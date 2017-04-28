Если птица поет – это хороший признак

Погода, как обещали синоптики,отнюдь не налаживается...А свободного времени много. Для работы на земле , вроде, рано...А майских выходных несколько дней. Ну, что ж, получим очередной положительный заряд от общения с природой. Сегодня на речке ох как весело, трели птичьи на любой вкус... Не простые мысли нашего Ивана Сергеевича (быть может, Вы его таким не знали).

Как нарисовать птицу.



Сперва нарисуйте клетку с настежь открытой дверцей,

затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое,

что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы;

затем в саду или в роще к дереву полотно прислоните,

за деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите.

Иногда она прилетает быстро и на жердочку в клетке садится.

иногда же проходят годы - и нет птицы.

Не падайте духом, ждите, ждите, если надо, годы, потому что срок ожиданья, короткий он или длинный, не имеет никакого значенья для успеха вашей картины.

Когда же прилетит к вам птица (если только она прилетит),

храните молчание, ждите, чтобы птица в клетку влетела;

и, когда она в клетку влетит, тихо кистью дверцу заприте,

и, не коснувшись не перышка, осторожненько клетку сотрите.

Затем нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы,

нарисуйте листву зеленую, свежесть ветра и ласку солнца,

нарисуйте звон мошкары, что в горячих лучах резвится,

и ждите, ждите затем, чтобы запела птица.

Если она не поет – это плохая примета,

это значит, что ваша картина совсем никуда не годится;

но если птица поет – это хороший признак,

признак, что вашей картиной можете вы гордиться

и можете вашу подпись поставить в углу картины

попросив для этой цели перо у поющей птицы.

И.С.Тургенев

Утка ещё присутствует. Даже приличные по количеству табунки экзотических широконосок. Но их время, всё же, выходит. С окончанием охотничьего сезона - быстро в заливы, на озера на продолжение рода...

А главные певуны сегодняшнего дня , и вернувшиеся уроженцы наших мест, черноголовые чеканы...

ЧЕКАН ЧЕРНОГОЛОВЫЙ (Saxicola torquatus), птица семейства мухоловковых (Muscicapidae) отряда воробьинообразных (Passeriformes). Общая длина 12–13 см. Масса 13–18 г. У самца голова, верх шеи и горло чёрные. На боках шеи белые округлые полоски. Спина и верх крыльев чёрные, надхвостье светлое. На крыле поперечная белая полоса, образованная вершинами плечевых перьев. Грудь ржаво-коричневая. Брюшко белое с рыжеватым оттенком. Самка рыжевато-буроватая с густыми тёмными полосками на голове и верхней стороне тела; грудь охристая или белая с охристым оттенком. Распространён в Евразии, Африке, на о-ве Мадагаскар. Гнездится на Сахалине, Южных Курильских островах (Кунашир, Итуруп, Шикотан), о-ве Монерон. Гнездящийся перелётный вид. Сроки миграций: май и сентябрь-октябрь.

Это самец чекан, он заливается во всё горло, как бы говоря, девчонки я прилетел, я таки свободен...

А вот с такой гламурной внешностью беренгийская трясогузка, в отличии от чекана, своё присутствие старается не афишировать

по весенней серо-бурой раскраске она раздражающее пятно, да и привлекающее к себе пару без надобности пения...

хорошо полевому жаворонку...даже привлеченный пением, ты не заметишь его в двух шагах....

а "желтопузику" приходится спасаться бегством...

а ещё лучше по воздуху, благо тебе это Бог дал...

восточные вороны сели на яйца, к концу мая вылупятся птенцы страшные на первый взгляд, но такие дорогие родителям, что они и на человека нападают, чтобы отпугнуть от гнезда...

Может до уток кто-то доводит сроки охоты? Шилохвости явно не торопятся на заливы...