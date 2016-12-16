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Душа в миноре

Душа в миноре

Живу - душа как на ладони:

Дышу...

Сказать, что радостно и больно,

Спешу...

Не каждый, кто меня услышит -

Поймет.

Огонь, горячей яркой вспышкой -

И лед...

Мечта в гитарном переборе

И грусть.

Душа сейчас звучит в миноре -

И пусть...

Не убедить, не переспорить...

Она

Кому и где звучать в мажоре

Должна?

Чуть-чуть шершава, грубовата

Ладонь...

Скажи - душа не виновата!

Затронь

Ее натянутые струны...

Услышь!

Поет... А ты, мой странник лунный,

Молчишь...

Автор: karsa, 16 декабря, в 10:05 +22
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 16 декабря, в 10:08
Как ты умеешь передать настроение, Нюта... это невероятное что-то
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+11
KsuKsu
Написано 16 декабря, в 10:22
Красивые стихи! Пусть Ваша грусть проходит
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+10
точка_G
Написано 16 декабря, в 10:48
Хрусть-пичаль меня съедает,
Гитара сплина добавляет.
Любовь внутри меня не греет
Пойду прижмуся к батарее

Кошик,надеюсь ты на меня не обидисся за мои фулюганства
хотелось тебя улыбнуть.Стихи душевные и очень доходчиво передают твоё настроение.Не грусти
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+13
Ярославчик
Написано 16 декабря, в 11:35
Красивые стихи.
Не печалься нюта...
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+9
Ptijka1
Написано 16 декабря, в 12:25
Бывает так в жизни. Ты всем сердцем и душой ,а в ответ тишина.
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+8
max7676
Написано 16 декабря, в 13:39 Отредактированно 16 декабря, в 13:39
Это очень круто !
Мне понравилось , сила.
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+9
Хронос
Написано 16 декабря, в 13:56
Хорошие стихи! Браво!
А это тебе от меня... Не печалься!))
Преграды преодолевая мыслью
Я рад, что я дышу и мЫслю.
И настроение как погода
То Солнышко в душе,
А то невзгода.
Но я живу.
И этим я доволен,
Жаль только срок мой на Земле
Ничтожен.
Но не печалюсь я об этом
Пока живу на свете этом....
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+7
lvista
Написано 16 декабря, в 16:59
Аня! Невероятное стихотворение!!! Много было шикарных, но это лучшее!
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+8
karsa
Написано 16 декабря, в 17:49
Ребят, спасибо всем за отзывы, добрые и не очень. Спорить с критикующими не буду- видимо все таки ослаб уровень, надо отдохнуть от творчества. Дорогу молодым и талантливым:)))
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+8
max7676
Написано 16 декабря, в 18:07
karsa, Ты знаешь я не силён в поэзии , далёк от этого , даже очень. Но это действительно очень круто написано .... Так что ты брось дорогу молодым уступать , ты огонёк ещё тот !
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+8
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 16 декабря, в 19:17
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+7
lvista
Написано 16 декабря, в 19:24
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+6
Еще 10 комментариев
Online
Poseidon Online
Написано 16 декабря, в 21:01
От души строчки легли !
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+6
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано 16 декабря, в 21:02 Отредактированно 16 декабря, в 21:02
Просто, круто!!!!!!!
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+6
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