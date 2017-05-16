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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
"Omnia transeunt, id quoque" -всё проходит...

"Omnia transeunt, id quoque" -всё проходит...

  В связи с не очень приятными событиями, плохой погодой, обострением дурости у наших пироманов, волнений за лисяток и птиц...я несколько отвлекся от блога... Но, лекарство, по моему глубокому убеждению, найдется у нашей же матери-природы. И, конечно, я успокаивал нервы на лоне...

уткам хорошо... им и осадки, и горящая трава,  и паводки...всё ни по чём...

но сегодня праздник, прежде всего, у куликов, бекасов, ржанок...тех, кто своё "болото"хвалит...иначе "краеведов" :0))

прилетели долгожданные монгольские зуйки...

а душевную боль от уродов-поджигателей заглушают райские птички, как бы говоря, "Всё проходит, пройдет и это..."

желтенькие на черном, фантастическое сочетание...

беренгийские трясогузки...

а меж них солидарничают гольцовые коньки...

не смотря ни на что, пикируют в брачных играх японские бекасы...

Хлебушек есть? А , если найдем? - банда куличков красношеек песочников

танец маленьких песочников

а это фифИ, не путать с фИфой...

наши сахалинские краснокнижники чернозобики...

а это пополнитель моего большого списка, редкий черныш (кстати, список мой увеличился до 165 видов)

кулички перевозчики подпускают на расстояние вытянутой руки...местные ведь...

бакланы, как обычные чайки летают...

а уж певцов налетело, внимание рассеивается...Это маскированная овсянка, упоительно заливается...

Мы спорили о косатках-касатках...так вот кроме ласточек, это ласковое имя имеют и эти милые уточки-касатки...

за ними наблюдает самый мелкий из хищников сибирский жулан

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 20:04 +9
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Комментарии
Angela
Написано вчера, в 21:44
Как хорошо там.....
, а я на море была сегодня набегом, набрала морскую капусту, немного порелаксировала и на дачу . А так хочется задержаться
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 21:47
Angela, а море ждет...
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+5
Angela
Написано вчера, в 21:56 Отредактированно вчера, в 22:00
Григорий Смекалов, и я морю всегда рада
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 22:32
Птицы восхитетельны! Такое разнообразие! Такая красота! Желтые птички действительно контрастны на этом фоне... но у меня аж слёзы на глазах видя эту выжженую территорию...
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+6
lvista
Написано вчера, в 23:05
165
!!!
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+2
Veronika1211
Написано вчера, в 23:51
Григорий Николаевич, спасибо! Пташки восхитительны!
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+1
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