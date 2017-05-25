Лизка в июне

Мы с Вами оставили Лизку с лисятками в не очень спокойной обстановке. И, конечно, у меня душа болела за семейство. А тут ещё, очевидцы сообщили, что одичалые собаки гоняли лису... Сегодня решил поискать подругу. Действительно, Лизка выглядит не в лучшем виде. И даже дело не в том, что она ещё не перелиняла... Кормящая мамаша хромала. (Кормящая в смысле нужно много охотиться). Видимо собаки таки укусили за лапу... Из огня да в полымя (в прямом смысле). Появилась такая опасность, одичавшие собаки в полях. Они даже ощенились в лесу и потеряли границы... Я знаю, насколько это опасно...а если ещё и болезни... Лизке не позавидуешь. Помню в 1976, нас юных студентов ЮСГПИ брали с собою в облаву УВД на гору Большевик. Тогда две диких стаи жили у подножья и набрасывались на прохожих. Ещё мы искали.... скажем так следы ужасного преступления (а собаки растащили...по лесу)....

узнаваемость с обеих сторон безусловная...

прости дорогая подкормку сегодня не взял....

порадовало то, что хромота не сильно влияет на способность охотиться

и моё присутствие не повод лишать лисят мышек

так мы унюхали добычу

а так... Лизка показывает, что ей стыдно упустила мышку... Уши прижимает, как собачка

надеюсь очередной прыжок более удачливый

эх, знал бы ты, как мне муторно на душе...

вот видно, что меня Лизка не боится, даже поворачивается спиной...Гораздо беспокойнее за активных уже лисяток (по её лаю слышу предупреждает расшалившихся лисят об опасности), да безбашенные собаки...