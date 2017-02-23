Игра АСТВ к 8 Марта – "Лови сердца". И побеждай ради любимой

Близится один из самых романтичных праздников – 8 марта. В этот волнительный день все женщины становятся чуточку счастливее. Окруженные вниманием своих мужчин, они чувствуют, что их любят и ценят.

АСТВ предлагает оригинальный способ поздравить своих любимых с Международным женским днем. Для этого мы подготовили новую игру «Лови сердца». Правила простые – кликайте на вылетающие сердечки и старайтесь собрать их максимальное количество. Игра проходит в режиме марафона – с 1 по 8 марта без остановок. Каждая попытка ограничена 30-ю секундами. Результаты будут рассчитываться по сумме баллов всех попыток. Победителями станут самые упорные и усидчивые участники.

Разумеется, героев игры будут ждать награды. Лучшие игроки получат призы от АСТВ, которые тоже порадуют вашу вторую половинку.

Не медлите, скорее в игру! И помните – женщины любят победителей!

Игра закончится в 12.00 8 марта. После подведения итогов и определения победителей награждение состоится с 10 марта в офисе медиахолдинга АСТВ (ул. Комсомольская, 213Б).

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Уважаемые пользователи мобильных устройств, игра доступна только с компьютеров.

Для перезапуска игры обновите страницу!