Подводим итоги фотоконкурса «Блестящие»

Напомню, мы принимали фотографии фотографии, на которых запечатлен человек с украшениями. Партнер конкурса, сеть ювелирных магазинов «Золотые купола», уверен, что все люди прекрасны, а украшения лишь помогают сильнее блистать и подчеркивают нашу индивидуальность.

Знакомим с нашими победителями:

по числу голосов 1 место получает фото "Я в образе Одри Хепберн из х/ф "Завтрак у Тиффани" Виктории Сенивой

Приз по выбору партнера достается фотографии «Тайка» от пользователя Елена Кириченко

еще один приз достается фотографии "Шик, блеск, красота" пользователя Shpak

Победители получают подарки – подарочные сертификаты от партнера конкурса сети ювелирных магазинов «Золотые купола».

Поздравляем!

Ждем вас за сертификатами сегодня, с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.

Тем, кто не успевает забрать сегодня, можно подойти 9 января. Сообщите о своем визите в личку.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!