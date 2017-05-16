"Omnia transeunt, id quoque" -всё проходит...
В связи с не очень приятными событиями, плохой погодой, обострением дурости у наших пироманов, волнений за лисяток и птиц...я несколько отвлекся от блога... Но, лекарство, по моему глубокому убеждению, найдется у нашей же матери-природы. И, конечно, я успокаивал нервы на лоне...
уткам хорошо... им и осадки, и горящая трава, и паводки...всё ни по чём...
но сегодня праздник, прежде всего, у куликов, бекасов, ржанок...тех, кто своё "болото"хвалит...иначе "краеведов" :0))
прилетели долгожданные монгольские зуйки...
а душевную боль от уродов-поджигателей заглушают райские птички, как бы говоря, "Всё проходит, пройдет и это..."
желтенькие на черном, фантастическое сочетание...
беренгийские трясогузки...
а меж них солидарничают гольцовые коньки...
не смотря ни на что, пикируют в брачных играх японские бекасы...
Хлебушек есть? А , если найдем? - банда куличков красношеек песочников
танец маленьких песочников
а это фифИ, не путать с фИфой...
наши сахалинские краснокнижники чернозобики...
а это пополнитель моего большого списка, редкий черныш (кстати, список мой увеличился до 165 видов)
кулички перевозчики подпускают на расстояние вытянутой руки...местные ведь...
бакланы, как обычные чайки летают...
а уж певцов налетело, внимание рассеивается...Это маскированная овсянка, упоительно заливается...
Мы спорили о косатках-касатках...так вот кроме ласточек, это ласковое имя имеют и эти милые уточки-касатки...
за ними наблюдает самый мелкий из хищников сибирский жулан