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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Материнский капитал (окончание)

Материнский капитал (окончание)

 Весеннее утро на реке время замечательное, тем более что погоды устаканились... Перед огородными работами проскочил на берега пребывания Лизки...

Картины радостные, спокойные (сезон охоты окончен) и... умиротворяющие

время экзотических видов...длинноносые крохали на выгуле

самочка урагуса

"определившийся " перевозчик см. Брачные игры

вездесущие чирки...

довольная самочка черноголового чекана... жених попался хозяйственный

по правде, Лизку увидеть не надеялся...думал ночью перевела лисят в поля,

но... что-то пошло не так...

и сегодня утром она смотрит даже не с опаской, а с надеждой на помощь

оказывается пугливая девочка никак не решается покинуть уютную нору и среди стольких стрессов днём проследовать к новым местам...

а тут и минус моих подкормок т.е. голод не помощник бежать за мамкиным молоком...

Лиза при мне раз десять пыталась заманить лисенка за собой...

но результата не было...лишь первый раз лисенок пробежал метров десять и вернулся... Может и к лучшему. По темноте то сподручнее...

Вот так и сидит мама... раздумывает, как выходить из ситуации... А нам времени ждать нет... огороды зовут :0))

Автор: Григорий Смекалов, вчера, в 13:37 +10
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Комментарии
ateriya
Написано вчера, в 16:50
Ну вот. Дети капризничают. и по заднице не дашь. За шкирку и понесла. Надеюсь все будет хорошо. Лизавета удачи с отпрысками. Спасибо за интересный репортаж. Хоть бы все было хорошо.
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+5
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 17:31
ateriya, за шкирку не тот уже статус...вечером трех лисят снял...Погоды отличные ...вокруг норы с лисятами две машины отдыхающих и парочка с костром... Хорошо бы ночью ушли...
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+5
Online
atm Online
Написано вчера, в 18:41
Мы по вечерам читаем про лисичку с детьми вместо сказки на ночь. Дети очень переживают и сочуствуют ей. Очень хотелось бы, чтобы все было хорошо
Спасибо за репортаж
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 19:09
Ах ты... вот волнения Лизавете... надеюсь что всё будет отлично с переходом лисят! Г. Н., Вы держите нас в курсе - это ведь не "окончание"...
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 19:20
Григорий Николаевич, спасибо! Надеюсь, Лизавете все-таки удастся справиться с капризными детками и спасти семейство от вездесущих, не совсем далеких отдыхающих!
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+3
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 20:18
Veronika1211, офанатевшим
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+7
НКолчина
Написано вчера, в 20:40
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 21:13
Григорий Смекалов, какая прелесть!
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+3
Veronika1211
Написано вчера, в 21:35
Только бы господа отдыхающие не навредили мамочке с потомством - очень надеюсь на благоразумие людей!
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+2
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Материнский капитал (продолжение)
Материнский капитал (продолжение)
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