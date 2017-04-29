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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Душеполезные головоломки

Душеполезные головоломки

     Птичье царство на Сахалине представлено намного богаче, чем других животных. Известно до 700 видов пернатых (пишет один знаменитый журнал), которые обитают здесь, многие гнездятся, многие бывают "налетами", в период зимовья. Признанный знаток птиц Сахалина профессор Нечаев В. насчитал около 500 видов. Так что, цифра где-то посередине...Есть к чему стремиться. Много ли видов видели Вы, кроме стандартного набора из городских обитателей (воробьи/голуби/вороны), парочки лесных (дятлы/синички), нескольких хищников ("орлы"!) и традиционных весенних "лебедей в Охотском"? Слабым утешением Вам послужит тот факт, что каждая многие из Вам не известных из Красной книги... Тем не менее, любопытно разглядеть в птичьей толпе эдакий раритет...

Вот в этой толпе достаточно экзотические у нас чирки-клоктуны.

Гнездится в Северной Азии от Таймыра до Охотского моря. Предположительно, существует гнездовье чирков-клоктунов и на Сахалине. Из-за резкого сокращения численности чирка-клоктуна в настоящее время гнездование этой утки в пределах ареала стало разорванным и нерегулярным. Зимовал ранее в Японии, однако сегодня основная часть чирков-клоктунов летит в Южную Корею.

Завзятые путешественники зуйки так же большая семья...Эти малые зуйки,

а вот в стайке вчерашней один галстучник и один песочник-красношейка...

Конечно, меня очень интересовали встречи с белыми цаплями, но...эта редкая птица (о ней чуть позже) вывела меня на не менее редкую пару черных крякв...в правом нижнем углу.

Чёрная кряква (лат. Anas zonorhyncha) — водоплавающая птица из рода речных уток. Ранее считалась подвидом пестроносой кряквы — Anas poecilorhyncha zonorhyncha, но в 2006 году была выделена в отдельный вид.

по цаплям тоже, оказалось, жутко интересно...

орнитологическая общественность всколыхнулась, потому как с черным клювом помельче белая цапля тянет на НОВЫЙ для Сахалина вид Восточная белая цапля

Эти т.н. Южные белые цапли...

а эта, немного обособленная - предмет дискуссии специалистов....

Да... был ошарашен четвертой "цаплей" присоединившейся к вчерашним трем...

Оказалось молодой лебедь-кликун...умаялся и присел отдохнуть у нас...

он в порядке...отдохнет и догонит своих....

я уже не раз писал, что птицы, которые мигрируют через Александровск, большей частью,  одни и те же...Вот самый славный из всех соколов - сапсан, увидев меня, радостно закричал приветствуя...

и , при своей скорости и занятости, "повисел" немного, позволив насладиться его красотой...

 

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 10:07 +7
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 10:26
Теперь летящая цапля вызвала ассоциации с балетом
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+4
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 12:45
KsuKsu, да... редкая позиция
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:05
Григорий Смекалов, шикарная как и сама птица
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+2
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 13:52
KsuKsu, и всё же мои ассоциации не с балетом (в конкретном случае), а прыжки с вышки
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+2
Еще 2 комментария
НКолчина
Написано сегодня, в 12:10
Красота!
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+2
atm
Написано сегодня, в 18:46
Очень красиво и познавательно, я много узнала про наших птиц
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