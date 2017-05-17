Новый фотоконкурс «Юбиляры»

День рождения – праздник, не имеющий возрастных ограничений. Его отмечают, с размахом или скромно, все без исключения. И не важно, какой возраст у именинника – круглая дата или очередной день рождения. И, конечно же, такое событие обязательно фотографируется на память. Пора вам поделиться именно такими фотографиями - со счастливыми именинниками!

Партнёр конкурса – Студия праздничного декора «Воздушный Мир» - знает, как сделать любой праздник запоминающимся, а уж тем более – день рождения! Мастера студии сделают достойное оформление любого торжества с учетом ваших пожеланий.

На фотографиях, участвующих в конкурсе, должен обязательно присутствовать виновник торжества. Наличие рядом друзей, близких и коллег также приветствуется.

В этот раз, чтобы участники были в равных условиях, мы решили сделать ограничение по возрасту. Больше всего умиления вызывают кадры с малышами, поэтому в этом фотоконкурсе ждем от вас фотографии с празднования дня рождения ТОЛЬКО взрослых (18+). Для деток будет отдельный фотоконкурс.

Победителей, как обычно, будет ТРИ. Один определится по итогам голосования посетителей сайта. Двоих, в номинации «45+» выберут партнеры конкурса – Студия праздничного декора «Воздушный Мир».

Присылайте фотографии своих именинников, делитесь радостью со всеми!

Фотографии принимаются до 19 июня. Голосование продлится с 19 по 26 июня. Подведение итогов - 27 июня.

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Полные правила КОНКУРСА можно скачать здесь