С праздником!

Так уж получилось, что многие профессиональные праздники касаются и меня. Мартовские День театра и День кукольника, естественно, будут для меня самыми особенными – это на всю жизнь. Но есть и те, которые я могу смело отмечать, а вы меня поздравлять.

Фото Анны Скудновой

День фотографа – он же День святой Вероники, 12 июля...

Фото Владимира Кирсанова

День блогера – 14 июня...

Фото Владимира Кирсанова

День учителя – 5 октября... Да, да. Я год преподавал в Сахалинском театральном колледже, и до сих пор занимаюсь с детьми, ради которых я готов два раза в год летать на Сахалин.

Фото Юлии Стрижак

День библиотекаря – 27 мая (такая отметка в моей трудовой книжке тоже имеется)... День PR-специалиста – 28 июля... Международный день музыки – 1 октября...

Даже День радио меня коснулся – 7 мая.

Но сегодня в России отмечается праздник, который я отмечаю первый раз – День российской печати.

Свой первый "шедевр" в виде маленькой заметки я написал еще в подростковом возрасте. Я тогда жил на севере Сахалина, в городе Охе, и мой материал опубликовали в "Сахалинском нефтянике". О чем шла речь в тексте я не помню – помню только, что это было два небольших столбца о каком-то празднике. Это потом уже я стал ходить в так называемую "Школу журналистики", где мы учились писать тексты, брать интервью, делать репортажные материалы – даже газету свою в районе выпускали.

Помню, меня печатали и в областных изданиях. Когда я переехал жить в Южно-Сахалинск, иногда относил свои тексты в редакции газет "Телемир", "Губернские ведомости". По интернету отправлял театральные обзоры и в Москву... Ну плюс ко всему – театральный вестник "Антракт", который был организован на базе Сахалинского театра кукол автором этих строк, и который я очень любил. Но увы... Мое детище погибло...

И вот уже на протяжении года я работаю в редакции того самого "Сахалинского нефтяника", с которого то все и началось. Газета уже не та, что была 15 лет назад. Сменились и корреспонденты, и редактор – даже адрес редакции изменился. Но неизменным осталось одно: любовь и уважение к своим читателям. Несмотря на то, что между мной и газетой почти десять тысяч километров, "Нефтяник" выходит как положено – в четверг, а на сайте и в социальных группах каждый день появляются новые материалы, фотоотчеты, интервью и тд.

Коллектив "Сахалинского нефтяника" не велик, но кадровая география широкая: в газете трудятся люди не только из Охи, но и из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Москвы. И все они (все МЫ) – это классная команда.

Я хочу пожелать всем, кто работал, кто работает и тем, кто только будет работать в "Сахалинском нефтянике" успеха. Нескончаемого творческого потока, ярких сюжетов, эксклюзивных новостей и обычного человеческого счастья.

А всем остальным, кого судьба связала с этим профессиональным праздником я хочу сказать: оперативности вам, достоверной информации и актуальности...

С праздником, товарищи. Ура!