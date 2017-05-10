Фотоконкурс «Кто в доме хозяин?!?» Продолжение

Мы любим своих домашних питомцев и, порой, не представляем свою жизнь без этих милых, лохматых, пернатых, панцирных и прочих живых существ. Мы заботимся о них, а они, в свою очередь, дарят нам свою любовь и преданность. Наши питомцы – полноправные члены семьи, а некоторые из них и вовсе чувствуют себя хозяевами…

Участвуйте в фотоконкурсе «Кто в доме хозяин?!?», который мы проводим совместно с магазином «ЗООМИР». Здесь вашему вниманию предложен огромный ассортимент товаров для того, чтобы наши питомцы были здоровыми, сытыми и довольными. Большой выбор лежанок, питание для различных животных, витамины, игрушки и многое другое, что позволит вам не только заботится, но и баловать своих подопечных. А ведь это так приятно!

Напомним, что основная тематика фотоконкурса - ВЫ И ВАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ. От одного пользователя принимается НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ фотографий.

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - магазин «ЗООМИР»

Фотографии принимаются до 25 мая (включительно). Голосование продлится с 26 мая по 2 июня. Подведение итогов - 2 июня.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь