Лизкино дефиле или меняем наряды...
Поскольку погода делает нам северянам подарок, а перелет задерживается ...навестим Лизку ещё раз.
я нашел подругу там, где вчера оставил... и за тем же делом...
говоря о рационе Лизки в эти дни , я не упомянул ещё один "источник" пищи... Лизка (это её следы у моего дома) по ночам бегает к пищеблоку ЦРБ (горбольницы), где подъедается без особых проблем вместе с бродячими собаками... Хочется думать это только до схода снега...Поэтому утром на солнышке отдых и процедуры...
сегодня подруга позволила мне поснимать её, дав понять, что она узнала ненормального фотографа...
снега по-прежнему огромное количество и я не могу добраться до нашего условного места...
может заметили ещё вчера, что зима-зимой, а природу не обманешь... Шубка у Лизки начала активно линять...Скоро будет вид не айс...
пока она своей шубки дает прогуляться и не стесняется...
по-человечески не вариант девушку снимать за туалетом, но у хищников это иной смысл....Сигнал мне: будь , как дома, но не забывай, что в гостях...
Да не очень то и нужно было...главное лисяток засветить не забудь...