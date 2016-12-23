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Конкурсы АСТВ
Подводим итоги фотоконкурса «Блестящие»

Подводим итоги фотоконкурса «Блестящие»

Напомню,  мы принимали фотографии фотографии, на которых запечатлен человек с украшениями. Партнер конкурса, сеть ювелирных магазинов «Золотые купола», уверен, что все люди прекрасны, а украшения лишь помогают сильнее блистать и подчеркивают нашу индивидуальность.  

Знакомим с нашими победителями:

по числу голосов 1 место получает фото "Я в образе Одри Хепберн из х/ф "Завтрак у Тиффани" Виктории Сенивой

 

Приз  по выбору партнера достается фотографии «Тайка» от пользователя 

Елена Кириченко

 

еще один приз достается фотографии "Шик, блеск, красота" пользователя 

Shpak

 

Победители получают  подарки – подарочные сертификаты от партнера конкурса сети ювелирных магазинов «Золотые купола».

 

Поздравляем!

Ждем вас за сертификатами сегодня, с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.

Тем, кто не успевает забрать сегодня, можно подойти 9 января. Сообщите о своем визите в личку.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!

 

Автор: Соловьева Светлана, сегодня, в 10:25 +7
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Комментарии
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 10:40
Класс! Достойный выбор! Девчата, от души поздравляю!
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+3
багз-банни
Написано сегодня, в 10:51
Ура!Девчули,поздравляю!!!
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 10:59
Поздравляю победителей!!!

С наилучшими пожеланиями за "Приз по выбору партнера достается фотографии «Тайка» от пользователя Елена Кириченко"!!! УРА!!!
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+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 11:05
Поздравляю победителей. Достойные фотографии.
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+4
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 12:00
Все фотографии
-е . С победой участников , молодцы !
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+1
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:19 Отредактированно сегодня, в 12:19
Я тоже голосовал за Вику и Лену))) Поздравляю всех победителей!
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+1
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