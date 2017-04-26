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Безответная любовь

Безответная любовь

Прожженные луною облака

 

Летят по небу клочьями

Средь пепла сизых звёзд...

Гонимы вечно прочь они,

Им млечный путь - погост.

 

Как прокаженные, изгои-облака...

 

Жестокий ветер рвёт края,

Расшвыривает на ошмётки,

Как груду старого тряпья...

А облака смиренно-кротки.

 

Влюбленные навеки облака...

 

Они другой судьбы не ищут -

Быть рядом, даже через боль,

Пусть в темноте, на пепелище,

Но сохранить свою любовь.

 

Отдавшиеся небу облака...

 

А небо смотрит равнодушно.

Нет разницы - хула, мольба.

Пустая синева. Она бездушна.

Её любить - печальная судьба...

 

Несчастные бродяги - облака...

 

Автор: lvista, сегодня, в 14:36 +7
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:39
Как ты по-разному пишешь, Оксан... то легко, весело-задорно, кокетливо и забавно... то проникновенно, трагично и печально... Обожаю твои стихи
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 20:59
Грустно, но очень красиво. Спасибо, понравилось!
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