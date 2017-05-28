"Открытый микрофон" - финал

В эту пятницу 2го июня состоится долгожданный финал первого сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Девять лучших комиков впервые поднимутся на легендарную сцену шоу Stand Up, чтобы побороться за право выступать на ней постоянно. Выбирать победителя «Открытого микрофона» будут наставники проекта: Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко.

Пять месяцев назад эти ребята и подумать не могли, что окажутся в ряде лучших стендаперов страны. Но им пора перестать сомневаться в себе, выйти на главную стендап-сцену страны и разорвать! И все они, без исключения, готовы это сделать.

В финале перед нами выступят:

Гурам Амарян (Нижний-Новгород): «Я настроен выиграть финал».

Вика Складчикова (Сорочинск): «Мне просто хочется хорошо выступить».

Швед (Омск): «Я безгранично счастлив, что нахожусь в числе девяти финалистов».

Андрей Атлас (Ростов-на-Дону): «Мой путь к финалу – одна большая неожиданность».

Майло Эдвардс (Лондон): «Здесь много прикольных комиков, но я собираюсь победить».

Сергей Детков (Киев): «Для меня попасть в 9 лучших комиков страны – уже круто!»

Ирина Приходько (Минск): «Хочу сказать в финале то, что давно хотела сказать».

Тема Филимонов (Рязань): «Я здесь соревнуюсь сам с собой».

Елена Новикова (Москва): «Чем больше женщин в стендапе, тем лучше».

Как бы ни сложился финал, кто бы ни стал новым постоянным комиком шоу Stand Up, на проекте «Открытый микрофон» победили все! Молодые комики получили колоссальный опыт выступлений на большой телевизионной сцене, они поработали с лучшими стендаперами России и нашли соратников и единомышленников. А главное – подняли стендап-движение на новый уровень, придали ему необходимое ускорение и подарили всем молодым комикам надежду на светлое юмористическое будущее!