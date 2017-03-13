Все птицы о любви Весной поют...

Толкает ли - на это их природа?

Пример хороший людям подают,

Считая лучшим - это время года!

Нам есть, что позаимствовать у них,

Послушать их божественные трели,

Когда всё зарождается и в нас самих,

Те чувства, что отдать мы не успели.

Поэтому нам хочется весной...

Взлететь туда, куда взлетают птицы,

Наполниться покоем, тишиной,

Чтоб где-нибудь вдвоём уединиться.

Понять, что так притягивает нас...

Когда мы слышим перестук капелей.

И солнца луч последний не угас...

Находим прелесть соловьиных трелей.

В нас остаются птичьи голоса...

Зовущих вдаль чаруюших мелодий,

Когда Весна нам преподносит чудеса,

В себе самих - прекрасное находим...