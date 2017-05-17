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Новый фотоконкурс «Юбиляры»

Новый фотоконкурс «Юбиляры»

День рождения – праздник, не имеющий возрастных ограничений. Его отмечают, с размахом или скромно, все без исключения.  И не важно, какой  возраст у именинника – круглая дата или очередной день рождения. И, конечно же, такое событие обязательно фотографируется на память. Пора вам поделиться именно такими фотографиями - со счастливыми именинниками!  

Партнёр конкурса – Студия праздничного декора «Воздушный Мир» - знает, как сделать любой праздник запоминающимся, а уж тем более – день рождения! Мастера студии сделают достойное оформление любого торжества с учетом ваших пожеланий.
На фотографиях, участвующих в конкурсе, должен обязательно присутствовать виновник торжества. Наличие рядом друзей, близких и коллег также приветствуется.
В этот раз, чтобы участники были в равных условиях, мы решили сделать ограничение по возрасту. Больше всего умиления вызывают кадры с малышами, поэтому в этом фотоконкурсе ждем от вас фотографии с празднования дня рождения ТОЛЬКО взрослых (18+). Для деток будет отдельный фотоконкурс.

Победителей, как обычно, будет ТРИ. Один определится по итогам голосования посетителей сайта. Двоих, в номинации «45+» выберут партнеры конкурса – Студия праздничного декора «Воздушный Мир».

Присылайте фотографии своих именинников, делитесь радостью со всеми!

Фотографии принимаются до 19 июня. Голосование продлится с 19 по 26 июня. Подведение итогов - 27 июня.

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила КОНКУРСА можно скачать здесь

 

сегодня, в 10:02 0
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 12:43
Поучаствовала бы с удовольствием, но после высказываний спонсора про оленей....воздержусь
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+1
Натали)))
Написано сегодня, в 13:10
lvista, а где про оленей?
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+2
Катерина Раченко
Написано сегодня, в 14:10
lvista, ещё был блог про бабушку, которой исполнилось 100 лет, но он по факту был рекламой этого агенства. И высказывание про оленей тоже возмутило. Не хочу участвовать
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