Теленеделя с 15 по 21 мая: большое кино



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Телеканал ТНТ представляет комедию «Дедушка легкого поведения»

Роад-муви с привкусом трэшкома о не стареющих душой ветеранах. У пожилой четы Ричардс была традиция — каждое лето проводить на пляжах Флориды. И смерть бабули — отнюдь не повод эту традицию нарушать. В конце концов, что плохого может произойти, если внук Джейсон накануне свадьбы составит деду компанию? Оказалось — все, что угодно! Ведь «безутешный вдовец» не слезами намерен орошать прибрежный песок. Какие там слезы, когда вокруг столько студенток вроде Линор с Шадией, а атмосфера безудержного кутежа постоянно напоминает, что дедуле снова двадцать? Словом, примерного внучка ожидает ДЕДский АД!

Кто: таксист Боб и счастливчик Зак.

Слоган: «Это Джейсон, и он немного беспокоится о своем дедуле».

Знаете ли вы, что… на океанском дне неподалеку от курорта Тайби-Айленд (где снималась большая часть фильма) еще с 1958 года покоится водородная бомба.

Обратите внимание на кадр, в котором Джейсон (Зак Эфрон) едет голым на мотоцикле. На самом деле это не Зак, а дублер; некоторые актеры — те еще стесняшки.

США, 2016.

Режиссер: Дэн Мазер/Dan Mazer

В ролях: Роберт Де Ниро, Зак Эфрон, Зои Дойч, Обри Плаза, Джейсон Манцукас

Смотрите на канале ТНТ, 17 мая (16+)

На ТНТ стартует фильм режиссера Павла Руминова - «Статус: Свободен»

Увы, как ни упивался Никита своей любовью, Афина прекрасная оказалась парню не по зубам. Никитино место в ее сердце занял стоматолог Ярцев — староватый, зато богатый, и теперь бедняга свободен, как Валерий Кипелов. Однако истинный стендап-комик столь позорным статусом сыт не будет: он вернет возлюбленную за неделю! А Ярцев пусть о собственных резцах похлопочет: ничего зубоскалить на пути у великих чувств!

Слоган: «Как вернуть любовь?»

Кто: Данила и Лиза.

Обратите внимание на Никитину (или Данилину, не суть важно!) маму. На самом деле Надежда Звенигородская действительно мама актера Данилы Козловского.

Знаете ли вы, что… сюжет фильма основан на реальном случае из жизни режиссера Павла Руминова.

Россия, 2015

Режиссер: Павел Руминов

В ролях: Данила Козловский, Елизавета Боярская, Владимир Селезнев, Игорь Войнаровский, Наталья Анисимова

Смотрите на канале ТНТ, 18 мая (16+)

Телеканал ТНТ представляет остросюжетный фильм - «День независимости»

Пора бы уже привыкнуть: любые визитеры из Космоса преследуют одну цель — съесть нас, поработить, а потом еще раз съесть. Однако наивные янки упорно продолжают встречать гостей с голливудской улыбкой и подносом маффинов. Вот и на сей раз не обошлось без курьеза: звездный пепелац успел спалить пол планеты, пока президент Уитмор сообразил, что к чему. И такая, понимаешь, обида накатила: на носу День Независимости, а тут такой карамболь! Ну что ж, звездюки сами напросились: США наносит ответный удар!



Кто: Дикий дикий Смит.

Слоган «Мы всегда верили, что не одиноки. 4 июля мы пожалеем, что это так».

Знаете ли вы, что… в самом начале фильма начинается телемост между США и Россией. На карте появляются знакомые названия: Москва, внезапно, Петроград, а потом гибрид Новосибирска, Новороссийска и Нью-Йорка — Новосйойрск.

Обратите внимание: на визуальные эффекты, благодаря которым фильм получил премию «Оскар» и стал самой кассовой картиной 1996 года.

США, 1996

Режиссер: Роланд Эммерих/Roland Emmerich

В ролях: Уилл Смит, Джефф Голдблюм, Билл Пуллман, Мэри МакДоннелл, Джадд Хёрш

Смотрите на канале ТНТ, 20 мая (16+)



Телеканал ТНТ представляет американский боевик «Лузеры»

Вы все еще смотрите «Команду А»? Бросьте это дело, ведь настало время Лузеров! Так зовется элитный отряд спецназовцев, возглавляемый полковником Клэем — героическим мужчиной с лицом Дауни (нет, правда, похож!). Несмотря на имя, этим бравым парням все по плечу. Однако и на старуху бывает проруха: прибыв в боливийские джунгли для устранения базы наркобаронов, бойцы обнаруживают, что их подставил некий Макс. Что это за ферзь, Лузеры не знают, но отомстить-то надо! А поможет им Айша — прекрасная незнакомка в таких узких штанах, что не доверять ей решительно невозможно.

Кто: супергерои нашего времени.

Знаете ли вы, что… фильм — кино-адаптация одноименного комикса.

Обратите внимание на Зои Ядиру Салдану Назарио (Аишу): чтобы таскать на съемках оружие по 8 часов в день, барышне пришлось набрать вес. На привлекательности это, по счастью, не отразилось.

США, 2010

Режиссер: Сильвен Уайт/Sylvain White

В ролях: Джеффри Дин Морган, Зои Салдана, Идрис Эльба, Коламбус Шорт, Крис Эванс