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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Турухтан

Турухтан

  За празднованиями несколько забыли о пернатых...это не значит, что я с ними не имел дел в эти майские дни... А время у птичек ответственнейшее. Вот беспокоится жаворонок...уже есть что защищать...

Оставшиеся в холостяках широконоски на мальчишнике...

показывают высший пилотаж кулики-красношейки...

охраняет гнездо канюк...

                       

довольно редкая картина, стая средних кроншнепов на городском пляже (есть и некоторые вопросы по видам)

чернети на все лето приноравливаются к людям...

Тихоокеанская чайка - само совершенство...

Прилетели большие горлицы, гордые родственники домашних...Мы как-то не отдаем отчета в том, что горлицы такие же интересные дикие пернатые...

и, наконец, последние на крыльях весны прилетели теплолюбивые ласточки-береговушки в компанию к деревенским касаткам и стрижам...

Встреча же Дня пограничника для меня обогатилась новым знакомством с интересным куликом... Турухтан – кулик, название которого произошло от восточного слова «курахтан», которым обозначали птиц, похожих на курицу. С латинского название турухтан переводится как «воинственный любитель драк».

Это единственные кулики, у которых ярко выражены различия между самцами и самками. В брачный период отличить самцов очень просто они имеют пушистые разноцветные воротники, а на лицевой части головы появляются желтые бородавки.

Но после брачного периода и линьки, самцов турухтанов почти невозможно отличить не только от самок, но и других видов пестрых длинноногих куликов. Самки турухтанов лишь имеют значительно меньшие размеры.

Обыкновенные самцы бывают двух видов: доминанты и спутники. У спутников характер более спокойный, они отличаются белым воротником. У доминантных самцов воротники цветные и они проявляют очень агрессивное поведение. Самые серьезные конфликты на токах происходят именно между самцами с цветными воротниками, а спутники в массовке под шумок оплодотворяют самок.

Половое созревание у турухтанов наступает в 2 года. Турухтаны не образуют постоянных пар. Самка в брачный период может спариваться сразу с несколькими самцами, но высиживает и растит птенцов она в одиночку. В кладке находится 4 яйца. Инкубационный период составляет 20-23 дня. Если выводку грозит опасность, то самка отвлекает на себя внимание хищника и старается увести его от гнезда. На крыло молодые турухтаны встают спустя месяц после вылупления.

Охотники любители рассказывают про этих птиц необычные истории. Согласно рассказам охотников, когда они подбираются к местам гнездования турухтанов, самцы активно защищают самок, они распушают свои воротники и кидаются навстречу врагу, подставляясь под пули, чтобы самки успели спастись. Неизвестно, насколько правдива эта информация, но если это действительно так, то турухтаны – героические и самоотверженные птицы.

 

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 19:32 +6
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Комментарии
KsuKsu
Написано вчера, в 21:37
Вот это жабо... Модный парень
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:03
Симпатяги. Как рука поднимется на такого?
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+1
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