Душа в миноре

Живу - душа как на ладони:

Дышу...

Сказать, что радостно и больно,

Спешу...

Не каждый, кто меня услышит -

Поймет.

Огонь, горячей яркой вспышкой -

И лед...

Мечта в гитарном переборе

И грусть.

Душа сейчас звучит в миноре -

И пусть...

Не убедить, не переспорить...

Она

Кому и где звучать в мажоре

Должна?

Чуть-чуть шершава, грубовата

Ладонь...

Скажи - душа не виновата!

Затронь

Ее натянутые струны...

Услышь!

Поет... А ты, мой странник лунный,

Молчишь...