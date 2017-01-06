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Блог Сергея Омшенецкого
С праздником!

С праздником!

Так уж получилось, что многие профессиональные праздники касаются и меня. Мартовские День театра и День кукольника, естественно, будут для меня самыми особенными это на всю жизнь. Но есть и те, которые я могу смело отмечать, а вы меня поздравлять.
 

Фото Анны Скудновой

 

День фотографа он же День святой Вероники, 12 июля...

Фото Владимира Кирсанова
 
День блогера 14 июня...

Фото Владимира Кирсанова

 

День учителя 5 октября... Да, да. Я год преподавал в  Сахалинском театральном колледже, и до сих пор занимаюсь с детьми, ради которых я готов два раза в год летать на Сахалин.

Фото Юлии Стрижак
 
День библиотекаря – 27 мая (такая отметка в моей трудовой книжке тоже имеется)...  День PR-специалиста 28 июля... Международный день музыки – 1 октября...

Даже День радио меня коснулся – 7 мая.

Но сегодня  в России отмечается праздник, который я отмечаю первый раз – День российской печати

 
Свой первый "шедевр" в виде маленькой заметки я написал еще в подростковом возрасте. Я тогда жил на севере Сахалина, в городе Охе, и мой материал опубликовали в "Сахалинском нефтянике". О чем шла речь в тексте я не помню помню только, что это было два небольших столбца о каком-то празднике. Это потом уже я стал ходить в так называемую "Школу журналистики", где мы учились писать тексты, брать интервью, делать репортажные материалы даже газету свою в районе выпускали. 
 
Помню, меня печатали и в областных изданиях. Когда я переехал жить в Южно-Сахалинск, иногда относил свои тексты в редакции газет "Телемир", "Губернские ведомости". По интернету отправлял театральные обзоры и в Москву... Ну плюс ко всему – театральный вестник "Антракт", который был организован на базе Сахалинского театра кукол автором этих строк, и который я очень любил. Но увы... Мое детище погибло...

И вот уже на протяжении года я работаю в редакции того самого "Сахалинского нефтяника", с которого то все и началось. Газета уже не та, что была 15 лет назад. Сменились и корреспонденты, и редактор – даже адрес редакции изменился. Но неизменным осталось одно: любовь и уважение к своим читателям. Несмотря на то, что между мной и газетой почти десять тысяч километров, "Нефтяник" выходит как положено – в четверг, а на сайте и в социальных группах каждый день появляются новые материалы, фотоотчеты, интервью и тд. 

Коллектив "Сахалинского нефтяника" не велик, но кадровая  география широкая: в газете трудятся люди не только из Охи, но и из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Москвы. И все они (все МЫ) – это классная команда. 

Я хочу пожелать всем, кто работал, кто работает и тем, кто только будет работать в "Сахалинском нефтянике" успеха. Нескончаемого творческого потока, ярких сюжетов, эксклюзивных новостей и обычного человеческого счастья.
 
А всем остальным, кого судьба связала с этим профессиональным праздником я хочу сказать: оперативности вам, достоверной информации и актуальности... 
 
С праздником, товарищи. Ура! 
 

Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 10:21 +13
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Комментарии
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 10:24
Серёжа, с праздником!!! Удачи тебе во всем! А я еще помню твою классную газетку- бадабумку
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+12
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:33
lvista, ой. точно. Эксклюзивный номер. Интересно, у кого-нибудь экземплярчик остался... даже у меня нет...
Спасибо Окси)))
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+11
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 10:48
Сергей Омшенецкий, ты что???!!! Я ее храню, как зеницу ока! Она у меня с автографами.
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+10
Ягодка
Написано сегодня, в 11:05
Сергей Омшенецкий, у меня тоже есть))
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+5
Еще 6 комментариев
VULKAN
Написано сегодня, в 10:57
С праздником, Вас, Серёжа!!!

Чтоб три звезды: УДАЧА, УСПЕХ и ПОБЕДА, всегда сопутствовали Вам!!!
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+3
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:59
VULKAN, спасиб
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+4
Online
Марийка Online
Написано сегодня, в 11:13
Самый классный подарок - это календарь с отмеченным собственным Днём Рождения, этот блог развил эту тему?
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+8
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 11:25
Марийка, не понял. Туплю.. О чем ты? о какой теме? ))))))
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+3
Online
Марийка Online
Написано сегодня, в 11:53
Сергей Омшенецкий, тему самого лучшего подарка
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+4
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 12:06
Марийка, блин. а при чем подарок? )))
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+2
Еще 2 комментария
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 11:27
Сергей , с праздником !
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+4
Алёна
Написано сегодня, в 11:30
Серёж, с праздником!!!!
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:38
Можно, я тут поздравлю ВСЕХ работников пера и клавиатуры? Тех, кто пишет в сети и чьи статьи еще выходят на бумаге. Тех, чьи строки заставляют радоваться и гневаться, удивляться и ценить жизнь, дружбу, любовь и добро... С праздником всех работников печати!
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+11
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 11:51
НюНик_просто_Анна, УРАААААААААААААААААААААААААААААААААА
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+7
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