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Игра АСТВ к 8 Марта – "Лови сердца". И побеждай ради любимой

Игра АСТВ к 8 Марта – "Лови сердца". И побеждай ради любимой

Близится один из самых романтичных праздников – 8 марта. В этот волнительный день все женщины становятся чуточку счастливее. Окруженные вниманием своих мужчин, они чувствуют, что их любят и ценят.
 
АСТВ предлагает оригинальный способ поздравить своих любимых с Международным женским днем. Для этого мы подготовили новую игру «Лови сердца». Правила простые – кликайте на вылетающие сердечки и старайтесь собрать их максимальное количество. Игра проходит в режиме марафона – с 1 по 8 марта без остановок. Каждая попытка ограничена 30-ю секундами. Результаты будут рассчитываться по сумме баллов всех попыток.  Победителями станут самые упорные и усидчивые участники. 
 
Разумеется, героев игры будут ждать награды. Лучшие игроки получат призы от АСТВ, которые тоже порадуют вашу вторую половинку.
 
Не медлите, скорее в игру! И помните – женщины любят победителей!
 
Игра закончится в 12.00 8 марта. После подведения итогов и определения победителей награждение состоится с 10 марта в офисе медиахолдинга АСТВ (ул. Комсомольская, 213Б).
 
Если вы не видите игру, отключите расширения браузера, блокирующие рекламу (AdBlock и т.д.).
 
Уважаемые пользователи мобильных устройств, игра доступна только с компьютеров.
 
 
Для перезапуска игры обновите страницу!
 
Скачать правила игры
сегодня, в 10:20 +10
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Комментарии
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:28
Вперед защитники
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+4
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 11:51
KsuKsu, сердцеловы
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+6
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 10:41
Ииииииихаааа
Сейчас все сердечки соберем
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+8
Online
Ягодка Online
Написано сегодня, в 10:48
Василиса_Я ^.^, я в тебе не сомневаюсь даже!! Дааай!!!
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+5
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 13:44
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+3
Excel
Написано сегодня, в 10:51
С ходу 230 набрал:) забавный вирусняк - день удался!:)
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+2
Angela
Написано сегодня, в 11:01
я в игры не играю - полезное время отымают
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+2
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 11:20
Angela, Я тоже
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+2
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 11:49
блиииин, классно))
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+4
Натали)))
Написано сегодня, в 11:52
Нее, не интересно...через каждые 30 секунд email вводить
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+1
Online
Иван Федотов Online
Написано сегодня, в 12:46
Натали))), автокомплит в помощь)
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 17:20
Натали))), можно его скопировать и каждый раз нажимать Ctrl+V
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0
Натали)))
Написано сегодня, в 17:59
Сергей Маслаков, да не, само прерывании игры подбешивает
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