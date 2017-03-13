блоги
блоги
Регистрация
Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Все птицы о любви весной поют...

Все птицы о любви весной поют...

   Все птицы о любви Весной поют...
Толкает ли - на это их природа?
Пример хороший людям подают,
Считая лучшим - это время года!

Нам есть, что позаимствовать у них,
Послушать их божественные трели,
Когда всё зарождается и в нас самих,
Те чувства, что отдать мы не успели.

Поэтому нам хочется весной...
Взлететь туда, куда взлетают птицы,
Наполниться покоем, тишиной,
Чтоб где-нибудь вдвоём уединиться.

Понять, что так притягивает нас...
Когда мы слышим перестук капелей.
И солнца луч последний не угас...
Находим прелесть соловьиных трелей.

В нас остаются птичьи голоса...
Зовущих вдаль чаруюших мелодий,
Когда Весна нам преподносит чудеса,
В себе самих - прекрасное находим...   
Александр Мещеряков    

  Весна всё больше захватывает территорию...Начинает она с побережья. Соответственно, и птиц здесь всё больше. Над Александровском, как в мрачное июньское утро 76 лет назад летят "эскадрильи"....

           

Но, если присмотреться, все эти "эскадрильи" не такие уж и страшные...Даже наоборот. А главное...уже разбиты по парам... 

играют свадьбы и знакомые дрозды...

вот такой серьезный претендент...

на сердце этой ... "иду такая вся"...

даже на помойке интерьер такой "романтический"...

а мне летать охота....

кроме пернатых в лесу оживление и среди других....

Доча от меня заразилась...Снимает в горпарке Корсакова

P.s. забыл упомянуть, что сегодня проверил Лизкину нору и отнорок...Следы сегоняшнего дня, подруга там... Беспокоить не стал. По возвращению из отпуска будем снимать лисят...

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 16:30 +8
Еще в этом блоге
Добро пожаловать на родину...
Лизкино дефиле, или Меняем наряды...
Весна. Ждем-с....
Канюки в Корсакове
Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано вчера, в 17:07
Дрозда видела. Его по моему рябинник называют? Белки к сожалению ни разу не попадались.
Ответить
+3
Online
Григорий Смекалов Online
Написано вчера, в 17:12
KsuKsu, это бурый дрозд...Рябинника (так пишут орнитологи
впервые отснял я...
на Сахалине
Ответить
+4
Online
KsuKsu Online
Написано вчера, в 17:15
Григорий Смекалов, будем с ним знакомы
Ответить
+3
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 18:22
Григорий, спасибо за прекрасный, добрый, позитивный блог (впрочем, как и всегда).
Ответить
+3
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 18:23
Фотографии сказочно, невероятно красивы!
Ответить
+3
Инна Фидянина-Зубкова
Написано вчера, в 20:38
Я тоже сняла любовь бурых дроздов в Долинске
Ответить
+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано вчера, в 23:45
"иду такая вся" - вообще))) Фотку этой мадамы сохраню)))
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Добро пожаловать на родину...
Добро пожаловать на родину...
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru