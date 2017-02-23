блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы АСТВ
Розыгрыш билета на концерт дуэта солистов ансамбля «Россия»!ЗАКРЫТО!

Розыгрыш билета на концерт дуэта солистов ансамбля «Россия»!ЗАКРЫТО!

Очередной подарок всем любителям прекрасного и живой музыки!

15 марта в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» с концертной программой «Музыкальный калейдоскоп» выступит дуэт солистов государственного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной - Владимир Дунаев (балалайка) и Луиза Нуриева (домра). 

Билеты на этот концерт предоставлены Сахалинской филармонией.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на этот концерт нужно правильно ответить на следующий вопрос:

Как в старину на Руси называли игроков на домре? 

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напоминаем: участники ДОЛЖНЫ следить за ходом розыгрыша и если стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отписываются в личку.

Еще один билет на концерт дуэта будет разыгран на следующей неделе, 7 марта.

Всем удачи и доброго дня)))

 

сегодня, в 11:01 +7
Еще в этом блоге
Игра АСТВ к 8 Марта – "Лови сердца". И побеждай ради любимой
Розыгрыш билета «Братчина» ЗАМЕНА ВОПРОСА. ЗАКРЫТО!
Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ЗАКРЫТО!
Внимание – розыгрыш от «Поляны любви»! ЗАКРЫТО!
Комментарии
Соловьева Светлана
Написано сегодня, в 17:36 Отредактированно сегодня, в 17:37
Розыгрыш закончен. Правильный ответ – ДОМРАЧЕИ. Его дали:
1. ИринаХ
2. Cyrus_the_Great
3. Сашенька
4. YuliaFrunze
5. Vasilisa
6. Ga-Bi
7. Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
8. DiKraeva
9. МПВ
10. мука

Победителем становится DiKraeva (просьба отписаться, что вы в курсе)
Поздравляем!!!

Забрать билет можно в медиахолдинге АСТВ до ПЯТНИЦЫ, 10 марта по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
Ответить
+1
DiKraeva
Написано сегодня, в 17:50
Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
Ответить
+1
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 18:59
DiKraeva, Поздравляю!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Игра АСТВ к 8 Марта – "Лови сердца". И побеждай ради любимой
Игра АСТВ к 8 Марта – "Лови сердца". И побеждай ради любимой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru