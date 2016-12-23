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Розыгрыш-6

Розыгрыш-6

Всем здравствуйте и всех с наступающими праздниками!!! Желаем от души в новом году счастья, здоровья, успехов и удачи!

Сегодня - последняя попытка выиграть фирменный календарь. Задание этого розыгрыша очень простое:

- Какие доказательства существования Деда Мороза вы можете привести в пример?

 

Победителей, как обычно, будет ДВОЕ.

 

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 16.00

Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.

Внимание! Один календарь в одни руки!

Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)

Убедительная просьба к тем, кто уже выиграл – заберите свои календари.

 

 

 

сегодня, в 09:52 0
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Комментарии
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 10:05
Можно несколько?
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+1
Арктический Воин. Ясно, Солнышко?
Написано сегодня, в 10:19
И снова генератор?
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0
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:24
В смысли какие доказательства? Я верю в Деда Мороза, потому что он действительно есть. Может он не волшебник, но он есть же.
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+2
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 10:27
Сергей Омшенецкий,
Я вообще не поняла вопроса
нужно несколько доказательст, или одно?
Но у всех же они свои, и по свои верные.))
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+1
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:32
Cneгуroчka, я не знаю... я борюсь за календарь, потому что он мне и так положен)))))))))
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+1
Online
Cneгуroчka Online
Написано сегодня, в 11:26
Сергей Омшенецкий, Ну тогда смысл вам бороться?))))Положенно так положенно)))))
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0
Еще 1 комментарий
Сергей Омшенецкий
Написано сегодня, в 10:33
Светланааааааа....Соловьева которая... Если к вам сегодня Мелисса Маляржик забежит, дайте ей календарь, попросите ей чтоб мне привезла... Она не отвечает чето))))
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+1
lestok
Написано сегодня, в 13:56
Ролик, показывающий розыгрыш ребенка, был 24 декабря выложен на YouTube хорватским пользователем по имени Михал Могила/ Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео/ По правилам сайта, к сожалению, я не могу поделиться ссылкой
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Подводим итоги фотоконкурса «Блестящие»
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