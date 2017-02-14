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Розыгрыш билета «Братчина» ЗАМЕНА ВОПРОСА

Розыгрыш билета «Братчина» ЗАМЕНА ВОПРОСА

В музыке и песнях «Братчины» - душа народа, его помыслы, чувства, желания. В них радость, задор и молодецкая удаль. На какой бы сцене не выступали артисты - везде им сопутствует успех. Каждый концерт превращается в настоящий праздник русской души.
Билеты предоставлены Сахалинской областной филармонией.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт ансамбля «БРАТЧИНА», нужно правильно ответить на следующий вопрос:

Под каким знаком Зодиака родился  руководитель ансамбля Сергей Геннадьевич Суханов?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напомним, что концерт состоится 28 февраля, в 19.00 в ККЗ «Комсомолец». Поэтому тот, кто выиграет сегодня, должен:

а) быстро отозваться в личку, что он придет и заберет билет;

б) забрать билет завтра, 22 февраля или 27 февраля.

В случае если победитель не отзовется до обеда 22 февраля, билет перейдёт другому счастливчику.

 

 

сегодня, в 10:08 +3
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Подарки вручены!
Комментарии
Online
Елена Потапова Online
Написано сегодня, в 14:24 Отредактированно сегодня, в 14:24
Внимание - в розыгрыше ИЗМЕНИЛСЯ вопрос) Первый был достаточно сложным.
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0
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:10 Отредактированно сегодня, в 16:10
Елена Потапова, а на первый вопрос правильный ответ будет? интересно же тем, кто попытался дать правильный ответ.
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+1
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:24
Елена Потапова, но ведь первый вопрос был легок - балалайка – контрабас.
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+1
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 16:31
ИринаХ, VLадимир правильно ответил)))
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+1
Еще 4 комментария
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Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ЗАКРЫТО!
Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ЗАКРЫТО!
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