Все птицы о любви весной поют...
Все птицы о любви Весной поют...
Толкает ли - на это их природа?
Пример хороший людям подают,
Считая лучшим - это время года!
Нам есть, что позаимствовать у них,
Послушать их божественные трели,
Когда всё зарождается и в нас самих,
Те чувства, что отдать мы не успели.
Поэтому нам хочется весной...
Взлететь туда, куда взлетают птицы,
Наполниться покоем, тишиной,
Чтоб где-нибудь вдвоём уединиться.
Понять, что так притягивает нас...
Когда мы слышим перестук капелей.
И солнца луч последний не угас...
Находим прелесть соловьиных трелей.
В нас остаются птичьи голоса...
Зовущих вдаль чаруюших мелодий,
Когда Весна нам преподносит чудеса,
В себе самих - прекрасное находим...
Александр Мещеряков
Весна всё больше захватывает территорию...Начинает она с побережья. Соответственно, и птиц здесь всё больше. Над Александровском, как в мрачное июньское утро 76 лет назад летят "эскадрильи"....
Но, если присмотреться, все эти "эскадрильи" не такие уж и страшные...Даже наоборот. А главное...уже разбиты по парам...
играют свадьбы и знакомые дрозды...
вот такой серьезный претендент...
на сердце этой ... "иду такая вся"...
даже на помойке интерьер такой "романтический"...
а мне летать охота....
кроме пернатых в лесу оживление и среди других....
Доча от меня заразилась...Снимает в горпарке Корсакова
P.s. забыл упомянуть, что сегодня проверил Лизкину нору и отнорок...Следы сегоняшнего дня, подруга там... Беспокоить не стал. По возвращению из отпуска будем снимать лисят...