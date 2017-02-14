Розыгрыш билета «Братчина» ЗАМЕНА ВОПРОСА

В музыке и песнях «Братчины» - душа народа, его помыслы, чувства, желания. В них радость, задор и молодецкая удаль. На какой бы сцене не выступали артисты - везде им сопутствует успех. Каждый концерт превращается в настоящий праздник русской души.

Билеты предоставлены Сахалинской областной филармонией.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт ансамбля «БРАТЧИНА», нужно правильно ответить на следующий вопрос:

Под каким знаком Зодиака родился руководитель ансамбля Сергей Геннадьевич Суханов?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напомним, что концерт состоится 28 февраля, в 19.00 в ККЗ «Комсомолец». Поэтому тот, кто выиграет сегодня, должен:

а) быстро отозваться в личку, что он придет и заберет билет;

б) забрать билет завтра, 22 февраля или 27 февраля.

В случае если победитель не отзовется до обеда 22 февраля, билет перейдёт другому счастливчику.