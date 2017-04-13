Манила меня Манила. Часть вторая

Сегодняшний материал, на первый взгляд, может показаться не позитивным. Обещаю, дальше будет много красот, чудес и брендовых мест отдыха, но...здесь в Маниле я себе поставил целью узнать душу народа, тем более у меня такой замечательный проводник... Руди показал мне на статую вола и сказал, что для него это символ Филиппин. Ему 60, он не прекращал работать почти полвека...В сознании каждого мужчины ответственность за семью. Очень редки разводы. Старшие оплачивают учебу, покупки младшим... И не только мужчины. Я встретил девушку переехавшую в Цюрих, Швейцария. Ей 28 всего, а мысли, положить жизнь на счастье младших сестер...ничего личного.

С виду население Манилы близко к бедственному положению... и даже памятники столицы напоминают о их мольбах за лучшую долю...

Вокруг вполне респектабельные небоскребы, но это квартиры чиновников, офисы, представительства... Руди обещал показать свой "трехэтажный особняк" он им гордится и считается очень обеспеченным в пригороде столицы Валенсуэлла.

Эта показная роскошь порождает в каждой девушке комплекс "золушки"

Они очень любят туристов , которые , естественно, для них часть этого комплекса...

а вокруг всё способствует чувствам этих сентиментальных красавиц (не дай Бог столкнуться с реальностью)

Эти толпы ожидающих работы моряков...дипломированных специалистов (биржа) перед зданием морского ведомства проходят дни и недели...А вдруг выйдет чиновник и произнесет заветную фразу: нужны механики, штурманы, холодильщики...

в ожидании чуда жизнь течет не спеша...кажется что филиппинцы ленивы (сиеста) , но это не так... убедитесь в ночной жизни. Просто необходимо расшевелить порою...

Не специально кадр в центре Манилы...на фоне японских машин представительского класса...

Кстати о машинах...Отличительная черта, народный автомобиль "Джипни" . Производится здесь в Маниле.

Любовь к ним запредельная...Все индивидуальны, имеют своё имя...Друг и помощник...

Тысячи джипни проводят весь световой день так; отец слышь рулит, а я изучаю математику принимая оплату и отсчитывая сдачу... Младшему комфортно под урчание машины здесь же... Все при деле и кормилец рядом, а значит настроение высший класс...Вы не увидите хмурых...

Ну, вот особняк Руди...По меркам жителей столицы это роскошь...

Старший сын выглядывает в окно (стекол не предусмотрено), удобства тоже ...уличные. Средняя годовая температура 28-29...

Особая гордость из окна напротив площадка для спортивных игр...

Кому-то это выход в обеспеченную жизнь...

Кто-то ищет себя в алкоголе (коллекция друга) :0)) Кто-то (ужас) в наркотиках...Можно по разному относиться к президенту Дуарте, но он таки переломил ситуацию с наркоманией непопулярными мерами. Народ его поддержал и в этом...

Кто-то находит выход в религии. Я был в праздник католиков Вознесения на Крест Христа...Все соседи ходят по домам группой и молятся за благо жителей каждого дома...

Есть и другие способы ухода от действительности. Не хотел вначале об этом...но из песни слова не выкинешь... Общеизвестно, что Манила один из самых привлекательных центров секс-туризма...

Сам бы никогда не решился один...А тут другана упросил, хоть одним глазком... Это "Наташа" (воспримем , как комплимент нашим женщинам имена у их жриц русские...)Ещё в 1979 году я отметил насколько русские женщины приятны филиппинским мужчинам. У меня была смешная история, когда Бернардо (товарищ Руди) влюбился в поселке Танги в женатую, беременную продавщицу магазина и...непременно, хотел увезти её с собою...

А это уже "Наташа" с хозяйкой "обрабатывают" меня...(самые скромные кадры) еле унесли ноги с Руди и его братом... " но опыт есть"...

и дети для себя решают каким путем идти...

в любом случае на Филиппинах они всё для родителей и счастливы (может больше наших) потому, как им мало надо для этого...

Часть семьи моего друга...

Возможно, нам кажется, что живут филиппинцы бедненько, убого, в трущобного вида домишках. Одеваются просто и крайне бюджетно. Но известно, что уровень ВВП в стране такой же как у России, а инфляция меньше. Что в Маниле проживает достаточно серьезное количество миллионеров и миллиардеров. И, скорее всего, вся причина нашего неправильного восприятия уровня жизни в этой стране в том, что у нас абсолютно разные ценности, принципы жизни, традиции и т.д. Мы очень разные.

Боже, но какие они симпатичные...Гуляли за хорошим столом с кучей друзей соседей, родственников..Спрашиваю, а тот кто? А Бог его знает, отвечает Руди...То есть, при этом прохожего накормят, обогреют, помогут, развеселят...

Кстати, первыми за столом мужчины и дети, женщины садятся во вторую смену...Восток, однако...За всё время я видел пару пьяных коротких драк меж филиппинцами. Гости НИКОГДА не вовлечены в это. По нашим меркам, это вообще не драка... :0)

И да - они таки очень отличаются (в положительную сторону) от окружающих страну других азиатских народов.

Вот , что я хотел рассказать о любимых мною филиппинцах перед тем , как насладимся обалденной природой, которой наградил их Господь за их нрав...