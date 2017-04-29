Душеполезные головоломки

Птичье царство на Сахалине представлено намного богаче, чем других животных. Известно до 700 видов пернатых (пишет один знаменитый журнал), которые обитают здесь, многие гнездятся, многие бывают "налетами", в период зимовья. Признанный знаток птиц Сахалина профессор Нечаев В. насчитал около 500 видов. Так что, цифра где-то посередине...Есть к чему стремиться. Много ли видов видели Вы, кроме стандартного набора из городских обитателей (воробьи/голуби/вороны), парочки лесных (дятлы/синички), нескольких хищников ("орлы"!) и традиционных весенних "лебедей в Охотском"? Слабым утешением Вам послужит тот факт, что каждая многие из Вам не известных из Красной книги... Тем не менее, любопытно разглядеть в птичьей толпе эдакий раритет...

Вот в этой толпе достаточно экзотические у нас чирки-клоктуны.

Гнездится в Северной Азии от Таймыра до Охотского моря. Предположительно, существует гнездовье чирков-клоктунов и на Сахалине. Из-за резкого сокращения численности чирка-клоктуна в настоящее время гнездование этой утки в пределах ареала стало разорванным и нерегулярным. Зимовал ранее в Японии, однако сегодня основная часть чирков-клоктунов летит в Южную Корею.

Завзятые путешественники зуйки так же большая семья...Эти малые зуйки,

а вот в стайке вчерашней один галстучник и один песочник-красношейка...

Конечно, меня очень интересовали встречи с белыми цаплями, но...эта редкая птица (о ней чуть позже) вывела меня на не менее редкую пару черных крякв...в правом нижнем углу.

Чёрная кряква (лат. Anas zonorhyncha) — водоплавающая птица из рода речных уток. Ранее считалась подвидом пестроносой кряквы — Anas poecilorhyncha zonorhyncha, но в 2006 году была выделена в отдельный вид.

по цаплям тоже, оказалось, жутко интересно...

орнитологическая общественность всколыхнулась, потому как с черным клювом помельче белая цапля тянет на НОВЫЙ для Сахалина вид Восточная белая цапля

Эти т.н. Южные белые цапли...

а эта, немного обособленная - предмет дискуссии специалистов....

Да... был ошарашен четвертой "цаплей" присоединившейся к вчерашним трем...

Оказалось молодой лебедь-кликун...умаялся и присел отдохнуть у нас...

он в порядке...отдохнет и догонит своих....

я уже не раз писал, что птицы, которые мигрируют через Александровск, большей частью, одни и те же...Вот самый славный из всех соколов - сапсан, увидев меня, радостно закричал приветствуя...

и , при своей скорости и занятости, "повисел" немного, позволив насладиться его красотой...