К семидесятилетию Сахалинской области
Где-то там, далеко, за Татарским проливом есть рай.
Острых скал, бурных волн, и, летящих весной, птичьих стай.
Бесконечных лесов, мшистых сопок, оврагов и рек.
Сахалин- это рай, рай в котором живет человек...
Там, где в дымке тумана не видно застывших вершин,
Спит, уставший за день, от холодной зимы Сахалин.
Море плещет лениво, о стопы обветренных скал.
Остров спит безмятежно, он за день немного устал.
Величаво плывет, вон, уже за кормой- материк.
От туманов седой, но не скажет никто- что старик:
Вечно молод и зелен, пусть даже под шапкой снегов.
Рыжий летом от солнца, а осенью- пестр от цветов.
Сахалин- край Земли, где родился рассвет.
Сахалин- остров наш без печалей и бед.
Сахалин- в каждой строчке тебе шлют привет:
У тебя юбилей- твоей области семьдесят лет...
Край лосося, креветок, медведей и красной икры.
Снега в мае, дождя в декабре и в июле жары.
Да, в июле жары, и ошибки в словах этих нет.
То, что остров-шутник, никому уж давно не секрет...
Много лет уж прошло, как обжиты твои берега.
Но еще есть места- где ничья не ступала нога.
Полон тайн и загадок твой, сказкой наполненный мир.
Сколько книг о тебе, прочитал я, затертых до дыр.
Ты встречаешь зарю, а затем- провожаешь закат.
Над хребтом Камышевым, рассыпавшись, звезды горят.
Когда в снежной Сибири, еще, фонарей виден свет,
Ты снимаешь плащ ночи, набросив на плечи расссвет.
Крики чаек, что кружат, над сине-зеленой волной,
Тебя утром разбудят, нарушив твой сладкий покой.
Ты очнешься от сна, стряхнув с елей-ресниц белый снег.
Жизнь опять закипит, набирая стремительный бег...
Сахалин- край Земли, где родился рассвет.
Сахалин- остров наш без печалей и бед.
Сахалин- в каждой строчке тебе шлют привет:
У тебя юбилей- твоей области семьдесят лет...