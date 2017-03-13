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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Добро пожаловать на родину...

Добро пожаловать на родину...

   Долгожданные выходные и приличное солнышко...Ура. Сегодня пойдем наблюдать за гордыми, сильными и красивыми птицами орланами... Причем, у меня такое впечатление, что красивее и более гордыми птицы становятся по пути на север к местам своей родины и привычным местам кормления...А это у нас на севере Александровск-Сахалинского района :0))

 Эту весну орланы задержались дней на десять. Возможно, это связано с ледовой обстановкой...Птице нужна открытая вода...Вот вчера она появилась в проливе.

  А, пока, по пути на пролет радостная встреча: сынок нашей Блэки Жиро прибыл на побывку в Александровск. Такие мы уже...ладненькие. Характер не мамин...интеллигентен и воспитан не бросаться на руки чужим...

Орланы...В нашей области встречаются два вида-белохвостый и белоплечий орланы.К сожалению,некоторые "охотники",особенно начинающие,считают очень достойным поступком застрелить эту птицу,сфотографироваться и закинуть куда-нибудь в кусты...

Питаются орланы рыбой,но иногда охотятся и на уток(жертвой чаще становятся подранки).Бывает,что орлан кружит над выставленными чучелами и может даже утащить одно из них. На наших полях не брезгуют даже мышкованием (мыши у нас упитанные). Хотя был свидетелем грабежа орланами лисичек, у которых охота на мышей обычное занятие...

Стрелять даже в таком случае в птицу не следует.Оба вида редки и охраняются в нашей области. Повторюсь (если это поможет птицам), быть может кто-то и впервые ознакомится с этой информацией...

"ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)Отряд Соколообразные — Falconiformes

          

Семейство Ястребиные — AccipitridaeСтатус. Красная книга России (3-я категория). Редкий вид с локальным распространением и низкой численностью.Распространение. Гнездовой ареал — Сахалин  и Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп .

            

На Сахалине орлан распространен на всей территории, но неравномерно. В центральных районах встречается чаще, чем в северных и южных. В период сезонных миграций посещает Монерон  и Тюлений , северные и средние Курильские острова.Места обитания и образ жизни. Орланы населяют долины крупных рек, берега озер и заливов, поросшие лесами различных формаций, а также морское побережье. На местах гнездовий появляются в марте — начале апреля. Гнезда устраивают на вершинах высоких деревьев и скалах. Откладка яиц в марте. В гнезде, найденном на берегу озера Айнское (остров Сахалин), в конце мая был крупный птенец .

Молодые птицы покидают гнезда в июле. Основная пища — рыбы, а также выброшенные волнами на берег трупы беспозвоночных и позвоночных животных. Осенние перемещения орланов начинаются по мере замерзания рек и озер, в октябре — ноябре, и заканчиваются в декабре. Одиночные птицы зимуют на морском побережье. Большая часть орланов с Сахалина улетает зимовать на южные Курильские и северные Японские острова, где держится на незамерзающих нерестовых реках и морском побережье .

Численность. Орланы обычны в период миграций и редки на гнездовьях и зимой. Отмечается тенденция снижения численности вида в густонаселенных людьми южных районах Сахалина. Общая численность гнездящихся птиц на Сахалине, по данным на 1983 — 1989 гг., составляла, по-видимому, немногим более 100 пар . Следует отметить, что в местах совместного обитания с белоплечим орланом, например в центральных районах острова, численность этих видов на морском побережье почти одинаковая, а во внутренних районах обитает только орлан-белохвост; в северных районах доминирует белоплечий орлан.

По данным учета, проведенного в январе — феврале 1986 г., на Сахалине зимовало около 60 орланов . На острове Кунашир в 1982 г. гнездилось 8 — 10 пар (данные В.А. Нечаева), а на острове Итуруп в 1990 — 1991 гг. — около 15 пар . На нерестовых реках Кунашира в декабре 1962 г. — январе 1963 г. отмечали скопления численностью до 60 птиц на расстоянии 500 м .Лимитирующие факторы. Трансформация местообитаний, загрязнение водоемов и морского побережья нефтепродуктами (Северный Сахалин), фактор беспокойства в гнездовой период, отстрел птиц браконьерами.Принятые меры. Вид охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках. Внесен в Красные книги МСОП, России, Японии, Республики Кореи. Необходимые меры: сохранение местообитаний, охрана птиц на гнездовьях, уменьшение фактора беспокойства, исключение из

хозяйственного использования земель с гнездами орланов."

 

"БЕЛОПЛЕЧИЙ ОРЛАН Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811)Отряд Соколообразные — Falconiformes

Семейство Ястребиные — AccipitridaeСтатус. Красная книга России (3-я категория). Эндемичный вид России с локальным распространением и низкой численностью.Распространение. Гнездовой ареал — Сахалин  и Курильские острова .

На Сахалине распространен в северных и центральных районах, но неравномерно. Южная граница ареала на западном побережье острова проходит в окрестностях г. Александровска, на восточном — на побережье залива Терпения. На Курильском архипелаге известно гнездование вида (остров Онекотан).

Там в 1946 и 1974 — 1977 г.г. были найдены гнезда . Вероятно, гнездится и на других островах Курильской гряды. В период сезонных миграций орланы посещают южные районы Сахалина, острова Монерон  и Тюлений , а также все Курильские . Большое количество птиц зимует на южных Курильских островах .Места обитания и образ жизни. На Северном Сахалине орланы населяют морское побережье, изрезанное устьями рек, заливами и озерами. На берегах произрастают разреженные, чаще всего заболоченные лиственничные леса с зарослями кедрового и ольхового стланика и обширными участками мохово-травянистых болот и кустарниково-травянистых зарослей.

