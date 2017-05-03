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Фотоконкурс  «Кто в доме хозяин?!?» продолжается!

Фотоконкурс  «Кто в доме хозяин?!?» продолжается!

Напомним, что основная тематика фотоконкурса ВЫ И ВАШИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ. Фотоконкурс мы проводим совместно с магазином «ЗООМИР». Здесь вы всегда найдете всё необходимое для ваших домашних любимцев. В магазине постоянное обновление ассортимента, огромный выбор зоотоваров на любой вкус. Как вы догадались - призы победителям представляет именно "Зоомир".
А теперь немного ЛИКБЕЗА
Если вы уже заметили, многие фотографии мы были вынуждены снять с участия в конкурсе. Причин несколько.

  1. Плохое качество снимков - практически ничего и никого не видно в кадре. Например:

       2. Отсутствует человек на фотографии - хотя это одно из условий       конкурса: «В кадре должен ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать человек». Вот вам пример: замечательная фотография, НО она не соответствует условиям – где человек????

      3. Вы выложили больше ТРЕХ фотографий. Это тоже одно из условий – НЕ более трех!!!! Лишние мы вынуждены убрать.

У вас есть время исправить ошибки и выложить фотографии своих домашних питомцев. И пожалуйста, учтите, что наибольшее внимание при голосовании и выборе победителей обычно уделяется оригинальным снимкам. 

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – магазин «ЗООМИР»

Фотографии принимаются до 25 мая (включительно). Голосование продлится с 26 мая по 2 июня. Подведение итогов – 2 июня.

 

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила Конкурса можно скачать здесь

сегодня, в 10:02 +3
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Комментарии
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:52
мдаааааа.....чот с фантазией слабоватенько. Милые животинки, но лишь в тдвух вариантах: селфи абы ни о чем, кровать/диван....
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