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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Я зеленую фуражку берегу...

Я зеленую фуражку берегу...

Среди тех, кто в нашей стране имел отношение к армейской службе, пожалуй, немногие гордятся цветом своих погон так, как пограничники. Зеленая фуражка по-прежнему является символом мужества.

 
Моих друзей, сослуживцев и всех, кто имел  и имеет  к  этому  отношение:
С праздником, Днем Пограничника!!! 
 
Мы, друзья, особенное племя! Нипочем нам сроки и года! Пограничник - это не на время, Пограничник - это НАВСЕГДА!!! И хотя нам лет уже не мало, Начеку мы каждый день и час. Есть у нас понятие - "БЫВАЛЫЙ", "БЫВШИЙ" - нет понятия у нас!!!
 

         

  

молодые командиры с семьями, начинающие службу на Сахалине в начале 80-х...со многими я сталкивался и после срочной службы (в спецоперациях, в равных званиях...по-прежнему братство)

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 07:28 +11
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:01
С праздником, Григорий Николаевич, и вас, и ваших сослуживцев, и всех, кто имеет отношение к ПВ!
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+8
lvista
Написано сегодня, в 08:13
С праздником, Григорий Николаевич!
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+8
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:36
С праздником, Григорий Николаич!
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+7
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:57
с праздником! Всегда было обидно за памятник на 16-ом ....у нас там покос был. И сколько помню всегда он не ухожен, хотя венки всегда стоят. Вот что значит не в городе стоит...
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+7
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 11:38
Спасибо за поздравления! Ещё один сослуживец Чангар. Он призвался на срочную службу со своим хозяином Димой. Печальная история, как я уходил на дембель с его сыном. Задавил в себе жабу : прийти на гражданку со всеми наградами и выслугами и с пограничной собакой... Решил, что щенку будет лучше побыть с мамой ещё недельку, окрепнуть (потом бы забрал)... А его в спецпитомнике (!) не углядели..
В память о нём выписал немца с западной границы, такого же чепрачного... В конце 80-х мой Биль был, едва ли, не самый знаменитый на Сахалине немец...
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+8
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 12:40
С праздником Григорий!
Это мой Д.Р. на заставе, 20 лет, через неделю дембель. Фото из дембельского альбома.
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:44
евгений, с праздником, Жень, всего самого наилучшего, здоровья, счастья тебе и родным!
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 12:48
евгений, поздравляю
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+7
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 14:03
евгений, с Праздником Евгений! А у меня ещё и супруга ветеран ПВ ФСБ России...
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+7
Еще 16 комментариев
Veronika1211
Написано сегодня, в 13:15
Григорий Николаевич, с праздником!
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+5
VLадимир
Написано сегодня, в 14:36
Уважаемый д.Гриша и евгений поздравляю с Днём Пограничника.
Здоровья,успехов,долгих лет.
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+8
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:38
А это кто с вами рядом?
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+4
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:49
VULKAN, это мои сослуживцы и друзья... на этом снимке 2015 года мой старшина Николай Николаевич Сандлер выше был снимок с ним же на службе
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:38
И вот здесь...
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+4
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:52
VULKAN, Сергей Валентинович Долженко...после того как генерал Громов заявил по ТВ в 1989 году , что последний наш солдат вышел с ним из Афгана... пограничники были там ещё три долгих года...
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:57
Григорий Смекалов, По моему я его знаю...

Он у нас в Холмске... Или я ошиблась?
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+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 16:00 Отредактированно сегодня, в 16:01
VULKAN, оканчивал службу там нач. погранкомендатуры... До этого долго в Александровске...дружим поколениями...Сегодня они живут в Томске.
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:41
Всех пограничников с наступающим праздником!!!
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+5
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:43
Спасибо за вашу службу на границе!!!
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+4
LediOven Тула
Написано сегодня, в 15:47
Вас, пограничник, всей душой
Сегодня поздравляю!
В день замечательный такой
Вам лучшего желаю!
С Днем пограничника сейчас
Мне хочется поздравить вас!
Спешу успехов пожелать,
Свою отчизну охранять!

Чтоб удавались все дела,
Чтоб контрабанда не прошла!
Пусть непременно повезет!
И в вашу жизнь успех войдет!
Удачи и везенья!
Пусть рядом будут, без сомненья,
Любовь, здоровье и успех!
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 18:54
LediOven Тула, спасибо, конеш....а почему не на украинском
? Мне больше стяг с триколором нравится...
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+2
sasch
Написано сегодня, в 17:22
Г.Н. и евгений с праздником уважаемые пограничники!!!


Я завтра выпью за ребят,
За тех кто в форме пограничной!
Потом всплакну за Нефтегорск
И горькой выпью за погибших.
Но всё же днюха двух детей,
Моих двоих любимых внуков!
Мне будет главной в этот день
Жизнь продолжается, Братухи!

sasch
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:24
sasch, и внуков с днюхой!
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+3
sasch
Написано сегодня, в 17:26
НюНик_просто_Анна, Ага, спасибо, Ань!
Завтрева с утречка перед работой поздравлю
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 17:54
sasch, потому А.В. и выставил блог сегодня...Нефтегорск многое изменил... А будущим мужчинам поздравления и... рожденные в этот день должны стрелять , как ковбой и бегать быстрее его лошади
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+3
Еще 3 комментария
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