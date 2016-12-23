Подводим итоги фотоконкурса «Блестящие»
Напомню, мы принимали фотографии фотографии, на которых запечатлен человек с украшениями. Партнер конкурса, сеть ювелирных магазинов «Золотые купола», уверен, что все люди прекрасны, а украшения лишь помогают сильнее блистать и подчеркивают нашу индивидуальность.
Знакомим с нашими победителями:
по числу голосов 1 место получает фото "Я в образе Одри Хепберн из х/ф "Завтрак у Тиффани" Виктории Сенивой
Приз по выбору партнера достается фотографии «Тайка» от пользователяЕлена Кириченко
еще один приз достается фотографии "Шик, блеск, красота" пользователяShpak
Победители получают подарки – подарочные сертификаты от партнера конкурса сети ювелирных магазинов «Золотые купола».
Поздравляем!
Ждем вас за сертификатами сегодня, с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
Тем, кто не успевает забрать сегодня, можно подойти 9 января. Сообщите о своем визите в личку.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!
С наилучшими пожеланиями за "Приз по выбору партнера достается фотографии «Тайка» от пользователя Елена Кириченко"!!! УРА!!!