С днем рождения, Оскар!
В суете московских культурно-театрально-джазовых дней вперемешку с болезнями совсем забыл о дате. О важной для меня дате. 19 января 2013 года сбылась моя театральная мечта - я сыграл главную роль в спектакле "Оскар и Розовая дама. 14 писем к Богу".
Сахалинский культурный обозреватель Марина Ильина тогда написала: "Стержнем спектакля стал молодой актер Сергей Омшенецкий, для которого роль мальчика Оскара стала первой большой профессиональной задачей и удачей после выпуска из Сахалинского театрального колледжа в 2009 году. Здесь он опирался не только на линию судьбы маленького воина Оскара, четко прописанную режиссером Железкиным, но и на партнерскую поддержку М.Петровой, которая тактично превратила монолог в диалог поколений - человеческих и актерских, мостик чуткого взаимопонимания. "
Однажды, когда в далеком уже 2009 году я выпускался из колледжа, мне в руки попала книга Эрика-Эммануила Шмитта. И вот в тот момент я понял, что хочу сыграть. О своей мечте я сказал как-то художественному руководителю Сахалинского театра кукол Антонине Добролюбовой. И вот спустя некоторое время ее ночной звонок был для меня настоящим новогодним подарком.
"Поздравляю тебя, мой мальчик, - сказала она по телефону. - Твоя мечта сбудется в следующем году."
С того счастливого звонка прошло несколько месяцев и приехал режиссер Станислав Железкин (художественный руководитель Мытищинского театра кукол "Огниво"). Читки, репетиции, прогоны... О, это были самые разные дни - мы и ругались, и плакали... Сколько раз я психовал, думал, все, не смогу, не потяну эту роль, Железкин ошибся в выборе... Но когда мы прогоняли одну из сцен, которая по моим ощущениям тогда, получилась очень честной и настоящей, режиссер встал и захлопал: "Молодец. Я в тебе и не сомневался" А яяяя - весь в соплях и слезах такой довольный и счастливый.
Ох, сколько ж зрителей мы довели до слез за все существование спектакля. Вот что написала Леночка Малышева после просмотра спектакля: "...Лично для меня сам спектакль оказался сильнее книги. Может потому что книгу я прочла после просмотра спектакля. А может потому что спектакль был сыгран блестяще! Сергей Омшенецкий был на высоте! Он прочувствовал 10-летнего Оскара настолько сильно, что перед зрителем на сцене был именно 10-летний мальчик, а не крепкий взрослый мужчина..."
А вот что написал в своем блоге сахалинский блогер Леонид Блятюков: "Сказать, что это очень тяжелый спектакль — ни сказать ничего. Идя на представление, я не имел ни малейшего понятия о том, что увижу, я даже не удосужился правильно запомнить название, поэтому уже первая сцена, в которой Оскар рассказывает Богу о своей лейкемии — была шокирующей."
Еще я вспомнил как мы играли "Оскара..." в Мытищах на фестивале "Чаепитие в Мытищах". Играли два раза - и на двух показах зал был битком. Тронуло и то, что после спектакля какие-то женщины ушли из театра, и вернулись через какое-то время с букетами цветов. Не представляете, как я был тогда счастлив.
Много было хорошего связано с этим спектаклем. Для меня "Оскар..." стал главной постановкой в моей театральной карьере. Я его очень сильно любил. Да и сейчас люблю. И скучаю по нему часто. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь еще раз сыграть эту роль... Уж очень не хватает мне его.
Хочу поздравить всех, кто причастен к моей мечте, к спектаклю, тема которого для меня стала девизом в жизни - "Смотри всегда на мир так, будто это в первый раз." Маргарита Владимировна Петрова (сыграла Розовую маму), Александр Маковецкий (сыграл все мужские роли), Женя Тодика и Вика Викулова (сыграли в дубль все женские роли), Макс Беляев (художник по свету), Саня Захаров (звукорежиссер), Александр Попов (музыкальное оформление), Дмитрий Бобрович (художник-постановщик), Оля Полетаева (помреж), Станислав Федорович (режиссер) и все все все девочки из бутафорского и швейного цехов... Всем этим людям огромное спасибо. Было здорово, было хорошо. С днем рождения нас!
До завтра, целую, Оскар.
Комментарии
Марийка
Написано сегодня, в 10:06
Оскар тронул меня до глубины души! Я не могу найти правильных слов! Это то, что нужно в нашей жизни, вещи, заставляющие задуматься!
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+13
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:58
Посмотрела видео и снова пережила эти впечатления от спектакля,от твоей игры и свои слезы.Браво!!!
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+8
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:31
Сергей именно таким я вас и запомнила. Мое знакомство с вами, и с Оскаром было первым, и я скажу больше- незабываемым! Никогда ранее не испытывала таких эмоций от спектаклей, и всегда на очередной премьере хочу пережить похожие чувства от которых замирает сердце, и трепещет душа. Сергей вы просто сумашедший актёр! (В хорошем понимании этого слова). Спасибо вам за Оскара!
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:57
Смотрел Оскара два раза, и два раза было просто невероятное представление...Игра актеров была на высоте. Было сигранно очень сильно.
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+3
Виктория Сенива
Написано сегодня, в 12:09
Поздравляю Сергея! Смотрела этот спектакль. Скучаю по этому актеру.
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+4
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 13:31
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+1