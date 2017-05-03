Фотоконкурс «Кто в доме хозяин?!?» продолжается!
Напомним, что основная тематика фотоконкурса ВЫ И ВАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ. Фотоконкурс мы проводим совместно с магазином «ЗООМИР». Здесь вы всегда найдете всё необходимое для ваших домашних любимцев. В магазине постоянное обновление ассортимента, огромный выбор зоотоваров на любой вкус. Как вы догадались - призы победителям представляет именно "Зоомир".
А теперь немного ЛИКБЕЗА
Если вы уже заметили, многие фотографии мы были вынуждены снять с участия в конкурсе. Причин несколько.
- Плохое качество снимков - практически ничего и никого не видно в кадре. Например:
2. Отсутствует человек на фотографии - хотя это одно из условий конкурса: «В кадре должен ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать человек». Вот вам пример: замечательная фотография, НО она не соответствует условиям – где человек????
3. Вы выложили больше ТРЕХ фотографий. Это тоже одно из условий – НЕ более трех!!!! Лишние мы вынуждены убрать.
У вас есть время исправить ошибки и выложить фотографии своих домашних питомцев. И пожалуйста, учтите, что наибольшее внимание при голосовании и выборе победителей обычно уделяется оригинальным снимкам.
Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – магазин «ЗООМИР»
Фотографии принимаются до 25 мая (включительно). Голосование продлится с 26 мая по 2 июня. Подведение итогов – 2 июня.
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Полные правила Конкурса можно скачать здесь