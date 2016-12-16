Фотоконкурс «Блестящие» продолжается!

Напоминаем вам, фотоконкурс «Блестящие», который мы проводим совместно с сетью ювелирных магазинов «Золотые купола» - ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Фотографии принимаются ДО 23 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, а это значит, что вам осталось всего ТРИ дня, чтобы не только похвастаться своими украшениями, но, может быть, даже получить приз!

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что главное условие фотоконкурса - на фотографии должны быть вы, ваши друзья или близкие с ДРАГОЦЕННЫМИ УКРАШЕНИЯМИ. Будьте внимательны. Кадры, не соответствующие тематике конкурса, не смогут принять участие в борьбе за призы!

Чтобы помочь вам с выбором подарков для себя и своих близких сеть ювелирных магазинов «Золотые купола» в преддверии новогодних праздников подготовили зимнюю коллекцию ювелирных изделий. Здесь помогут определиться с выбором и приобрести ювелирные украшения, соответствующее знаку по восточному календарю.

Один победитель определяется по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - сети ювелирных магазинов «Золотые купола»

Приём фотографий до 23 декабря (включительно), голосование с 24 до 28 декабря. Подведение итогов и вручение призов - 29 декабря.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь