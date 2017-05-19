"300 спартанцев: Расцвет империи"

Знаете, что такое ПЕПЛУМ-МИДКВЕЛ НОАМА МУРРО? Это то, что вы будете смотреть в ближайшее воскресенье на ТНТ! Пеплум — жанр исторического кино с античной тематикой и батальными сценами. Мидквел — это как сиквел или приквел, только действие в нем происходит не после и не до действия первой части франшизы, а посередине него. Ну а Ноам Мурро — это великий режиссер, подаривший миру мидквел «Трехсот спартанцев».

Впрочем, самих спартанцев в кадре вы почти не увидите. В этом фильме они больше духовны, нежели материальны. О них много говорят, от них многое зависит и на них строится сюжет — но при этом выделенный им хронометраж едва ли наскребет десять минут, а царя Леонида из сценария и вовсе убрали (потому что Джерард Батлер наотрез отказался сниматься). Зато, к счастью для всей мужской половины телезрителей ТНТ, оставили его жену царицу Горго — то есть Лину Хиди, которая после «Игры престолов» иначе как королева никем не воспринимается. Собственно, все повествование в фильме ведется именно ее очаровательными устами.

Прекрасная Лина рассказывает поучительную историю о демократии — ради которой, как мы теперь все поняли, вели все войны не только американцы, но и древние греки. А еще о том, как полезно иногда бывает убить юношу, которого хочется пожалеть.

В битве при Марафоне древнегреческий флотоводец Фемистокл — убежденный демократ — пронзает стрелой персидского царя Дария, но щадит его сына Ксеркса ввиду его молодости и щенячьей тоски в глазах. На смертном одре Дарий просит Ксеркса не повторять его ошибки и не ходить войной на греков — поскольку, как он теперь понял, надо быть богом, чтобы их одолеть.

Не будь в комнате в тот момент лишних ушей — Ксеркс, скорее всего, послушал бы старика. Но, на беду всех без исключения героев фильма, рядом стояла железная леди Артемисия. Эта роковая дама-полководец в исполнении Евы Грин — очередная «женщина, ради которой стоит убивать». Собственно, именно это и делает весь остаток фильма персидское войско. А ей, ненасытной, всё мало; ни флота, ни жизней солдатских не жалеет. Уж больно хочется ей отмстить неразумным грекам за убийство родителей и групповое изнасилование.

Артемисия убеждает Ксеркса, что слова Дария были не запретом, а вызовом. Дескать, стань богом и наваляй грекам! Ксеркс повёлся, ушел в странствия и последующие несколько лет провел в пещерах с какими-то ужасными галлюциногенными шаманами. Уходя в путь, он носил бороду, шевелюру и доспехи. А из пещер вылез лысым, с подведенными глазами, адским пирсингом, порушенной кукушкой и общей внешней похожестью на певца Шуру. И одевался примерно так же: в трусы, побрякушки и больше ничего. При этом — видимо, после серии психоделических трипов и экспериментов по расширению сознания — был уверен, что ему удалось стать богом. Ну и двинул на греков — к вящей радости Артемисии, которая за время его отсутствия тихонько порешила всю «партию мира» в персиянской элите.

А в это время Фемистокл, узнав о походе персов, колесит по Греции в бесплодных попытках объединить разрозненные княжества против общего врага. Но княжества против: мы, мол, с вами, демократами, в одном поле не сядем! В итоге случается то, что всегда случается в подобных случаях. Даже триста спартанцев, включая царя Леонида, полегли под коварными мечами персов, преданные отвратительным горбуном-уродцем — не помогли даже крики гроулингом «This is Sparta». Впрочем, Фемистокл, похоже, сумеет извлечь из их кончины пользу: пустит по разобщенному греческому миру легенду о сакральной жертве вроде 28 героев-панфиловцев — глядишь, и воспылают все имперским патриотизмом…

Смотрите на канале ТНТ, 28 мая (16+)

Режиссер: Ноам Мурро

В ролях: Ева Грин, Лина Хиди, Салливан Степлтон, Родриго Санторо, Ганс Мэтисон