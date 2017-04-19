«Компромисс» Арктический Воин feat Химера_71
Рвут асфальт триста резвых коней, визг резины и скрип тормозов...
Он спешил, думал только о ней, о мечте из своих ярких снов.
Тащит боком, к обрыву влечёт. На секунду отвлёкся, на миг...
Кровь застыла, пошёл отсчёт - отвернул ангел светлый свой лик.
Но затих, вдруг, мотора рёв, гравий брызгами грязи завис.
Пограничье реала и снов: где-то между... Ни верх, ни низ.
- "Ещё метр - и плюс один", - я довольно ладони потёр,
И над замершим пареньком крылья чёрные распростёр.
Ярко вспыхнули угли-глаза, осветив в капюшоне улыбку: -
"Зря отвлёкся - теперь не прощу! Я вообще не прощаю ошибки."
Свет возник, разрывая мрак! Без особого приглашения
Вдруг явилась, развеев страх, та- что самая совершенная! -
"Я легко не отдам, пойми, тебе душу, пускай она грешная!
Не получит её просто так тот, кто злому служит приспешнику!"
- "Это ты? Сатаны рога! Сколько можно, Жизнь, ну ты наглая.
Этот мой! Всё, пошла, пошла, в этом офисе ты не главная.
Я вчера тебе целый состав отдал молча - две сотни даром!
Этот мой, и не спорь, прошу, опалю его адским жаром."
- "Не уйду, не проси, не требуй. Он не твой, я тебе докажу!
Убедить ты ж меня попробуй. Вдруг сумеешь, и я пойму!
А пока не отдам без боя это сердце, что так хочет жить!
Он же любит меня - ты ведь знаешь! А могло ли иначе быть?"
- "Да, тебя не любить невозможно. Даже я вроде нежить- но жив.
Тавтология, чёртовы вилы! Ты пришла, все мозги мне вскружив," -
Понимаю, опять из-под носа эта наглая душу уводит...
Может стукнуть её потихоньку, и пускай с «Angry Birds» хороводит?
- "Ты, пожалуйста, обоснуй, для чего тебе он так нужен?
Я считаю, что раз любил, то второй шанс им был заслужен!
К счастью, он проложил себе путь, но случайность - одно мгновение...
Разлетелось всё в пыль! Где суть?! Я сейчас пребываю в сомнении!"
- "Обоснуй? Ты в своём уме? Нет, я знал, что слегка сумасшедшая...
Ты откуда такая взялась? Словно речка, бурная, вешняя.
Ну, давай, сделай всех бессмертными! Пусть живут и, себе, размножаются.
Они все подлецы и грешники! Это мёртвые не кусаются!!!"
- "Ты же знаешь какая я! Не отдам даже душу преступника!
Знай, когда жажда Жизни сильна - нет надёжней меня заступника!
Не нужны только грешные души, что рискнули мной пренебречь!
Но сейчас я прошу, послушай! Я обязана парня сберечь!"
- "Всё сказала? Теперь уходи, не отдам, не проси, не надейся!
Хоть кричи, на коленях стой, можешь даже сейчас разреветься.
Этот- мой, ну, давай же разок, ты пойди мне, прошу, на уступки.
Чем, скажи, для тебя он хорош? Хватит дуть свои пухлые губки."
- "Он не те, что стоят у обрыва! Он любви своё сердце отдал!
Нет сильнее для жизни мотива и меня он не предавал!
И не мне его жизнь дороже, чем своя родная судьба!"
Она ждёт его, молит: "Боже...
Не случилась ли с ним беда?!"
- "Чёрт с тобой, забирай это тело, но смотри, больше не уступлю," -
Ох, накрыло меня, ох, накрыло. Понимаю, что явно туплю.
Только сделать уже невозможно, ничего... я ведь ей обещал.
Где харизма, где красноречие? В первый раз деву не заболтал.
- "Не обычная Дева - мне можно! Не останусь, поверь, в долгу!
У людей же всё, сам знаешь, сложно! Не за каждым вот так приду!
Но любовь - это то святое, чего вам испытать не дано!
Я влюбленных крылом укрою! Им ведь Жизнь зарождать суждено!"
- "Ладно, хватит читать мне нотации! Забирай, и катитесь оба."
Тоже мне, с Малибу спасатели... светлых лет вам до крышки гроба.
Но своё упускать не желая, я лет двести об этом мечтал,
Наклонился и в пухлые губы эту вредину поцеловал.
- "Ты чего?" - Я схватился за глаз. Ну и нрав, чуть не так - сразу в рожу.
Всё бывает, и, вот, в первый раз гематома украсила кожу.
Спорить с женщиной нет уже сил, я взлетел и, ругаясь беззлобно,
В преисподню портал свой открыл. Сразу в Ад с синяком- неудобно.
А спустя всего пару часов, под луной целовались влюбленные.
Наслаждаясь, довольные Жизнью, и любовью своей окрыленные.
А из облака хитрая вредина наблюдала за ними украдкою.
Я ж в то время сидел у камина на глазу с охлажденною ваткою.