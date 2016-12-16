Незабудка
Я полью тебя лаской и нежностью,
В почву счастья твои корни спрячу.
Обогрею любовью и верностью,
Ты моя... я не верю в удачу.
И в горшочке из страсти безмерной
Оживёшь, расцветёшь не на шутку.
Нам с тобой море счастья отмерено,
Моя Нежность, моя Незабудка.
Сухой земли горсть и временами затхлую воду –
Вот что получала, но продолжала терпеть невзгоды.
Двигала камни стебельком с адским терпением,
Но тот, кто тебя растил, относился с пренебрежением.
Всю свою жизнь ты пробивалась через породу,
Хрупкий стебель метался, стремясь на свободу.
Нежный цветок, росла в агрессивной почве,
Но пробиваться сквозь камни – уже прошлое, это точно.
Я приду средь бела дня и выкраду тебя из сада,
Неприметная Незабудка, но мне роз и орхидей не надо.
Я ценю простоту, золото – грязное, куда чище медь.
Ценность неприметности нужно уметь разглядеть.
Дураки бросаются, как сороки, на всё блестящее.
Но за фальшью и лоском не разглядеть настоящего.
Людей, как известно, нельзя судить по одёжке.
Не читая книги, её не понять по обложке.
Поле чудес, сектор приз, две шкатулочки – выбирай.
В одной пустышка, в другой деньги – попробуй угадай.
И мечутся души, пытаясь угадать нужную дверцу.
Я не смотрю на предметы, я выбираю шкатулку сердцем.
Я полью тебя лаской и нежностью,
В почву счастья твои корни спрячу.
Обогрею любовью и верностью,
Ты моя... я не верю в удачу.
И в горшочке из страсти безмерной
Оживёшь, расцветёшь не на шутку.
Нам с тобой море счастья отмерено,
Моя Нежность, моя Незабудка.
Защитит Вашу жизнь от ненастья.
Молодые ростки даст в то время,
Если жизнь в нем, не будет как бремя.)
Конечно, если жизнь в горшочке- бремя,
То слабым, хилым будет семя.
И о каких, тогда, росточках речь...
Тут просто грядку бы сберечь
В сухой земле где нет воды,
Как и в семье где нет любви,
Завянет все, не только семя
И молодость уйдет, и время.
А иначе никак. Не прочтешь- не поймешь. Спасибо
Кому, что...
Одним... Незабудки в горшочке со страстью,
Другим... Варенье в тазу лучше и слаще!
С первой каплей дождя возродится.