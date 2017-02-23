Розыгрыш билета на концерт дуэта солистов ансамбля «Россия»!ЗАКРЫТО!
Очередной подарок всем любителям прекрасного и живой музыки!
15 марта в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» с концертной программой «Музыкальный калейдоскоп» выступит дуэт солистов государственного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной - Владимир Дунаев (балалайка) и Луиза Нуриева (домра).
Билеты на этот концерт предоставлены Сахалинской филармонией.
Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на этот концерт нужно правильно ответить на следующий вопрос:
Как в старину на Руси называли игроков на домре?
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Напоминаем: участники ДОЛЖНЫ следить за ходом розыгрыша и если стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отписываются в личку.
Еще один билет на концерт дуэта будет разыгран на следующей неделе, 7 марта.
Всем удачи и доброго дня)))
1. ИринаХ
2. Cyrus_the_Great
3. Сашенька
4. YuliaFrunze
5. Vasilisa
6. Ga-Bi
7. Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
8. DiKraeva
9. МПВ
10. мука
Победителем становится DiKraeva (просьба отписаться, что вы в курсе)
Поздравляем!!!
Забрать билет можно в медиахолдинге АСТВ до ПЯТНИЦЫ, 10 марта по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.