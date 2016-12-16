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Незабудка

Незабудка

Я полью тебя лаской и нежностью,
В почву счастья твои корни спрячу.
Обогрею любовью и верностью,
Ты моя... я не верю в удачу.

И в горшочке из страсти безмерной
Оживёшь, расцветёшь не на шутку.
Нам с тобой море счастья отмерено,
Моя Нежность, моя Незабудка.

Сухой земли горсть и временами затхлую воду –
Вот что получала, но продолжала терпеть невзгоды.
Двигала камни стебельком с адским терпением,
Но тот, кто тебя растил, относился с пренебрежением.

Всю свою жизнь ты пробивалась через породу,
Хрупкий стебель метался, стремясь на свободу.
Нежный цветок, росла в агрессивной почве,
Но пробиваться сквозь камни – уже прошлое, это точно.

Я приду средь бела дня и выкраду тебя из сада,
Неприметная Незабудка, но мне роз и орхидей не надо.
Я ценю простоту, золото – грязное, куда чище медь.
Ценность неприметности нужно уметь разглядеть.

Дураки бросаются, как сороки, на всё блестящее.
Но за фальшью и лоском не разглядеть настоящего.
Людей, как известно, нельзя судить по одёжке.
Не читая книги, её не понять по обложке.

Поле чудес, сектор приз, две шкатулочки – выбирай.
В одной пустышка, в другой деньги – попробуй угадай.
И мечутся души, пытаясь угадать нужную дверцу.
Я не смотрю на предметы, я выбираю шкатулку сердцем.

Я полью тебя лаской и нежностью,
В почву счастья твои корни спрячу.
Обогрею любовью и верностью,
Ты моя... я не верю в удачу.

И в горшочке из страсти безмерной
Оживёшь, расцветёшь не на шутку.
Нам с тобой море счастья отмерено,
Моя Нежность, моя Незабудка.

 

Автор: Арктический Воин, 20 декабря, в 09:00 +12
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Комментарии
Хронос
Написано 20 декабря, в 09:57 Отредактированно 20 декабря, в 09:58
Почва счастья в горшочке со страстью,
Защитит Вашу жизнь от ненастья.
Молодые ростки даст в то время,
Если жизнь в нем, не будет как бремя.)
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+6
Арктический Воин
Написано 21 декабря, в 08:08
Хронос,
Конечно, если жизнь в горшочке- бремя,
То слабым, хилым будет семя.
И о каких, тогда, росточках речь...
Тут просто грядку бы сберечь
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+4
Хронос
Написано 21 декабря, в 18:47
Арктический Воин,
В сухой земле где нет воды,
Как и в семье где нет любви,
Завянет все, не только семя
И молодость уйдет, и время.
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+3
Ptijka1
Написано 20 декабря, в 10:25
Не читая книги , её не понять по обложке.Очень сильные слова с большим смыслом.Сегоня многие не следуют этому правилу ни по отношению к книгам, ни по отношению к людям.Есть о чём поразмышлять
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+5
Арктический Воин
Написано 21 декабря, в 08:09
Ptijka1,
А иначе никак. Не прочтешь- не поймешь. Спасибо
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+2
Eskobar88
Написано 20 декабря, в 11:28
Так приторно, что можно тазик варенья наварить.
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+1
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано 20 декабря, в 12:25
Eskobar88, Наварите)) люблю варенье
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+5
Хронос
Написано 20 декабря, в 12:48 Отредактированно 20 декабря, в 12:49
Eskobar88,
Кому, что...
Одним... Незабудки в горшочке со страстью,
Другим... Варенье в тазу лучше и слаще!
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+5
Ptijka1
Написано 20 декабря, в 13:12
Eskobar88, У вас прогресс,лучше с юмором ,чем ....
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+2
Еще 3 комментария
Русалка Обыкновенная
Написано 20 декабря, в 13:39
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+3
Марийка
Написано 21 декабря, в 20:24
Хм, вот вроде смысл хороший и о нежности, но вот этот ритм никак не даёт воспринимать этот смысл, слог на мой взгляд как-то не моё.
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+1
karsa
Написано 21 декабря, в 23:33
Марийка, Согласна, Мариш. Но мужчины нежность часто боятся выказывать, вот и здесь этакий "плохой мальчик". Объективно- хорошее стихотворение, со смыслом, с узнаваемым стилем. Талантлив, как бы то ни было.
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+3
Марийка
Написано вчера, в 19:45
karsa, да нет, дело не в том, просто как сказал гениальный человек, рэп и нежность не сочетаются, вот это из раздела оболочка и внутренне без гармонии. Мой взгляд
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+1
karsa
Написано вчера, в 20:41
Марийка, дисгармония и мешает назвать стихотворение очень классным. Человек, написавший такое- сам с собой не в ладу, не поймешь- где настоящее, где маска.
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+2
Online
Ostrov15 Online
Написано вчера, в 00:42
Незабудка, как Феникс-птица,
С первой каплей дождя возродится.
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+2
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