Радио АСТВ приглашает принять участие в розыгрыше подарков!

26 марта в конгресс-холле ТДЦ Столица пройдет ежегодная профессиональная специализированная выставка свадебного сервиса "Свадебный мир-2017".

Это уникальная возможность для свадебных специалистов продемонстрировать свои достижения, ну а для будущих молодоженов - познакомиться с последними тенденциями в области моды, красоты и дизайна.



Но не только!

Еще можно выиграть умопомрачительные подарки!



Свадебная Неожиданность

Для участия в номинации "Свадебная Неожиданность" - присылайте смешные, неожиданные или необычные ВИДЕОфрагменты со своей свадьбы, свадьбы друзей или знакомых на электронную почту foto@astv.ru до 24 марта.

Подарок: Сертификат на профессиональную фотосессию от фотографа Данилы Кузнецова.

Победителем станет автор самого забавного видео.





Лавстори

Чтобы стать участником розыгрыша в номинации "Лавстори", до 24 марта присылайте свои невыдуманные истории знакомства, предложениями руки и сердца, годовщин или совместных приключений на электронную почту foto@astv.ru

Победителем станет автор самого интересного текста.

Подарок: огромная продуктовая корзина от супермаркета «Первый»- изысканный бельгийский шоколад, классические швейцарские сыры, мясные деликатесы из Сан Марино, экзотические фрукты из Таиланда и многое многое другое!



Колесо Фортуны



Конкурс "Колесо Фортуны" проводится в социальной сети инстаграмм.

Приз: сертификат "10000 рублей" на поездку на ДИСКОБАСЕ!

Выкладывайте в открытом инстаграм-аккаунте фото со своей половинкой и помечай хэштегами #аствлюбовь #радиоаств #sakhsvadba а также отмечайте друзей, с которыми хотел бы отправиться в поездку! Каждому участнику присваивается порядковый номер и 24го марта определиться победитель!

ДИСКОБАС – это автобус-клуб-ресторан-караоке-бар на колёсах, вместимостью до 25 человек! Шесть мини-баров, плазма и семь мониторов, шикарная акустика и свет.

Станьте звездой, устройте частную вечеринку себе и друзьям!

Наш инстаграмм-аккаунт: @radioastv



Желаем удачи!

Пусть победит самый достойный!



Все подарки будут вручены на выставке "Свадебный мир 2017".

Приходите! Будет интересно!



С любовью, радио АСТВ