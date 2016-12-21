Проект «Купономания» состоялся!

23 декабря в прямом эфире радио АСТВ мы разыграли – смартфон. Ведущий эфира Артем Бушаев с удовольствием поздравил победителя – жительницу Шахтерска.

А 24 декабря у входа в ДС«Кристалл» прошел финальный розыгрыш призов проекта среди любителей пельмешек и другой продукции торговой марки «от тети Светы».

Между всеми, кто пришел на финал со своим купоном, радио АСТВ разыграло большое количество призов от спонсора.

Среди призов были сертификаты на продукцию «от тети Светы», сковородки, кастрюльки, микроволновая печь, домашний кинотеатр и главный приз - огромный ЖК-телевизор.

Ведущими мероприятия выступили ведущие радио АСТВ Денис Федосеев и Яра Калашникова, а значит хорошее настроение было обеспечено всем, даже кому не достались заветные призы. Благодаря хорошей зажигательной музыке от ди-джея Павла Майдекса люди на морозе не замерзли, напротив, даже согрелись, а некоторые пустились в пляс.

Победителем стала улыбчивая девушка с красивым именем Людмила.

Весь коллектив радио АСТВ поздравляет Людмилу от всей души!

Остальных, кто так и не получил подарков, мы призываем не расстраиваться! В будущем году вас ждет еще больше интересных проектов и розыгрышей с отличными призами.

Продолжайте слушать радио АСТВ - радио с хорошим настроением!

С НАСТУПАЮЩИМ ВАС, ДРУЗЬЯ!

Продюсер радио АСТВ, Рита Высокова.

Фотоотчет смотри ниже