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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Лизкино дефиле или меняем наряды...

Лизкино дефиле или меняем наряды...

   Поскольку погода делает нам северянам подарок, а перелет задерживается ...навестим Лизку ещё раз.

я нашел подругу там, где вчера оставил... и за тем же делом...

говоря о рационе Лизки в эти дни , я не упомянул ещё один "источник" пищи... Лизка (это её следы у моего дома) по ночам бегает к пищеблоку ЦРБ (горбольницы), где подъедается без особых проблем вместе с бродячими собаками... Хочется думать это только до схода снега...Поэтому утром на солнышке отдых и процедуры...

         

сегодня подруга позволила мне поснимать её, дав понять, что она узнала ненормального фотографа...

снега по-прежнему огромное количество и я не могу добраться до нашего условного места...

может заметили ещё вчера, что зима-зимой, а природу не обманешь... Шубка у Лизки начала активно линять...Скоро будет вид не айс...

пока она своей шубки дает прогуляться и не стесняется...

по-человечески не вариант девушку снимать за туалетом, но у хищников это иной смысл....Сигнал мне: будь , как дома, но не забывай, что в гостях...

Да не очень то и нужно было...главное лисяток засветить не забудь...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 13:18 +3
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Комментарии
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:54
Лизка красуется
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:40
Шубейка уже заметно редеет
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