Безответная любовь
Прожженные луною облака
Летят по небу клочьями
Средь пепла сизых звёзд...
Гонимы вечно прочь они,
Им млечный путь - погост.
Как прокаженные, изгои-облака...
Жестокий ветер рвёт края,
Расшвыривает на ошмётки,
Как груду старого тряпья...
А облака смиренно-кротки.
Влюбленные навеки облака...
Они другой судьбы не ищут -
Быть рядом, даже через боль,
Пусть в темноте, на пепелище,
Но сохранить свою любовь.
Отдавшиеся небу облака...
А небо смотрит равнодушно.
Нет разницы - хула, мольба.
Пустая синева. Она бездушна.
Её любить - печальная судьба...
Несчастные бродяги - облака...
Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:39
Как ты по-разному пишешь, Оксан... то легко, весело-задорно, кокетливо и забавно... то проникновенно, трагично и печально... Обожаю твои стихи
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 20:59
Грустно, но очень красиво. Спасибо, понравилось!
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