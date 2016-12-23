Розыгрыш-6

Всем здравствуйте и всех с наступающими праздниками!!! Желаем от души в новом году счастья, здоровья, успехов и удачи!

Сегодня - последняя попытка выиграть фирменный календарь. Задание этого розыгрыша очень простое:

- Какие доказательства существования Деда Мороза вы можете привести в пример?

Победителей, как обычно, будет ДВОЕ.

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 16.00.

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)

Убедительная просьба к тем, кто уже выиграл – заберите свои календари.