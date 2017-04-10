Манила меня Манила. Часть первая

Я уже упоминал, что в каждом моем путешествии есть своя интрига. И поездка на Филиппины исключением не стала. Первоначально, прочитав мнения "туристов" , я и не включал столицу страны в свой маршрут. Сразу в сердце тропиков в вечное пристанище Магеллана Себу, а там по островам...Манилу вообще никто не любит. Ни в одном отзыве вы не найдёте словосочетания вроде "милый городок Манила" и упоминания о том, что непременно хотелось бы сюда вернуться. Это лишь раззадорило мой интерес и хотелось непременно узнать, чем же так провинилась двадцати милионная столица Филиппин. Мне не очень нравятся вояжеры с модных ныне Бали, Гоа, Мальдив..., которые даже не знают, какой стране принадлежат известные курорты... Не говоря уж о культуре, истории, достопримечательностях этих стран. В этом плане посещение столицы дает много впечатлений. Ну и, наконец главное: почти сорок лет назад в далеком 1979, работая на отгрузке леса инфлоту студентом факультета иностранных языков на Сахалине, я познакомился с одним пареньком из Манилы по имени Руди. Тогда он, мой ровесник, только начинал свою морскую биографию, окончив мореходную школу в Корее. Мы достаточно долго общались в ЛЗП "Танги" рядом с моим родным городом. Мне, как студенту, естественно нужны были деньги (я получал в месяц сумасшедшие по тем временам 600-700 руб.)а лесникам на отгрузке нужно было от меня не работа стропщика (ну тебя, ещё покалечишься),а мой английский язык. Загрузка сухогруза тонкая работа "и для её стимуляции" работягам была очень симпатична т.н. "финишка" в конце смены. Это и ставилось мне в задачу - уговорить старпома судна на пару другую вискарей. Благо, закуски на рейд привозили из домашней кухни ЛЗП немерено. Так в упражнениях с языком и в спортивных состязаниях на берегу проходило наше с Руди знакомство. Его судно несколько раз за навигацию приходило за лесом. Потом он отправлял мне открытки из разных мест. Затем поступил на службу в английскую морскую кампанию и потерялся для меня в Атлантике. Он и сейчас там работает. А в моей службе было уже не до Руди лет 20. И строя планы на Филиппины, я разыскал таки своего друга... в Фэйсбуке. Оказалось, у него пересменка в марте-начале апреля и Руди будет у себя дома в Маниле! Помните Сан Ласаро (Бог мне помог)?

встреча через почти сорок лет...

Оставим сверстникам воспоминания и впечатления прошедших лет. НО...отказаться от такой блестящей возможности получить в гиды друга, знакомого с европейскими и азиатскими ценностями, объездившего весь мир и готового показать тебе СВОЮ Манилу... НЕВЕРОЯТНО!

Не скажу , что это было просто. Писал уже о филиппинской проблеме с движением транспорта. Руди меня встречал согласно графика в аэропорту Манилы. Но рейс по метеоусловиям задержали до 14 часов. Затем в 12 часов (на два часа раньше условленного времени) объявили посадку и быстро отправили борт из Себу... Так я оказался в аэропорту, где меня уже никто не ждал. Но у филиппинцев есть и многие плюсы, ко мне подошел совсем незнакомый помогайка. Выяснив проблему, пытался дозвониться до Руди по международному телефону, но тщетно. Я спросил, как добраться до вайфая, заодно и ночлег надо искать... Мужичок тут же вызывает такси БЕСПЛАТНО шатл довозит до отеля аэропорта и... я в номере с вайфаем на связи Руди! Помогайке я дал, конечно, рублей 500. Чему тот был очень рад. Все вопросы решились. Вечером мы с Руди и его женой Лорной выпиваем и разговариваем на освещенной набережной.

более 90% филиппинцев рьяные католики, хотя у многих крестов на шее нет (в сердце есть отвечают) Что не мешает им иметь довольно свободное поведение, но не навязчивое, а добро-улыбчивое, разговорчиво-контактное что ли...

метро, естественно, нет, но заменяет электрички вполне... это не час пик...:0))

филиппинцы много воевали...вот стена героев, перед которой стоит Руди

есть и много героев США среди них , особенно за Вторую мировую...

Самый центральный , на мой взгляд, памятник в Маниле...

Не то чтобы необходимость, но надо попробовать всё и электрички, и Джипни (отдельная тема), и мото рикши, и вело рикши...

вот лошадку пожалел...да и на жаре амбре я Вам скажу...

очень популярное занятие петушиные бои...у каждого свой боец ... устраиваются в свободную минуту спонтанно на деньги...

а потом снова замаливать грехи...страсти ведь...

испанский след, дыхание времен 16-17 век...

на фоне старины растут современные дети...

Интрамурос (исп. Intramuros «внутри стен», «окружённый стенами», «обнесённый») — старейший район современного города Манила, столицы республики Филиппины. Площадь — 0,67 км². Население — 5015 человек. Имеет высокую культурно-историческую ценность как старинный испанский архитектурный памятник острова Лусон. Самая популярная достопримечательность Филиппин.

Начну-ка я хвалить девочек...Мало того, что хороши...Сказочно наивны. Непорядочному субъекту ничего не стоит наврать с три короба...и. Мы то не из таких. Приглашаешь посидеть вечерком в кафе - без проблем. В глазах искренняя радость и восхищение бородатым европейцем похожим на Магеллана...Потом следуют вопросы, а с мамой познакомишься, а семья у тебя есть...? :0))

они созданы для любви... я понимаю старперов с Запада приезжающих на Филиппины за молоденькими женами... Многие остаются здесь жить...

а девочки здесь на любой вкус...очень гордятся испанской кровью (ну кто не знает креолок) А на вопрос пошто Магеллана убили, ответить как не знают... Мы об этом поговорим ещё в Себу.

вот сейчас она поднимет глаза и... расцветет в улыбке. Где они берут такие красивые белые зубы?

Я считаю, что у Манилы есть все шансы считаться одной из самых красивых столиц Азии...

Продолжение следует....

p.s. сижу в Сеуле, жду борт на Сахалин.... а мыслями ещё с филиппинскими друзьями