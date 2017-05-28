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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Первые выходные лета

Первые выходные лета

  Лето, о неизбежности которого говорили большевики, наконец ступило на нашу многострадальную островную землю... Кто не знает Петра Ильича Чайковского, нашего Пушкина в русской музыкальной культуре... Наверное, самое знаменитое из его произведений «Времена года» — известный фортепианный циклсостоящий из 12 характеристических картин... Так вот, месяц июнь у композитора назван "Песнь жаворонка". Пожалуй, верно и для наших мест...

вот чета тех самых полевых жаворонков, которым П.И. Чайковский посвятил бессмертное произведение...

а это ширококлювая мухоловка... вот с мухами пока напряженка... такое лето...

по-прежнему радуют глаз утиные...

правда, жизнь сложная штука (у уток особенно) Этому подранку шилохвости не позавидуешь...

основная масса пернатых очень контактные и дружелюбные существа...вот чему поучиться. Сборная команда куликов: 5 песчанок(1 за кадром), 2 сибирских пепельных улитов и мородунка (со вздернутым носиком)...

                     

звучит , как песня сибирский пепельный улит...это вам не какой-то серый...

о приходе лета говорят и веселые купания песчанок в море...чистюли...

                     

источник рева "мессеров" в нашем небе японский бекас...

гостят горбоносые турпаны...уже больше месяца. Тоже сочетания цветов классные...

одни из самых многочисленных черноголовые чеканы. Это гордый глава семейства: всё сложилось , как задумал...

а мама семейства страшно-смелая...увлекает меня от гнезда, ложась под ствол моего фотоаппарата...

ещё один июньский певец жаворонок

а эта скромная песенка принадлежит гольцовому коньку...

порадовала сегодня Лизка: хромота исчезла напрочь...охота удачнее...да и весь её вид, как бы говорил, сегодня я без твоей помощи обойдусь...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 12:48 +7
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Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 13:08
Как всегда
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+3
aurika_1
Написано сегодня, в 13:10
Лизка смешнючая, уши лопушками
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+2
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 14:00
Ай Лизка,ай да умница! У меня вальдшнепы расшипелись возле дома. Ночной соловей трели разливает да кукушка время откукивает. Слива и груша расцвели пчелы жужжат так,что кажется что дерево это улей огромный.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:12
Хорошо, что у Лизаветы пока все хорошо...
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+3
НКолчина
Написано сегодня, в 16:28
НюНик_просто_Анна, пока - лишнее слово!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:16
НКолчина, это я, чтоб не сглазить
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 16:32
Такое разнообразие птиц! Просто невероятно! За Лизавету рада, все хорошо пусть будет у неё и лисят
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+2
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