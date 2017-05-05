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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Материнский капитал

Материнский капитал

 Мы уже "дружим" с Лизаветой около 2-х лет...Вот такой я увидел её в начале ноября 2015, когда наши встречи стали регулярными. Она сидела на краю обрыва и посматривала на суетящихся рыбаков внизу...Чем-то напомнила мне тогда слугу д`Артаньяна Планше...помните у Дюма?

"он увидел его на мосту Ла-Турнель, где Планше - так звали слугу - плевал в воду, любуясь разбегавшимися кругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности..."   а потом Лиза показывала мне избранников и своих деток...

вот с крайним счастливым папой её детей 2017 года... Учитывая, что лиса обычно становится половозрелой в 1,5 года (хотя может и быть акселераткой и стать мамой в 10 месяцев), то Лизке сейчас примерно 4 года... Я увидел лисят в этом году  впервые в апреле , а выходят они из норы на солнышко в возрасте 1,5 месяцев, то Лизка ощенилась в начале марта. До этого она должна была выносить лисят около 52 дней. То есть я был прав о гоне в начале января...

Ну да, сегодня многодетная мать не так эффектна, как зимой...Но у неё же нет помощи косметических салонов... То, что Лизавета не простая лисичка для меня не вопрос: столько лет жить в черте города, обходить охотников с собаками, капканы с привадами, отбиваться от стай одичавших собак  и умудряться выращивать лисят...То, что она меня "знает" вообще аксиома...

Ох и высосали все дамские силы...Сегодня утром Лизка даже не возражала, чтобы я подкормил при ней деток...

А вот и "спиногрызы"...Смелые при мамке...У нас на севере лисы щенятся не так кучно...у Лизки обычно тройня (а ещё и погибают маленькие)это в основном зависит от пищи и климата...

вот новенькая девочка

а это старый знакомый лисовин, ощущает себя защитником семейства...

дни проходят в играх и сне...

Сроки щенения также связаны с географическим положением популяции. Позже всего лисица приносит потомство в северных районах. В целом, даже в одном районе, сроки появления молодых, как и период гона, сильно растянуты, и по тем же причинам, что и гон, могут смещаться в ту или иную сторону.

Число лисят в помете также подвержено географической изменчивости. На севере лисы менее плодовиты, чем на юге. В помете лисиц на севере обычно бывает 3-6 детенышей, тогда как в южных районах число лисят может достигать 13 штук.

На плодовитость лисы наибольшее влияние оказывает состояние кормовой базы. При недостатке кормов значительное число (более 50 процентов) самок остаются холостыми, значительно сокращается и число родившихся лисят.  При обилии пищи число лисят в помете бывает максимальным.

Лисята рождаются в середине весны слепыми, с закрытыми ушными раковинами. Тело покрыто коротким пушком бурого цвета. В возрасте двух недель у лисят открываются глаза и уши, начинают прорезываться зубы. Лиса кормит детенышей молоком около шести-семи недель.

Примерно в полуторамесячном возрасте лисята начинают выходить из норы и играть друг с другом. В это время часть из них погибает от пернатых и наземных хищников.

Будет ещё и на нашей улице праздник,...попозируем во всей красе...

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 10:42 +15
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 10:48
Какая прелесть!!! Лисятки просто игрушечки с плюшевыми шубками!!!
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+9
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:49
Да, летний наряд не красит хитрую....
Классные щенки.
Спасибо , очень интересно, особенно таким городским дикарям как я
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+9
Илона Ан
Написано сегодня, в 11:20
завидую, что вы все это, Григорий, видите и наблюдаете. Я за всю жизнь не видела лису в живой природе на Сахалине. Познавательно, спасибо!
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+7
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 11:22
Илона Ан, я бы с удовольствием и за гейшей понаблюдал
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+7
Илона Ан
Написано сегодня, в 11:24
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+5
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:36
Илона Ан, лисицу проще всего выманить на контакт вечером, где-нибудь на тёплых озёрах, со стороы леса. Жарим мясо, оставляем немного еды на видном месте поближе к кусам и ждём. Мы так раза 2 в год наблюдали их. Иногда приходят, покушают, потом природное любопытство берёт верх, они ложатся где-нибудь на пеньке или мху и наблюдают, что же мы делаем. Вдруг еще еду им готовим )
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+8
Еще 1 комментарий
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:08
Григорий, спасибо за великолепный блог! Было очень интересно и познавательно, получила огромное удовольствие!
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:08
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша!"
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 12:09
Лисятки - просто картиночки!
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+3
багз-банни
Написано сегодня, в 12:38
Какие лапотуси!
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+3
LediOven Тула
Написано сегодня, в 13:31
Как же я люблю читать Ваши рассказы
Спасибо
Лисята супер
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+1
Online
_zima_ Online
Написано сегодня, в 14:14
Очень интересно! Лисята такие милые)
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