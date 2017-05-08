Материнский капитал (окончание)

Весеннее утро на реке время замечательное, тем более что погоды устаканились... Перед огородными работами проскочил на берега пребывания Лизки...

Картины радостные, спокойные (сезон охоты окончен) и... умиротворяющие

время экзотических видов...длинноносые крохали на выгуле

самочка урагуса

"определившийся " перевозчик см. Брачные игры

вездесущие чирки...

довольная самочка черноголового чекана... жених попался хозяйственный

по правде, Лизку увидеть не надеялся...думал ночью перевела лисят в поля,

но... что-то пошло не так...

и сегодня утром она смотрит даже не с опаской, а с надеждой на помощь

оказывается пугливая девочка никак не решается покинуть уютную нору и среди стольких стрессов днём проследовать к новым местам...

а тут и минус моих подкормок т.е. голод не помощник бежать за мамкиным молоком...

Лиза при мне раз десять пыталась заманить лисенка за собой...

но результата не было...лишь первый раз лисенок пробежал метров десять и вернулся... Может и к лучшему. По темноте то сподручнее...

Вот так и сидит мама... раздумывает, как выходить из ситуации... А нам времени ждать нет... огороды зовут :0))