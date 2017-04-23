К семидесятилетию Сахалинской области

Где-то там, далеко, за Татарским проливом есть рай.

Острых скал, бурных волн, и, летящих весной, птичьих стай.

Бесконечных лесов, мшистых сопок, оврагов и рек.

Сахалин- это рай, рай в котором живет человек...



Там, где в дымке тумана не видно застывших вершин,

Спит, уставший за день, от холодной зимы Сахалин.

Море плещет лениво, о стопы обветренных скал.

Остров спит безмятежно, он за день немного устал.



Величаво плывет, вон, уже за кормой- материк.

От туманов седой, но не скажет никто- что старик:

Вечно молод и зелен, пусть даже под шапкой снегов.

Рыжий летом от солнца, а осенью- пестр от цветов.



Сахалин- край Земли, где родился рассвет.

Сахалин- остров наш без печалей и бед.

Сахалин- в каждой строчке тебе шлют привет:

У тебя юбилей- твоей области семьдесят лет...



Край лосося, креветок, медведей и красной икры.

Снега в мае, дождя в декабре и в июле жары.

Да, в июле жары, и ошибки в словах этих нет.

То, что остров-шутник, никому уж давно не секрет...



Много лет уж прошло, как обжиты твои берега.

Но еще есть места- где ничья не ступала нога.

Полон тайн и загадок твой, сказкой наполненный мир.

Сколько книг о тебе, прочитал я, затертых до дыр.



Ты встречаешь зарю, а затем- провожаешь закат.

Над хребтом Камышевым, рассыпавшись, звезды горят.

Когда в снежной Сибири, еще, фонарей виден свет,

Ты снимаешь плащ ночи, набросив на плечи расссвет.



Крики чаек, что кружат, над сине-зеленой волной,

Тебя утром разбудят, нарушив твой сладкий покой.

Ты очнешься от сна, стряхнув с елей-ресниц белый снег.

Жизнь опять закипит, набирая стремительный бег...



Сахалин- край Земли, где родился рассвет.

Сахалин- остров наш без печалей и бед.

Сахалин- в каждой строчке тебе шлют привет:

У тебя юбилей- твоей области семьдесят лет...