Фотоконкурс «Кто в доме хозяин?!?» продолжается!

Напомним, что основная тематика фотоконкурса ВЫ И ВАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ. Фотоконкурс мы проводим совместно с магазином «ЗООМИР». Здесь вы всегда найдете всё необходимое для ваших домашних любимцев. В магазине постоянное обновление ассортимента, огромный выбор зоотоваров на любой вкус. Как вы догадались - призы победителям представляет именно "Зоомир".

А теперь немного ЛИКБЕЗА

Если вы уже заметили, многие фотографии мы были вынуждены снять с участия в конкурсе. Причин несколько.

Плохое качество снимков - практически ничего и никого не видно в кадре. Например:

2. Отсутствует человек на фотографии - хотя это одно из условий конкурса: «В кадре должен ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать человек». Вот вам пример: замечательная фотография, НО она не соответствует условиям – где человек????

3. Вы выложили больше ТРЕХ фотографий. Это тоже одно из условий – НЕ более трех!!!! Лишние мы вынуждены убрать.

У вас есть время исправить ошибки и выложить фотографии своих домашних питомцев. И пожалуйста, учтите, что наибольшее внимание при голосовании и выборе победителей обычно уделяется оригинальным снимкам.

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – магазин «ЗООМИР»

Фотографии принимаются до 25 мая (включительно). Голосование продлится с 26 мая по 2 июня. Подведение итогов – 2 июня.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь