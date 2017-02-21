Дни самбо на Дальнем Востоке

На традиционный вопрос Татьяны : как прошли Ваши выходные, я разразился тремя блогами...аж. Но главный, конечно, о поездке в Хабаровск

В составе сахалинской делегации я участвовал в работе Всероссийского форума "Дни самбо на Дальнем Востоке" 24 февраля 2017 года.

Погода, к счастью, была очень даже рабочая... На самолетах "Авроры" (причем разных моделей) мы вполне комфортно и быстро перемещались между Южно-Сахалинском и Хабаровском...

Форум проходил в здании Краевого центра образования, что не могло не поразить, привыкшего к "камерности" сахалинского провинциала. Только обслуживающего эти площади персонала здесь более 1000 человек на постоянной основе...

Но организаторы форума тоже были не рядовые...Вот на флаере логотипы организаторов: Министерство образования РФ, Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация самбо, правительство Хабаровского края, Хабаровская краевая федерация самбо...

Меры безопасности были также на высоком уровне...

Я прибыл на мероприятие заранее: нужно было организовать фото выставку о создателе самбо земляке Василии Ощепкове. Было время и оглядеть это чудо современного образовательного процесса... Вот, например, "обычный класс химии".

А это класс робототехники... фига себе...

комната психологической разгрузки вызвала у меня двоякое чувство... Вот я бы предпочел заниматься в маленьком классе с хорошими педагогами и знакомыми и друзьями. А здесь, даже проучившись десяток лет, можешь не знать сверстников...Тут никакая комната не поможет.

Аквариумы на этажах тоже служат задаче психологической разгрузки учащихся... Значит имеет место быть? Как мы учились... ума не приложу...

Насколько я понял, использование площадей краевого центра образования и его учащихся в качестве "волонтеров", обычное явление...Думаю, что выставка о нашем выдающемся сахалинце не испортила впечатления участникам форума.

В коридорах встречаются всякие гаджеты с образовательными задачами. Этот глобус с телефонными трубками выполняет задачу ознакомления с государственными гимнами стран мира. Прикладываешь к стране на глобусе типа стетоскопа и слышишь в трубке гимн...

Это только половина "школьного зала"

Участников форума (виртуальных) было намного больше, чем в зале: помимо нескольких телевизионных каналов, освещавших мероприятие, действие ещё шло в режиме селекторной связи с регионами Хабаровского края...

Мне было любопытно послушать своего бывшего министра МВД генерала армии Р.Г.Нургалиева (ныне зам. секретаря Совбеза РФ и куратора проекта "Самбо в школу") Вы знаете, грамотно говорит и по делу... Его тезисы касались "Самбо - ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания молодежи" О необходимости создания философии самбо (то что так привлекает мальчишек в восточных единоборствах -Г.С. Ведь самбо круче.) Я впервые услышал определение того, чем сегодня занимаюсь я в этом направлении :0)) Рашид Гумарович отметил необходимость ТРЕНЕРОВ-ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ в процессе ознакомления подростков с российским видом единоборств.

Зам министра образования и науки В.Ш.Каганов основной куратор и движитель школьного и студенческого движения в самбо делился опытом создания пилотных проектов в Карелии, Краснодарском крае, Новосибирске... Вариантов для начала занятий множество - от отдельных уроков, до отдельных классов и, даже, школ...

Самый заинтересованный в конечном результате Сергей Владимирович Елисеев -Президент Всероссийской федерации самбо говорил о уже созданных специализированных школах самбо в западной части России и на Урале ...И теперь очередь за Дальним Востоком, откуда родом создатель великой борьбы.

Мэр г.Хабаровска Соколов А.Н. и губернатор Хабаровского края Шпорт В.И. заверили, что в самое ближайшее время власти края смогут достойно ответить на вызов времени...Уже сегодня профинансировано строительство "Дворца единоборств самбо" в Хабаровске. До конца года появится не менее десяти школ самбо на спортивной карте края...

Выступали, конечно, и представители федераций регионов ДВ. Были с удовлетворением встречены и успехи самбо на Сахалине. В.Ш.Каганов предложил расширить связи с соседями из Страны Восходящего солнца.

Наладил я контакт и с главным методистом проекта "Самбо в школу". К Сахалину очень активно присматриваются в Москве...будем работать.

Какой форум самбо без начинающих надежд. Быть может, встреча и напутствие выдающихся людей помогут юным спортсменам в выборе жизненного пути. А напомнит... если что памятный подарок от властей.

С.В. Елисеев и Р.Г. Нургалиев с представителями Сахалинской делегации. Снимок на память. (со своим коллегой из МВД мы перекинулись ещё и парой слов)

Тема Сахалина и самбо ненавязчиво и скромно таки была на Всероссийском форуме...

а в заключении плодотворного дня мы выехали на закладку капсулы в фундамент будущего Дворца единоборств "Самбо" Мы беседовали с С.В. Елисеевым о названии... Он рассказывал, что представители восточных единоборств интересовались и обижались, почему самбо, ведь заниматься будут все виды единоборств? Елисеев ответил им: для непонятных на фасаде огромными буквами будет выведено САМБО и это будет видно издалека...:0))

P.S. из плюсов: понятно продвижение самбо на восток и заинтересованность властей. Без решения верхов это невозможно, охват самой перспективной аудитории - школьников и студентов (от сдачи норм ГТО до специализированных школ), подключение к проекту не только Мин.спорта, но и Мин.образования на деле...

из минусов: увы, подтвердилось то, о чем у меня лично, печалька крайние пять лет - на Сахалине всё ещё разрозненные силы спортивной общественности, занимающиеся продвижением самбо в регионе (где по определению оно должно стать ведущим видом единоборств -Г.С.) Из выражения В.Ш. Каганова на форуме :- "вот, хотя бы, в Хабаровске представители мин.спорта Сахалина и федерации самбо региона смогут пообщаться..."

надежда: усилиями двух министерств РФ, спортивными общественными организациями период развитие самбо на родине его основателя таки сдвинется с места сегодня занимаемого...

в заключении ролик с площадки форума представляет наш друг Владимир Николаевич Чернозем...Мы с ним и выставку монтировали и...Обратите внимание на видеоряд - начинается он с сахалинца Василия Ощепкова...