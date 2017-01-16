Счастье бывает разное…

Я очень люблю маленькие театры. В них всегда уютно, по-хорошему тесно и нет в них, знаете ли, той пафосности и приподнятости, что присущ больши-и-им театрам. Такие коллективы зарабатывают себе на существование сами – на свои деньги шьют костюмы, по миру собирается реквизит для постановок, я уже не говорю о своей собственной площадки. Ее попросту нет – играют, где придется.

Таковым является московский ретро-театр Лилии Борнашовой «Багаж», в репертуаре которого исключительно пьесы прошлых лет. А ведет свою летопись этот замечательный коллектив с 2013 года – тогда группа молодых энтузиастов на базе Центрального дома работников искусств реализовала постановку «Мечта индивидуального пошива», погрузившись в ностальгические 50-е годы. Так и вошло в традицию – ставить пьесы минувших лет. «Существует множество хорошей драматургии того времени, которая сегодня мало играется, – говорит Лилия Борнашова. – И нам кажется, что это достаточно интересный материал, про который не стоит забывать». Сейчас афиша театра насчитывает пять постановок, одна из которых рождалась девять месяцев. И несмотря на то, что новоиспеченный спектакль репетировался, что называется, на коленях (дома у режиссера), он, на удивление, получился хорошим и достойным.

Пьеса Александра Червинского «Счастье мое» о трудном послевоенном, особом времени. 1947 год – люди мечтали, стремились освободиться от прошлого, и хотели с гордостью смотреть в светлое будущее. Любая молодая девушка того периода грезила об обыкновенном человеческом счастье. Так и главная героиня спектакля, почти восемнадцатилетняя Вика не обделена желанием: она хочет быть пионервожатой, стоять на линейке и... иметь ребенка. А молодые парни спали и видели себя дипломатами, фантазируя о пышных приемах у английской королевы – таким перед нами предстал второй главный герой постановки – Семен. Но увы... Мечты имеют место сталкиваться с реальностью, и тогда все идет не «по плану».

Лилия Борнашова бережно отнеслась к атмосфере того времени – минимум декораций и реквизита, максимум действия и слова. Благодаря ее режиссерскому таланту, история о несостоявшейся любви рассказывается легко, юмористически, но с долей щемящей грусти – зрители периодически то и дело, что шмыгали носами еще до антракта (в спектакле два действия), сопереживая героям. Бесспорно, удачей можно считать образ главной героини Виктории, которую трогательно и искренне исполнила очаровательная Екатерина Виноградова. Такая маленькая и смешная, добрая и жалеющая всех и вся, но невероятно сильная и волевая девчонка с характером получилась, уверенно добивающаяся своей цели. Комплиментарный получился и Семен (актер Виктор Прусиков) – обаятельный, простодушный, пытающийся выглядеть старше и опытнее, молодой человек в тельняшке, и в то же время необычайно честолюбивый и эгоистичный, но такой чистый и непосредственный.

А какая потрясающая Аля Никулина в роли Лидочки Ивановны, директора школы. Ее как будто и нет, но на самом деле она вот – висит в коридоре на портрете и кидает резкие, остроумные, чаще ироничные, но такие грустные реплики-комментарии в адрес главных героев – словно мостик прошлого и настоящего, лицо того времени.