсь проснуться!
Влюбился, что ли?
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+5
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 11:39 Отредактированно сегодня, в 11:39
Хронос, Привет))) Цитирую классика : «Художник должен быть всегда голодным, а поэт(в моем случае графоман) влюбленным»
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+5
Хронос
Написано сегодня, в 12:39
Арктический Воин.,
Влюбленность - боль, она же страсть,
Над разумом имеет власть!))
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+2
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 09:24
"Ты так божественно красива, словно сЛон", - прочла я.
А что? Была бы интрига!
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:02
Русалка Обыкновенная, Руся
была бы интрига yes-ли бы :" Ты так божественно красива,словно ОН".
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 11:03
BenZziНовая_радуга, где СЛОН (!), а где он...
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 11:32
Русалка Обыкновенная, травку жевал
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+5
Еще 1 комментарий
Nektos
Написано сегодня, в 14:33
Очень красиво! Понравилось! Спасибо!!!
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+2
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 14:35
Nektos, Вам спасибо за оценку)))
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+1
Online
LediOven Тула Online
Написано сегодня, в 16:33
хорошо
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+2
Арктический Воин.
Написано сегодня, в 16:56
LediOven Тула, Спасибо
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+2
russkiy
Написано сегодня, в 17:34
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+1
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