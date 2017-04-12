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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Стосковавшись по озерам с голубой водой

Стосковавшись по озерам с голубой водой

Вновь весною из полета возвратятся утки,
Стосковавшись по озерам с голубой водой.

 Я очень рад, что филиппинская тема нашла отклик у наших сосайтников. Рад, что есть поклонники и у Манилы (дай Бог). Единственное, что (по законам жанра) может несколько оттянуть радость скорых встреч с филиппинской темой, это то, что вернулся на Сахалин я не один...Со мною, стосковавшись по озерам с голубой водой, потянулись и другие островитяне...

А весной это даже эстетически приятная картинка.

Особо радует ранний прилет краснокнижных мандаринок - самых красивых уток в мире...

Разнообразнее стали ряды чаек, их уже 4-5 видов...

ещё мой любимчик свиязь...демонстрирует цвета весны этого года...

заскочил к Лизке... следы свежие. И даже "кормильца"...

Отнорок рабочий, значит всё в порядке...Сейчас рыбаков нет временно, а Лизка "на сохранении".... :0))

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 14:18 +11
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Комментарии
Ogonek
Написано сегодня, в 14:23
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+4
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:44
Скоро начнется стрельба, утки появились
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:22
Какие красивые ути-ути! Жирненькие! Мням


Григорий Николаич, а будет отдельный блог про филиппинских птицафф?
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+4
евгений
Написано сегодня, в 20:10
29 открывается охота.
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+2
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