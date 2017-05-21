Я зеленую фуражку берегу...

Среди тех, кто в нашей стране имел отношение к армейской службе, пожалуй, немногие гордятся цветом своих погон так, как пограничники. Зеленая фуражка по-прежнему является символом мужества.

Моих друзей, сослуживцев и всех, кто имел и имеет к этому отношение:

С праздником, Днем Пограничника!!!

Мы, друзья, особенное племя! Нипочем нам сроки и года! Пограничник - это не на время, Пограничник - это НАВСЕГДА!!! И хотя нам лет уже не мало, Начеку мы каждый день и час. Есть у нас понятие - "БЫВАЛЫЙ", "БЫВШИЙ" - нет понятия у нас!!!