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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Материнский капитал (продолжение)

Материнский капитал (продолжение)

   Сколько я общаюсь с Лизкой не перестаю удивляться мудрости, вложенной в эту маленькую голову...На этом фото Лизкины поля. Представляете, если бы она вывела лисят на них? То есть , даже человеческую дурость (обычай недалеких жечь по весне старую траву) Лизка предусмотрела, потому и вывела лисят (который раз) под носом у человека, рядом с его жилищем. Ведь свою "нору" "прямоходящий" палить не будет...

а на речке в городе многим диким спокойнее, чем в эти дни на природе...

здесь можно увидеть не частый гостей наших мест

правда, лето неумолимо торопит Лизку с лисятками к кочевке в привычные поля...

вот картинка сегодня на фоне Лизкиных хором...

Две стихии рыбалка и виндсерфинг...А очень скоро весь берег будет усеян отдыхающими...

может, поэтому Лизка немного нервничает...

сегодня она даже меня облаяла за вмешательство в её семейные дела... Здается мне скоро, очень скоро (м.б. сегодня ночью) она уведет лисят в поля...

а посему использую любую возможность получить портреты нашего семейства...

Может ещё будет встреча и не одна...

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 19:29 +10
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 19:57
Лисятки такие славные! А Лизавета молодец - чувствует опасность, исходящую от огромного нашествия двуногих, многие из которых будут под алкоголем
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+7
KsuKsu
Написано вчера, в 20:03
Правильная мамка, бдительная мамка! Респект Лизавете!
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+5
lvista
Написано вчера, в 20:16
Очень тревожится. Глазки беспокойные. А лисятки прелесть...
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+5
Балтийская Килька
Написано вчера, в 20:39
у манюськи такие грустные глазки...
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+3
ateriya
Написано вчера, в 21:08
Она мамка со стажем. Умница. Хотя в жизни может что угодно случиться. Это людям есть где совет спросить и помощи попросить у кого. А она насчитывает только на себя и свои инстинкты. А жизнь каждый день меняется. Могт и собаки на лисят напасть могут и люди поймать. Все может быть. Это жизнь такая.
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 23:01
ateriya, будем надеяться, что ни собаки, ни дикие люди не причинят вреда Лизавете и её рыжикам!
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 22:48
Спасибо за прекрасный блог и море позитива, Григорий Николаевич!
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 22:52
Лисятки такие милые - налюбоваться не могу
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0
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Veronika1211 Online
Написано вчера, в 22:57
Ум, осторожность и осмотрительность Лизки вызывают уважение и симпатию. Какая все-таки молодец многодетная мамочка!
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0
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Veronika1211 Online
Написано вчера, в 22:59
Очень надеюсь на продолжение встреч с Лизаветой и ее обворожительным потомством
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