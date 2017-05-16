Привет из Новой Зеландии

Год назад в своих репортажах из Новой Зеландии я упоминал о наших пернатых земляках, которые преодолевают тысячи километров для лучшей зимовки. Один из этих экзотических видов кулик-сорока.

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/AeM_k4QGUUqAMSAvAen9gQ

Вот они попали в мой объектив на дорогах Новой Зеландиии под Денадином...

А этот позировал мне вернувшись на родную землю... Думаю, даже птицы связывают свои мечты о доме с нашими Тремя братьями :0))

Есть среди пернатых и кулик-воробей, и кулик-ласточка...Но обладатель столь экзотического оперения и выдающегося клюва , конечно, кулик-сорока

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КУЛИК-СОРОКА Haematopus ostralegus osculans Swinhos, 1871 Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes

Семейство Кулики — сороки — HaematopodidaeСтатус. Красная книга России (4-я категория). Редкий подвид с локальным распространением и низкой численностью. В Сахалинской области дальневосточные кулики — сороки встречаются в период сезонных миграций и летних кочевок. Их отмечали на Сахалине и Кунашире. Подвид внесен в Красную книгу России.

Местообитания: На Дальнем Востоке гнездится по морским побережьям со сравнительно широкими песчаными, ракушечниковыми или галечниковыми пляжами и невысокими террасами, поросшими луговой растительностью. Предпочитает устья крупных рек, где формируются обширные косы. Изредка (континентальная популяция) гнездится на слабо заросших песчаных косах и о-вах. К размножению приступает в возрасте 47-59 месяцев. Значительная доля птиц ежегодно не размножается, оставаясь в области гнездования. Гнездится одиночными парами. В кладке 3 яйца. Одна кладка в сезоне. Кормится на морских пляжах, на песчаной и каменистой литорали, на илистых отмелях, освобождающихся в отлив, по берегам низовий рек. Берега, круто уходящие в воду и с узкими пляжами, непригодны для гнездования и кормежки. Питается беспозвоночными (ракообразные, моллюски, насекомые).Численность и лимитирующие факторы. Численность в мире не превышает нескольких тысяч особей. На Сахалине бывают одиночки и стайки до 3-5 особей. Основная причина исчезновения гнездований - беспокойство и уничтожение птиц в период размножения, а также хозяйственное освоение побережья (урбанизация, выпас, геологические изыскания).Источники: 1. Красная книга РФ, 2001."

для сравнения размеров снял его с нашим обычным куличком песчанкой...Кулик-сорока по характеру одиночка-философ, но в весеннюю пору не против пообщаться...хоть с кем-нибудь...

как бы я, расправив крылья и...без виз и препон...,в Новую Зеландию...

широконоски тоже выглядят броско, что не мешает им уже месяц отдыхать на берегах нашей Б.Александровки

пара чернети...

прошу прощения, а что это Вы делаете? тут наша спальня....

самые активные сегодня полевые жаворонки...

Ещё меня порадовала вчера численность турпанов и американских синьг... самых крупных уток... вот так они растянуты на километры...