О годе экологии, детках и птичках...

Практически все знают, что год 2017 в России год экологии... Как бы отойти от "заорганизованности" и кампанейщины? Как использовать рычаги воспитания семьи и (чего уж) поднять у своих деток авторитет родителей (ещё выше :0))?

Я что подумал...Пока не начался весенний пролет (мероприятие выдающееся, хоть и ежегодное) может быть немножко просвещения?

Компания Дисней запустила на экраны нового, на мой взгляд, очень симпатичного персонажа Пипэ. Пока отечественные мультипликаторы не созрели до приключений с героями пернатыми, может воспользуемся продуктом соседей?

Тем более, что главный герой мультсаги наш островной малыш. В описании сюжета я заметил, что малыша птенца позиционируют с маленьким песочником. Песочник-крошка (лат. Calidris minutilla) — самый маленький из куликов.

По мне так образ списан с песчанки, родственницы песочника...

Подсемейство песочников — самая представительная группа мелких куликов, обитающих в основном в тундровой зоне Северного полушария.

У песочников сравнительно небольшой тонкий клюв и невысокие ноги с четырьмя пальцами. Только у одного представителя—песчанки— заднего пальца нет, ноги трехпалые.

В кладке у всех видов, как правило, 4 яйца пятнистой окраски. Распределение гнездовых забот между родителями у разных видов подсемейства очень различно. Питаются преимущественно беспозвоночными.

Не суть к какому виду куличков относится малыш Пипэ. На первом этапе можно с Вашими детками посмотреть мультик. Он , действительно, сделан на совесть.

Обсудить , как трудно пернатым малышам на нашей береговой полосе. И как человек, вместо помощи может навредить беззащитным. А у них итак много проблем в природе...

Уже потом, если ребенок захочет продолжения истории...можно рассказать насколько у нас богатый мир куликов на Сахалине и в каком красивом и экологически чистом мире мы живем...

Песочник белохвостый Calidris temminckii, Песочник берингийский, южно-камчатский Calidris ptilocnemis (подвид kurilensis), Песочник большой Calidris tenuirostris,Песочник бэрдов Calidris bairdii, Песочник длиннопалый Calidris subminuta Middendorff,, Песочник исландский Calidris canutus,Песочник морской Calidris maritima Brunnich, Песочник острохвостый Calidris acuminate, Песочник-красношейка Calidris [Ereunetes] ruficollis Pallas,Песчанка Calidris alba Pallas... это лишь часть списка куликов , которые могли бы занять и по достоинству роль героя мультфильма.

Фильм о наших страхах и их преодолении. О том, как мало нужно сделать, чтобы перестать бояться - всего-то заглянуть за горизонт и увидеть всю красоту окружающего нас мира.

