Канюки в Корсакове

Сегодня 9 марта перед окном моей дочери в Корсакове на ул.Советской (помните, где большая стая щуров сидела 23 .02?) нарисовался этот юнош... Я и ранее много писал о канюках (сарычах) самых распространенных хищниках сахалинского неба

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/5XQupyIQ_kuZiBzj0Mf4bg

Как, впрочем, и то что каждый весенний пролет уникален. Вот Вам первые "ласточки". Даже в Приморье эти птицы появляются днями позже... Ждем раннюю весну? У нас на севере огромное количество снега интенсивно тает...

Птица выглядит уставшей и с мокрыми перьями...видимо, по молодости попала в снежный заряд...

Но, мне видится, что загнали канюка в центр мегаполиса злобные, наглые, а, главное, толпою вороны...

Они (стаей) страшнее и человека...

и скопления машин для канюка

Канюк вполне приспособлен к охоте...и в одиночку с вороной справится на раз... но стая...

Вот и отсиживаемся в центре города, чертыхаясь количеству машин и выхлопных газов...

Доча (достойная отца) уже разбирается несколько в птицах... Открыла окно и почти полчаса общалась с пернатым пареньком...

Ну вот, ещё немного крылья подсушим и ....на родину.

Для любителей легенд и баек предлагаю такой вариант: через месяц за этими окнами должен появиться мой внук... Не тот ли это канюк, которого молодым я нянчил на своих руках? Знамение, однако. На Кавказе это хороший знак для мальчика...Прилетел к окну Маши справиться, как дела у будущего орнитолога? :0))