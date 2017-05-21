Я зеленую фуражку берегу...
Среди тех, кто в нашей стране имел отношение к армейской службе, пожалуй, немногие гордятся цветом своих погон так, как пограничники. Зеленая фуражка по-прежнему является символом мужества.
Моих друзей, сослуживцев и всех, кто имел и имеет к этому отношение:
С праздником, Днем Пограничника!!!
Мы, друзья, особенное племя! Нипочем нам сроки и года! Пограничник - это не на время, Пограничник - это НАВСЕГДА!!! И хотя нам лет уже не мало, Начеку мы каждый день и час. Есть у нас понятие - "БЫВАЛЫЙ", "БЫВШИЙ" - нет понятия у нас!!!
молодые командиры с семьями, начинающие службу на Сахалине в начале 80-х...со многими я сталкивался и после срочной службы (в спецоперациях, в равных званиях...по-прежнему братство)
Это мой Д.Р. на заставе, 20 лет, через неделю дембель. Фото из дембельского альбома.
Здоровья,успехов,долгих лет.
Он у нас в Холмске... Или я ошиблась?
Сегодня поздравляю!
В день замечательный такой
Вам лучшего желаю!
С Днем пограничника сейчас
Мне хочется поздравить вас!
Спешу успехов пожелать,
Свою отчизну охранять!
Чтоб удавались все дела,
Чтоб контрабанда не прошла!
Пусть непременно повезет!
И в вашу жизнь успех войдет!
Удачи и везенья!
Пусть рядом будут, без сомненья,
Любовь, здоровье и успех!
Я завтра выпью за ребят,
За тех кто в форме пограничной!
Потом всплакну за Нефтегорск
И горькой выпью за погибших.
Но всё же днюха двух детей,
Моих двоих любимых внуков!
Мне будет главной в этот день
Жизнь продолжается, Братухи!
sasch
Завтрева с утречка перед работой поздравлю