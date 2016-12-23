Розыгрыш-6
Всем здравствуйте и всех с наступающими праздниками!!! Желаем от души в новом году счастья, здоровья, успехов и удачи!
Сегодня - последняя попытка выиграть фирменный календарь. Задание этого розыгрыша очень простое:
- Какие доказательства существования Деда Мороза вы можете привести в пример?
Победителей, как обычно, будет ДВОЕ.
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 16.00.
Авторы фотографий, которые были использованы в календаре, получают экземпляр безвозмездно. По вопросам получения пишите мне.
Внимание! Один календарь в одни руки!
Вы можете неоднократно принимать участие в розыгрыше, но если генератор выберет вас один раз, все последующие верные ответы в розыгрыше участие не примут. Успехов)
Убедительная просьба к тем, кто уже выиграл – заберите свои календари.
Я вообще не поняла вопроса нужно несколько доказательст, или одно? Но у всех же они свои, и по свои верные.))