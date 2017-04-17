Межсезонье
"Все смешалось в доме Облонских"... межсезонье, однако. В принципе, период во многом уникальный. Когда Вы ещё можете увидеть и зимние и летние виды пернатых мирно сосуществующие на одной территории?
С одной стороны: самые, что ни на есть летние и, даже, певчие китайские зеленушки (щеглы)...
и вполне рядовые для зимнего времени свиристели.
скромные певцы летнего леса юрки....
и символ зимы уссурийские снегири на одном дереве...
певцы весны обыкновенные скворцы и наши серые сахалинские...
уткам тоже невдомек: то ли гнезда вить, то ли норки в сугробах...
чирочки тоже летние виды, а трескунки почти экзотика...
что-то мне не нравится появление на нашем береге людей с толстыми кошельками...Жители Дуэ уже паникуют, прямо в селе размещают рыбацкий стан...
канюки осваиваются...
снимок из разряда конкурсных: найди 10 уток... :0))
и ещё для Ксюши....