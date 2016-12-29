Театральный ФотоБУМ (не путать с БадаБУМом)

Театральные фотографы Москвы - это особая каста... Братия, гильдия, артель - как хотите, могу назвать этих интересных и творческих людей. Но именно они одни из первых видят премьеры столичных театров, именно в их объективы попадают всеми любимые актеры-гении, таланты-режиссеры и их снимки украшают рецензии в газетах, журналах, интернет-изданиях. Их много, и все они по своему особенные, каждый из них не похож друг на друга, одна и та же сцена в постановке у всех у них будет выглядеть по-разному - красиво и ярко...

Фото Сергея Савкина

Почти полгода назад и я внедрился в ряды этих замечательных людей-моменталистов. Было тяжело, сложно... Чтобы попасть на пресс-показ в какой-нибудь театр, приходилось проделать не мало манипуляций. И благодаря некоторым фотокорреспондентам я находил ответы на свои вопросы: "Как попасть на предпремьерный показ?", "А меня точно пустят?" и тд... Но все это позади, и сегодня некоторые театры уже сами приглашают меня поснимать свои постановки, за что всем им спасибо.

Фото Сергея Савкина

И вот решили московские фотографы собраться в канун Нового года вместе, так сказать расслабиться, поговорить о фотографии, о театрах, вкусно поесть и попить... И, естественно, друг друга поснимать.

Это Галя. Ее я знаю чуть больше, чем всех остальных. Она была фотографом на фестивале "Мелиховская весна", про который я вам рассказывал прошлой весной, и на который я ездил в составе Сахалинского театра кукол. Именно в ее квартире мы все собрались.

А это ее собачка Муня...

У Муни была особенная миссия - охранять "Селедку под шубой", приготовленную хозяйкой.

В отличие от Южно-Сахалинска, где в гости обычно приходят под вечер, в Москве подобные посиделки устраиваются в обед. Все упирается в расстояния. Галя, например, живет в Одинцово, и последний автобус от ее дома до ближайшей станции метро отправляется в одиннадцать часов вечера. Поэтому все собирались к 13:00. Первым пришли я, Владимир и Татьяна.

Мы стали готовится к "банкету" - запекали картофель в беконе с сыром, нарезали капусту, замораживали холодец...

Затем пришла Катя...

И девушка с необычным именем Стася...

У каждого была своя задача.. Кто-то варил картошку, кто-то чистил лук и жарил грибы, кто-то отделял мясо от костей для холодца, кто-то играл с Муней)))

Затем пришел Евгений...

Женя веселый человек, с хорошим чувством юмора. Он даже когда снимает - улыбается)))

Он принес к столу то, что потом оказалось не годным для применения во внутрь.

Просто кто-то неправильно в морозилку положил бутылочки, и одной из них в результате стало тесно. И само собой она упала на пол, разбившись вдребезки. Вы бы видели лица всех присутствующих в тот момент на кухне...

Но вернемся к хорошему))) Самыми последними пришли Анастасия и Владимир.

К этому времени наш маленький, но такой вкусный стол был уже накрыт.

Владимир пришел не с пустыми руками. Он с собой принес конкурс. Дело в том, что дома он приготовил салат и предложил нам угадать его ингредиенты. Тот, кто больше всего приблизиться к истине, тот и победитель... Играли все... Ну кроме собачки Муни)))

Угадайте, кто победил в конкурсе? Конечно, я)))) Мне досталась маленькая коробочка для хранения фотопленки. Такие, знаете ли, были раньше, когда я еще был маленьким.

Из этой самой коробочки мне досталось выпить болгарский напиток. Но поскольку я не пью (завязал я с этим делом), то чудо напиток достался всем...

В этот вечер, знаете ли, было очень хорошо. Душевно как-то. Никаких трудностей в общении лично я не испытал. Хотя и видел всех почти впервые.

Ну и какие же посиделки фотографов без фото...

Фотографировали все вокруг. В том числе и себя)))

Ради этого дела у Гали нашелся старый штатив даже. Достали, распаковали, установили...

Поскольку Галина живет одна, в тот день ей понадобилась мужская рабочая сила. Владимир починил ей все стулья, например

А еще мы гадали... На Цветаевой...

И валялись на полу. Со смеху. Потому что было действительно весело. И ЗДОРОВО!!!

Общее фото тоже было решено сделать на полу...

Фото Владимира Виноградова

Фото Владимира Виноградова

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