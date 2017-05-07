Материнский капитал (продолжение)
Сколько я общаюсь с Лизкой не перестаю удивляться мудрости, вложенной в эту маленькую голову...На этом фото Лизкины поля. Представляете, если бы она вывела лисят на них? То есть , даже человеческую дурость (обычай недалеких жечь по весне старую траву) Лизка предусмотрела, потому и вывела лисят (который раз) под носом у человека, рядом с его жилищем. Ведь свою "нору" "прямоходящий" палить не будет...
а на речке в городе многим диким спокойнее, чем в эти дни на природе...
здесь можно увидеть не частый гостей наших мест
правда, лето неумолимо торопит Лизку с лисятками к кочевке в привычные поля...
вот картинка сегодня на фоне Лизкиных хором...
Две стихии рыбалка и виндсерфинг...А очень скоро весь берег будет усеян отдыхающими...
может, поэтому Лизка немного нервничает...
сегодня она даже меня облаяла за вмешательство в её семейные дела... Здается мне скоро, очень скоро (м.б. сегодня ночью) она уведет лисят в поля...
а посему использую любую возможность получить портреты нашего семейства...
Может ещё будет встреча и не одна...