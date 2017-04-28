Неестественный "естественный отбор"

Многие из нас в весенний сезон впадают в "депресняки-головняки", напрямую зависящие от состояния погоды... А что говорить о пернатых? Мы уже приняли, как должное некое потепление климата, особо не заморочиваясь по поводу...А птицы, находящиеся на зимовке в тропиках, никак не могут знать, что у них на родине давно уже началась весна и они могли бы приступить к гнездованию. И когда они возвращаются, то застают уже совсем не то состояние окружающей живой природы, которое было бы для них оптимально. Основная неприятность для прилетевших издалека птиц в том, что к моменту, когда у них наконец вылупятся птенцы, их будет нечем кормить, поскольку пройдет пик численности насекомых, прежде всего их личинок (например, мелких гусениц), которые являются основным кормом.

Конечно, естественный отбор будет работать (и наверняка — уже работает) на то, чтобы сместить начало весенней миграции на более ранние сроки. Кроме того, исследователи отмечают, что, прилетев, птицы быстрее приступают к гнездованию. Однако достаточно ли этих изменений биологии птиц, чтобы компенсировать фенологический сдвиг и успеть выкормить птенцов, пока еще не кончился корм? Мы относим исчезающие виды пернатых в Красной книге на счет человеческого фактора...А может быть, смещение сроков возвращения на места гнездования регулируют этот неестественный "естественный отбор"?

Сегодня у нас самые дальние путешественники прилетели...Помните, я Вас знакомил с зуйками, зимующими в Новой Зеландии?

Эти крохи прилетели несмотря на непогоду. Можно ведь и опоздать с гнездованием...

Никак не могу привыкнуть к виду этих тропических птиц...Каждый год с ними здороваюсь...

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Отряд Аистообразные — Ciconiiformes

Семейство Цаплевые — Ardeidae

Статус. Красная книга Сахалинской области (3-я категория). Редкий вид на периферии ареала. В Сахалинской области эта цапля встречается в период весенних миграций и летних кочевок. Птиц регистрировали на Сахалине и на Курильских островах: Итуруп и Анучина. Вид внесен в список редких охраняемых птиц Дальнего Востока России.

Заметьте, на всем Сахалине специалисты отмечают лишь два места, выбранных белыми цаплями. Одно из них - мой город...

Грация, красота и величавость...

Ну, и ухаживание за дамой...Белые цапли одиночки по натуре. Лишь в эти весенние дни они отдают должное продолжению рода...