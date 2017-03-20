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Радио АСТВ на выставке «Свадебный мир 2017»

Радио АСТВ на выставке «Свадебный мир 2017»

Красивое, яркое, вкусное событие состоялось 24 марта в Конгресс холле ТДЦ «Столица» - специализированная выставка свадебного сервиса «Свадебный мир 2017».

Множество гостей, среди которых было не мало будущих молодоженов, смогли познакомиться с модными тенденциями этого сезона. Визажисты, ведущие, декораторы, кондитеры, салоны красоты и модные бутики – все продемонстрировали свое мастерство и возможности.

Именно в этот день генеральный информационный партнер мероприятия «Радио АСТВ» подводил итоги в номинациях «Колесо фортуны», «Лавстори», «Свадебная неожиданность» - победителям вручались призы и подарки.

Как это было, а так же другие яркие моменты мероприятия - в Галерее.

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Автор: RadioDude, сегодня, в 17:53 +1
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Радио АСТВ приглашает принять участие в розыгрыше подарков!
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