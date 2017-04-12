Стосковавшись по озерам с голубой водой

Вновь весною из полета возвратятся утки,

Стосковавшись по озерам с голубой водой .

Я очень рад, что филиппинская тема нашла отклик у наших сосайтников. Рад, что есть поклонники и у Манилы (дай Бог). Единственное, что (по законам жанра) может несколько оттянуть радость скорых встреч с филиппинской темой, это то, что вернулся на Сахалин я не один...Со мною, стосковавшись по озерам с голубой водой, потянулись и другие островитяне...

А весной это даже эстетически приятная картинка.

Особо радует ранний прилет краснокнижных мандаринок - самых красивых уток в мире...

Разнообразнее стали ряды чаек, их уже 4-5 видов...

ещё мой любимчик свиязь...демонстрирует цвета весны этого года...

заскочил к Лизке... следы свежие. И даже "кормильца"...

Отнорок рабочий, значит всё в порядке...Сейчас рыбаков нет временно, а Лизка "на сохранении".... :0))