Весенние миграции — в феврале — марте, в отдельные годы — до конца апреля. Гнездовой период с марта до первой половины августа. На Сахалине птицы размещают гнезда чаще всего на вершинах деревьев на высоте от 10 до 20 м. Постройка гнезд в марте — апреле.

Откладка яиц в конце марта— начале апреля. В кладке 1 — 2, редко 3 яйца. Инкубационный период в течение одного месяца. Птенцы вылупляются в мае. Молодые птицы поднимаются на крылья в конце июля — первой половине августа. Основная добыча орланов — рыбы, а также водоплавающие птицы, млекопитающие небольших размеров, детеныши тюленей, трупы беспозвоночных и позвоночных животных, выброшенные волнами на берег.

В конце лета — осенью орланы скапливаются на нерестовых реках и морском побережье, а в ноябре, с образованием постоянного ледового покрова, держатся на незамерзающих участках рек, озер и заливов или мигрируют на юг Сахалина, южные Курильские и северные Японские острова, где и зимуют.Численность и лимитирующие факторы. На Сахалине численность гнездящихся птиц на низком уровне; в долинах нижнего течения рек поселяется одна, реже две пары птиц. На южном побережье залива Чайво в 1975-1976 гг. гнездилось не менее 10 пар, а на побережьях заливов Неурту и Куегда (полуостров Шмидта) в 1988 гг. было учтено 12 — 15 гнездящихся пар .

Общая численность вида на Сахалине, по данным на 1983-1987 гг., составляла, вероятно, немногим более 100 пар . Зимой, в январе 1988 г., на острове было встречено около 50 птиц . Учеты гнезд в 1989 -1991 гг. показали, что на северо-восточном побережье Сахалина численность орланов 100 — 150 гнездящихся птиц, и состояние сахалинской популяции оценивается как удовлетворительное . В январе 1986 г. на северных Курильских островах зимовало 11 особей, на южных Курильских островах (Кунашир, Малые Курилы) — около 160 особей . Лимитирующие факторы: трансформация местообитаний в результате хозяйственного освоения территории, фактор беспокойства в гнездовой период, загрязнение водоемов нефтепродуктами, уменьшение запасов рыбы, браконьерский отстрел птиц.Принятые меры. Вид охраняется в заповедниках «Поронайский» и «Курильский».

Внесен в Красные книги МСОП, Азии, России, Японии и Республики Кореи. Необходимые меры: сохранение местообитаний, и в частности высоких деревьев с гнездами, охрана птиц на гнездовьях и подкормка их в зимний период, пресечение браконьерства, организация охраняемых территорий в радиусе 500 м от гнезд .

Данные взяты из Красной книги Сахалинской области. По своим наблюдениям, скажу, что они близкие к действительности. Я бы сказал, что численность орланов в центральных областях (может и с развалом предприятий) медленно, но верно, растет.

Орлан над Лизкиными следами...Это все на наших полях...Пока снегу много...

Сжигают бензин снегоходчики и животным это мешает насладиться весною...Но скоро лед рванет по самый берег и пернатым и пушистым сахалинцам несколько месяцев (до тепла) человек мешать не будет...

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 14:16 +12
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Комментарии
евгений
Написано вчера, в 14:34
Умеешь же ты из нечего конфетку сделать.
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 14:37
евгений, так уж, из ничего...
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+6
евгений
Написано вчера, в 14:39
Григорий Смекалов, Конечно нет, есть из чего, просто завидую. Берёт птицу, есть сюжет. Умница.
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+6
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 14:49
евгений, «Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью»... и смекалкой...
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+9
Еще 1 комментарий
Nektos
Написано вчера, в 15:22
Спасибо! Очень познавательно и интересно! А какие красивые
Гордые птицы!!!
Щеночек прелесть, справненький такой!!!
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+6
KsuKsu
Написано вчера, в 16:07
Гордый красавец.
Поделитесь секретом на какой объектив снимаете
?
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+6
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 16:25 Отредактированно вчера, в 16:27
KsuKsu, как видите, я не участвую в проф. фотоконкурсах...Пробовал с объективами. Какие-то в каких-то вариантах срабатывают лучше...В каком-то смысле программы играют, обработки... НО я против студийности, постановочности, штативов, обработки... Исходя из всего выше изложенного, я остановился на оптимуме для себя объектив (желательно уважающего бренда, не Тамроны, не Сигмы) т.н. "пивная банка"75/300. Вот она то реагирует положительно и быстро на взлет птицы...Хотя качество бывает и лучше...
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+4
KsuKsu
Написано вчера, в 16:29
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 16:34
KsuKsu, и главное... для меня это самый ЛЕГКИЙ и простой телевик...Потаскай на природе другой...
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+3
Еще 5 комментариев
Veronika1211
Написано вчера, в 16:57
Григорий, спасибо за интересный блог и невероятно красивые фотографии!
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 21:02
Царственно величавая птица!
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+2
max7676
Написано вчера, в 21:26
Отличный блог , впрочем как всегда ,очень интересно ! Вот только одного не понимаю , как только можно стрелять в такую птицу...Это уже не охотники , ну вы поняли ....кто они.
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+2
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 21:39
max7676, селфи... идиотское...
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+3
max7676
Написано вчера, в 22:09
Григорий Смекалов, За такое селфи надо руки ломать...
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