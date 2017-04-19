«Компромисс» Арктический Воин feat Химера_71

Рвут асфальт триста резвых коней, визг резины и скрип тормозов...

Он спешил, думал только о ней, о мечте из своих ярких снов.

Тащит боком, к обрыву влечёт. На секунду отвлёкся, на миг...

Кровь застыла, пошёл отсчёт - отвернул ангел светлый свой лик.

Но затих, вдруг, мотора рёв, гравий брызгами грязи завис.

Пограничье реала и снов: где-то между... Ни верх, ни низ.



- "Ещё метр - и плюс один", - я довольно ладони потёр,

И над замершим пареньком крылья чёрные распростёр.

Ярко вспыхнули угли-глаза, осветив в капюшоне улыбку: -

"Зря отвлёкся - теперь не прощу! Я вообще не прощаю ошибки."



Свет возник, разрывая мрак! Без особого приглашения

Вдруг явилась, развеев страх, та- что самая совершенная! -

"Я легко не отдам, пойми, тебе душу, пускай она грешная!

Не получит её просто так тот, кто злому служит приспешнику!"



- "Это ты? Сатаны рога! Сколько можно, Жизнь, ну ты наглая.

Этот мой! Всё, пошла, пошла, в этом офисе ты не главная.

Я вчера тебе целый состав отдал молча - две сотни даром!

Этот мой, и не спорь, прошу, опалю его адским жаром."



- "Не уйду, не проси, не требуй. Он не твой, я тебе докажу!

Убедить ты ж меня попробуй. Вдруг сумеешь, и я пойму!

А пока не отдам без боя это сердце, что так хочет жить!

Он же любит меня - ты ведь знаешь! А могло ли иначе быть?"



- "Да, тебя не любить невозможно. Даже я вроде нежить- но жив.

Тавтология, чёртовы вилы! Ты пришла, все мозги мне вскружив," -

Понимаю, опять из-под носа эта наглая душу уводит...

Может стукнуть её потихоньку, и пускай с «Angry Birds» хороводит?



- "Ты, пожалуйста, обоснуй, для чего тебе он так нужен?

Я считаю, что раз любил, то второй шанс им был заслужен!

К счастью, он проложил себе путь, но случайность - одно мгновение...

Разлетелось всё в пыль! Где суть?! Я сейчас пребываю в сомнении!"



- "Обоснуй? Ты в своём уме? Нет, я знал, что слегка сумасшедшая...

Ты откуда такая взялась? Словно речка, бурная, вешняя.

Ну, давай, сделай всех бессмертными! Пусть живут и, себе, размножаются.

Они все подлецы и грешники! Это мёртвые не кусаются!!!"



- "Ты же знаешь какая я! Не отдам даже душу преступника!

Знай, когда жажда Жизни сильна - нет надёжней меня заступника!

Не нужны только грешные души, что рискнули мной пренебречь!

Но сейчас я прошу, послушай! Я обязана парня сберечь!"



- "Всё сказала? Теперь уходи, не отдам, не проси, не надейся!

Хоть кричи, на коленях стой, можешь даже сейчас разреветься.

Этот- мой, ну, давай же разок, ты пойди мне, прошу, на уступки.

Чем, скажи, для тебя он хорош? Хватит дуть свои пухлые губки."



- "Он не те, что стоят у обрыва! Он любви своё сердце отдал!

Нет сильнее для жизни мотива и меня он не предавал!

И не мне его жизнь дороже, чем своя родная судьба!"

Она ждёт его, молит: "Боже...

Не случилась ли с ним беда?!"



- "Чёрт с тобой, забирай это тело, но смотри, больше не уступлю," -

Ох, накрыло меня, ох, накрыло. Понимаю, что явно туплю.

Только сделать уже невозможно, ничего... я ведь ей обещал.

Где харизма, где красноречие? В первый раз деву не заболтал.



- "Не обычная Дева - мне можно! Не останусь, поверь, в долгу!

У людей же всё, сам знаешь, сложно! Не за каждым вот так приду!

Но любовь - это то святое, чего вам испытать не дано!

Я влюбленных крылом укрою! Им ведь Жизнь зарождать суждено!"



- "Ладно, хватит читать мне нотации! Забирай, и катитесь оба."

Тоже мне, с Малибу спасатели... светлых лет вам до крышки гроба.

Но своё упускать не желая, я лет двести об этом мечтал,

Наклонился и в пухлые губы эту вредину поцеловал.



- "Ты чего?" - Я схватился за глаз. Ну и нрав, чуть не так - сразу в рожу.

Всё бывает, и, вот, в первый раз гематома украсила кожу.

Спорить с женщиной нет уже сил, я взлетел и, ругаясь беззлобно,

В преисподню портал свой открыл. Сразу в Ад с синяком- неудобно.



А спустя всего пару часов, под луной целовались влюбленные.

Наслаждаясь, довольные Жизнью, и любовью своей окрыленные.

А из облака хитрая вредина наблюдала за ними украдкою.

Я ж в то время сидел у камина на глазу с охлажденною ваткою.