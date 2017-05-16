"Omnia transeunt, id quoque" -всё проходит...

В связи с не очень приятными событиями, плохой погодой, обострением дурости у наших пироманов, волнений за лисяток и птиц...я несколько отвлекся от блога... Но, лекарство, по моему глубокому убеждению, найдется у нашей же матери-природы. И, конечно, я успокаивал нервы на лоне...

уткам хорошо... им и осадки, и горящая трава, и паводки...всё ни по чём...

но сегодня праздник, прежде всего, у куликов, бекасов, ржанок...тех, кто своё "болото"хвалит...иначе "краеведов" :0))

прилетели долгожданные монгольские зуйки...

а душевную боль от уродов-поджигателей заглушают райские птички, как бы говоря, "Всё проходит, пройдет и это..."

желтенькие на черном, фантастическое сочетание...

беренгийские трясогузки...

а меж них солидарничают гольцовые коньки...

не смотря ни на что, пикируют в брачных играх японские бекасы...

Хлебушек есть? А , если найдем? - банда куличков красношеек песочников

танец маленьких песочников

а это фифИ, не путать с фИфой...

наши сахалинские краснокнижники чернозобики...

а это пополнитель моего большого списка, редкий черныш (кстати, список мой увеличился до 165 видов)

кулички перевозчики подпускают на расстояние вытянутой руки...местные ведь...

бакланы, как обычные чайки летают...

а уж певцов налетело, внимание рассеивается...Это маскированная овсянка, упоительно заливается...

Мы спорили о косатках-касатках...так вот кроме ласточек, это ласковое имя имеют и эти милые уточки-касатки...

за ними наблюдает самый мелкий из хищников сибирский жулан