Розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «Дивертисмент»

Напоминаю, что билеты предоставлены Сахалинской филармонией, творческие коллективы которой отправились с гастролями по острову. Ансамль народных инструментов "Братчина" вчера уже выступил перед воспитанниками Троицкого детского дома и жителями села Троицкое, а артисты Театра танца "Диалог" показали свое мастерство жителям Долинска.

Сегодня разыгрывается последний пригласительный на ДВА лица.

Победитель, давший правильный ответ на вопрос имеет прекрасную возможность сходить на концерт камерного ансамбля «Дивертисмент» под названием «Спасибо, музыка!».

Сегодня вопрос такой:

Правая или левая педаль фортепиано служит для уменьшения силы звука?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Концерт живой музыкой в исполнении камерного ансамбля «Дивертисмент», состоится 25 января, в 19.00, в ККЗ «Комсомолец», поэтому пригласительный билет необходимо забрать до завтра (пятницы).