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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Межсезонье

Межсезонье

 "Все смешалось в доме Облонских"... межсезонье, однако. В принципе, период во многом уникальный. Когда Вы ещё можете увидеть и зимние и летние виды пернатых мирно сосуществующие на одной территории?

С одной стороны: самые, что ни на есть летние и, даже, певчие китайские зеленушки (щеглы)...

и вполне рядовые для зимнего времени свиристели.

скромные певцы летнего леса юрки....

и символ зимы уссурийские снегири на одном дереве...

           

певцы весны обыкновенные скворцы и наши серые сахалинские...

           

уткам тоже невдомек: то ли гнезда вить, то ли норки в сугробах...

чирочки тоже летние виды, а трескунки почти экзотика...

что-то мне не нравится появление на нашем береге людей с толстыми кошельками...Жители Дуэ уже паникуют, прямо в селе размещают рыбацкий стан...

канюки осваиваются...

снимок из разряда конкурсных: найди 10 уток...   :0))

             

и ещё для Ксюши....

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 06:57 +13
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 09:33
Спасибо большое! Сохранила! Репортаж, как всегда, интересный! 10 уток не нашла
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:18
Братики
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+1
_zima_
Написано сегодня, в 11:35
Снегири красивые! А уток нашла только 8
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0
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