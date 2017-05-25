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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Лизка в июне

Лизка в июне

   Мы с Вами оставили Лизку с лисятками в не очень  спокойной обстановке. И, конечно, у меня душа болела за семейство. А тут ещё, очевидцы сообщили, что одичалые собаки гоняли лису... Сегодня решил поискать подругу. Действительно, Лизка выглядит не в лучшем виде. И даже дело не в том, что она ещё не перелиняла... Кормящая мамаша  хромала. (Кормящая в смысле нужно много охотиться). Видимо собаки таки укусили за лапу... Из огня да в полымя (в прямом смысле). Появилась такая опасность, одичавшие собаки в полях. Они даже ощенились в лесу и потеряли границы... Я знаю, насколько это опасно...а если ещё и болезни... Лизке не позавидуешь. Помню в 1976, нас юных студентов ЮСГПИ брали с собою в облаву УВД на гору Большевик. Тогда две диких стаи жили у подножья и набрасывались на прохожих. Ещё мы искали.... скажем так следы ужасного преступления (а собаки растащили...по лесу)....

узнаваемость с обеих сторон безусловная...

прости дорогая подкормку сегодня не взял....

порадовало то, что хромота не сильно влияет на способность охотиться

и моё присутствие не повод лишать лисят мышек

так мы унюхали добычу

а так... Лизка показывает, что ей стыдно упустила мышку... Уши прижимает, как собачка

надеюсь очередной прыжок более удачливый

                     

эх, знал бы ты, как мне муторно на душе...

вот видно, что меня Лизка не боится, даже поворачивается спиной...Гораздо беспокойнее за активных уже лисяток (по её лаю слышу предупреждает расшалившихся лисят об опасности), да безбашенные собаки...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 07:49 +13
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Я зеленую фуражку берегу...
Привет из Новой Зеландии
"Omnia transeunt, id quoque" - всё проходит...
Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 08:31
Рыжей выздоровления скорейшего!
Собаки конечно опасность, но в этом только люди виноваты -я б таких и сама покусала
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+2
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 09:26
Очень надеюсь, что собаки не навредят Лизавете и маленьким лисенышам!!!
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:51
Бедная девочка!
а ведь собаки никуда не делись...
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+7
ateriya
Написано сегодня, в 10:36
Вот каждый день опасность. А говорят зверям жить легко. Сначала люди ходили возле норы. Теперь собаки едва не загрызли. Мыши разбегаются. Чем деток кормить. Держись Лизавета. Ты же умничка.
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+4
Veronika1211
Написано сегодня, в 10:36
Как жаль Лизавету... Желаю скорейшего выздоровления молодой мамочке!
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+2
senchick
Написано сегодня, в 15:34
На "Московской" не успел сфотать, так как на мото был, да и сама "рыжая", птицу огромную в зубах тащила и не особо ждала, но хвост шикарный:
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+2
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