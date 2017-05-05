Материнский капитал

Мы уже "дружим" с Лизаветой около 2-х лет...Вот такой я увидел её в начале ноября 2015, когда наши встречи стали регулярными. Она сидела на краю обрыва и посматривала на суетящихся рыбаков внизу...Чем-то напомнила мне тогда слугу д`Артаньяна Планше...помните у Дюма?

"он увидел его на мосту Ла-Турнель, где Планше - так звали слугу - плевал в воду, любуясь разбегавшимися кругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности..." а потом Лиза показывала мне избранников и своих деток...

вот с крайним счастливым папой её детей 2017 года... Учитывая, что лиса обычно становится половозрелой в 1,5 года (хотя может и быть акселераткой и стать мамой в 10 месяцев), то Лизке сейчас примерно 4 года... Я увидел лисят в этом году впервые в апреле , а выходят они из норы на солнышко в возрасте 1,5 месяцев, то Лизка ощенилась в начале марта. До этого она должна была выносить лисят около 52 дней. То есть я был прав о гоне в начале января...

Ну да, сегодня многодетная мать не так эффектна, как зимой...Но у неё же нет помощи косметических салонов... То, что Лизавета не простая лисичка для меня не вопрос: столько лет жить в черте города, обходить охотников с собаками, капканы с привадами, отбиваться от стай одичавших собак и умудряться выращивать лисят...То, что она меня "знает" вообще аксиома...

Ох и высосали все дамские силы...Сегодня утром Лизка даже не возражала, чтобы я подкормил при ней деток...

А вот и "спиногрызы"...Смелые при мамке...У нас на севере лисы щенятся не так кучно...у Лизки обычно тройня (а ещё и погибают маленькие)это в основном зависит от пищи и климата...

вот новенькая девочка

а это старый знакомый лисовин, ощущает себя защитником семейства...

дни проходят в играх и сне...

Сроки щенения также связаны с географическим положением популяции. Позже всего лисица приносит потомство в северных районах. В целом, даже в одном районе, сроки появления молодых, как и период гона, сильно растянуты, и по тем же причинам, что и гон, могут смещаться в ту или иную сторону.

Число лисят в помете также подвержено географической изменчивости. На севере лисы менее плодовиты, чем на юге. В помете лисиц на севере обычно бывает 3-6 детенышей, тогда как в южных районах число лисят может достигать 13 штук.

На плодовитость лисы наибольшее влияние оказывает состояние кормовой базы. При недостатке кормов значительное число (более 50 процентов) самок остаются холостыми, значительно сокращается и число родившихся лисят. При обилии пищи число лисят в помете бывает максимальным.

Лисята рождаются в середине весны слепыми, с закрытыми ушными раковинами. Тело покрыто коротким пушком бурого цвета. В возрасте двух недель у лисят открываются глаза и уши, начинают прорезываться зубы. Лиса кормит детенышей молоком около шести-семи недель.

Примерно в полуторамесячном возрасте лисята начинают выходить из норы и играть друг с другом. В это время часть из них погибает от пернатых и наземных хищников.

Будет ещё и на нашей улице праздник,...попозируем во всей красе...