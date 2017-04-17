Ослоб. А слабо?

Себу-сити расположен на одном из крупнейших островов Филиппинского архипелага с аналогичным названием. На этом же острове находится и местечко Ослоб цель моего сегодняшнего путешествия. Само его название для русского сердца звучит, как вызов : а Вам слабо? Ну, нас то на "слабо" не возьмешь....Пути в Ослоб могут быть более бюджетны (на автобусе, например), но путь может занять часов 6 и не факт, что Вам удастся в этот день увидеться с искомыми китовыми акулами. У них завтрак, видите ли, с 6 до 12 часов утра. Поэтому, кто экономит на поездке, приезжает с ночевкой. Я же выбираю не самый бюджетный, но для меня удобный вариант машину. В замечательном Montebello Villa Hotel, где была моя база в Себу, я познакомился с мистером Бингбонгом гидом-таксистом. Мы очень понравились друг-другу. Ему мой английский и самостоятельность (т.е. он меня понимал с полуслова (очень ругал пиндосов за их грязный английский)и был доволен, что я в его объяснениях не нуждался. А мне он нравился молчаливостью и предупредительностью. В общем, машина свежая "Киа"с кондишн в день обходилась 4100 песо (то же в руб) Выезжаем в 6 утра и в 9 уже в куче событий... Мистер Бингбонг ненавязчиво намекнул, что не против кампании для меня...Но день рабочий, Розу надо отпрашивать с работы....Так что, акулы с утра более активны...

И ехать не жарко, и виды чудесные

Ослоб - городок на Юге острова Себу в 3х часах езды от его южного автовокзала. Ослоб стал популярным после того как здесь организовали кормление китовых акул с возможностью с ними поплавать. Есть мнение, что кроме этой новой достопримечательности в Ослобе делать особо нечего, поэтому большинство туристов тут особо не задерживается, а то и вообще не останавливается, и после снорклинга с акулами возвращается в Себу или едет дальше на Негрос.

А зря, они пропускают такие объекты, как испанские храмы 16 века и поселки колониального стиля....

Такое впечатление, что вот сейчас из-за поворота на горячем скакуне выскочит Зорро в маске со шпагой в руке...

время здесь застыло...с одной стороны сиеста... с другой через пару дней Пасха?

старинные церкви дома для деревенских ласточек касаток...

вот мы и у цели, мистер Бингбонг передает меня из рук в руки владельцам лодок, кормящих акул...

Китовые акулы — это самые большие акулы и самые большие рыбы в мире. Длина может достигать 18 метров, но обычно длина взрослой акулы около 10-12 метров. Питаются они планктоном, большую часть времени проводят у поверхности воды и плавают очень медленно, зачастую не более 5 км/ч. Зубы у китовых акул есть, и их много. Но используются они не для того, чтобы кусать добычу, а для того, чтобы не позволить ей выйти из пасти, своего рода замок.

Все просто — акул прикармливают недалеко от берега. Прямо с лодок бросают в воду креветок, и акулы подплывают по утрам к побережью, а потом уплывают обратно в море. Вся эта организация является государственным ведомством, все деньги с билетов идут государству. В определенный момент экологи забили тревогу, потому как искусственно прикормленные акулы, перестают бояться людей, потенциально могут потерять сноровку добывать еду самостоятельно, а также происходит неравномерное перераспределение акул в океане, т.е. их просто становится слишком много в одном месте — вблизи побережья Себу. Поэтому кормление происходит только утром с 6 до 12 часов. В остальное время акулы должны искать еду самостоятельно.

инструктаж очень строгий... штрафы до 2000- песо за нарушения

вот так это выглядит со стороны: один лодочник подкармливает акул креветкой, другая лодка с туристами рядом совершает погружения и снимается...

пока подгонял снаряжение, потом отказался от него прошло некоторое время, но его всё равно было достаточно для общения...

и, хотя строжайше запрещено касаться акулы, мой оператор показал некоторые приемы и ... я тоже неумышленно касался акулы...один раз она поднырнула под меня и я оказался , как Емеля верхом на печи...

Впечатление очень приятное и от прикосновений акулы и от близости к самой большой рыбе в мире...

На обратном пути успокоили адреналин на водопадах Tumalog falls

и вовремя вернулись в Себу....