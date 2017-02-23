Розыгрыш билета на концерт дуэта солистов ансамбля «Россия»!ЗАКРЫТО!

Очередной подарок всем любителям прекрасного и живой музыки!

15 марта в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» с концертной программой «Музыкальный калейдоскоп» выступит дуэт солистов государственного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной - Владимир Дунаев (балалайка) и Луиза Нуриева (домра).

Билеты на этот концерт предоставлены Сахалинской филармонией.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на этот концерт нужно правильно ответить на следующий вопрос:

Как в старину на Руси называли игроков на домре?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напоминаем: участники ДОЛЖНЫ следить за ходом розыгрыша и если стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отписываются в личку.

Еще один билет на концерт дуэта будет разыгран на следующей неделе, 7 марта.

Всем удачи и доброго дня)))