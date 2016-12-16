Душа в миноре
Живу - душа как на ладони:
Дышу...
Сказать, что радостно и больно,
Спешу...
Не каждый, кто меня услышит -
Поймет.
Огонь, горячей яркой вспышкой -
И лед...
Мечта в гитарном переборе
И грусть.
Душа сейчас звучит в миноре -
И пусть...
Не убедить, не переспорить...
Она
Кому и где звучать в мажоре
Должна?
Чуть-чуть шершава, грубовата
Ладонь...
Скажи - душа не виновата!
Затронь
Ее натянутые струны...
Услышь!
Поет... А ты, мой странник лунный,
Молчишь...
Гитара сплина добавляет.
Любовь внутри меня не греет
Пойду прижмуся к батарее
Кошик,надеюсь ты на меня не обидисся за мои фулюганства хотелось тебя улыбнуть.Стихи душевные и очень доходчиво передают твоё настроение.Не грусти
Не печалься нюта...
А это тебе от меня... Не печалься!))
Преграды преодолевая мыслью
Я рад, что я дышу и мЫслю.
И настроение как погода
То Солнышко в душе,
А то невзгода.
Но я живу.
И этим я доволен,
Жаль только срок мой на Земле
Ничтожен.
Но не печалюсь я об этом
Пока живу на свете этом....