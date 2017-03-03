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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Канюки в Корсакове

Канюки в Корсакове

   Сегодня 9 марта перед окном моей дочери в Корсакове на ул.Советской (помните, где большая стая щуров сидела 23 .02?) нарисовался этот юнош... Я и ранее много писал о канюках (сарычах) самых распространенных хищниках сахалинского неба

http://astv.ru/club/blog/sahalinskiy-parizh-blog-grigoriya-smekalova/5XQupyIQ_kuZiBzj0Mf4bg

Как, впрочем, и то что каждый весенний пролет уникален. Вот Вам первые "ласточки". Даже в Приморье эти птицы появляются днями позже... Ждем раннюю весну? У нас на севере огромное количество снега интенсивно тает...

 Птица выглядит уставшей и с мокрыми перьями...видимо, по молодости  попала в снежный заряд...

                      

 Но, мне видится, что загнали канюка в центр мегаполиса злобные, наглые, а, главное, толпою вороны...

 Они (стаей) страшнее и человека...

и скопления машин для канюка

                        

Канюк вполне приспособлен к охоте...и в одиночку с вороной справится на раз... но стая...

Вот и отсиживаемся в центре города, чертыхаясь количеству машин и выхлопных газов...

Доча (достойная отца) уже разбирается несколько в птицах... Открыла окно и почти полчаса общалась с пернатым пареньком...

           

Ну вот, ещё немного крылья подсушим и ....на родину.

Для любителей легенд и баек предлагаю такой вариант: через месяц за этими окнами должен появиться мой внук... Не тот ли это канюк, которого молодым я нянчил на своих руках? Знамение, однако. На Кавказе это хороший знак для мальчика...Прилетел к окну Маши справиться, как дела у будущего орнитолога? :0))

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 14:35 +12
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aurika_1 Online
Написано сегодня, в 18:14
Заинтересованный товарищ, столько разных выражений "лица" ))
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