Счастье бывает разное…
Я очень люблю маленькие театры. В них всегда уютно, по-хорошему тесно и нет в них, знаете ли, той пафосности и приподнятости, что присущ больши-и-им театрам. Такие коллективы зарабатывают себе на существование сами – на свои деньги шьют костюмы, по миру собирается реквизит для постановок, я уже не говорю о своей собственной площадки. Ее попросту нет – играют, где придется.
Таковым является московский ретро-театр Лилии Борнашовой «Багаж», в репертуаре которого исключительно пьесы прошлых лет. А ведет свою летопись этот замечательный коллектив с 2013 года – тогда группа молодых энтузиастов на базе Центрального дома работников искусств реализовала постановку «Мечта индивидуального пошива», погрузившись в ностальгические 50-е годы. Так и вошло в традицию – ставить пьесы минувших лет. «Существует множество хорошей драматургии того времени, которая сегодня мало играется, – говорит Лилия Борнашова. – И нам кажется, что это достаточно интересный материал, про который не стоит забывать». Сейчас афиша театра насчитывает пять постановок, одна из которых рождалась девять месяцев. И несмотря на то, что новоиспеченный спектакль репетировался, что называется, на коленях (дома у режиссера), он, на удивление, получился хорошим и достойным.
Пьеса Александра Червинского «Счастье мое» о трудном послевоенном, особом времени. 1947 год – люди мечтали, стремились освободиться от прошлого, и хотели с гордостью смотреть в светлое будущее. Любая молодая девушка того периода грезила об обыкновенном человеческом счастье. Так и главная героиня спектакля, почти восемнадцатилетняя Вика не обделена желанием: она хочет быть пионервожатой, стоять на линейке и... иметь ребенка. А молодые парни спали и видели себя дипломатами, фантазируя о пышных приемах у английской королевы – таким перед нами предстал второй главный герой постановки – Семен. Но увы... Мечты имеют место сталкиваться с реальностью, и тогда все идет не «по плану».
Лилия Борнашова бережно отнеслась к атмосфере того времени – минимум декораций и реквизита, максимум действия и слова. Благодаря ее режиссерскому таланту, история о несостоявшейся любви рассказывается легко, юмористически, но с долей щемящей грусти – зрители периодически то и дело, что шмыгали носами еще до антракта (в спектакле два действия), сопереживая героям. Бесспорно, удачей можно считать образ главной героини Виктории, которую трогательно и искренне исполнила очаровательная Екатерина Виноградова. Такая маленькая и смешная, добрая и жалеющая всех и вся, но невероятно сильная и волевая девчонка с характером получилась, уверенно добивающаяся своей цели. Комплиментарный получился и Семен (актер Виктор Прусиков) – обаятельный, простодушный, пытающийся выглядеть старше и опытнее, молодой человек в тельняшке, и в то же время необычайно честолюбивый и эгоистичный, но такой чистый и непосредственный.
А какая потрясающая Аля Никулина в роли Лидочки Ивановны, директора школы. Ее как будто и нет, но на самом деле она вот – висит в коридоре на портрете и кидает резкие, остроумные, чаще ироничные, но такие грустные реплики-комментарии в адрес главных героев – словно мостик прошлого и настоящего, лицо того времени.
Еще одна запоминающаяся роль в «Счастье...» – Оскар Борисович, учитель биологии. Заслуженный артист России Валерий Громовиков так нежно и так умилительно (и выразительно) существует на площадке, что сопереживаешь его холостяцкому одиночеству не меньше главных героев – а ведь роль без слов, это еще труднее сыграть.
Спектакль «Счастье» театра «Багаж» – вечная история о том, как не сложилась любовь. 1947 год... 2017-й... Время и место не имеют значение. Главное – два человека, мужчина и женщина. И то, какими будут их отношения. Но в самый решающий момент, когда нужно набраться смелости и взять на себя груз ответственности, представители сильного пола часто отступают: «"Скорая помощь"?.. Роды преждевременные… Муж? Нет, я не муж. Мужа нет… Виктория… Фамилии я не знаю… Восемнадцать лет… Какой месяц? Месяц восьмой. Ждем…» А все потому, что на карту поставлена карьера. Да и себе уже молодой курсант Сеня давно не принадлежит.
И после всего – яркого, полного движением и юмором действия – наступает тишина. Выходишь из театрального подвальчика, бредешь по Сретенке и, ощущая холод пустоты и одиночества, задаешься вопросом: «А какое оно – счастье?»
Фото
Дааа... Действительно: у каждого оно своё...
Мне тоже нравиться театр, но побывать на спектаклях не всегда удаётся...
В первые побывала на спектакле в лагерную смену...
В то время в театре санатория "Санаторный" шёл спектакль "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ".... Постановка, декорация, игра актёров впечатлили...
"За что, за что, о Боже мой, за что, за что, о Боже мой..."