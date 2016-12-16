Незабудка

Я полью тебя лаской и нежностью,

В почву счастья твои корни спрячу.

Обогрею любовью и верностью,

Ты моя... я не верю в удачу.



И в горшочке из страсти безмерной

Оживёшь, расцветёшь не на шутку.

Нам с тобой море счастья отмерено,

Моя Нежность, моя Незабудка.



Сухой земли горсть и временами затхлую воду –

Вот что получала, но продолжала терпеть невзгоды.

Двигала камни стебельком с адским терпением,

Но тот, кто тебя растил, относился с пренебрежением.



Всю свою жизнь ты пробивалась через породу,

Хрупкий стебель метался, стремясь на свободу.

Нежный цветок, росла в агрессивной почве,

Но пробиваться сквозь камни – уже прошлое, это точно.



Я приду средь бела дня и выкраду тебя из сада,

Неприметная Незабудка, но мне роз и орхидей не надо.

Я ценю простоту, золото – грязное, куда чище медь.

Ценность неприметности нужно уметь разглядеть.



Дураки бросаются, как сороки, на всё блестящее.

Но за фальшью и лоском не разглядеть настоящего.

Людей, как известно, нельзя судить по одёжке.

Не читая книги, её не понять по обложке.



Поле чудес, сектор приз, две шкатулочки – выбирай.

В одной пустышка, в другой деньги – попробуй угадай.

И мечутся души, пытаясь угадать нужную дверцу.

Я не смотрю на предметы, я выбираю шкатулку сердцем.



Я полью тебя лаской и нежностью,

В почву счастья твои корни спрячу.

Обогрею любовью и верностью,

Ты моя... я не верю в удачу.



И в горшочке из страсти безмерной

Оживёшь, расцветёшь не на шутку.

Нам с тобой море счастья отмерено,

Моя Нежность, моя Незабудка.